Live | Gemeente Amsterdam: binnenstad is te druk, vier Koningsdag ergens anders

Op Amsterdam Centraal ziet het oranje van groepen feestvierders die zich verzamelen om de stad in te trekken, verbaasde toeristen met koffers en hier en daar een oranje hoed, en tieners die stiekem flesjes Flügel achterover slaan.

Glittersteentjes kosten 2 euro, schminkvlaggetjes 1 euro bij Marie Jane (33) en Djura Bottelier (35), uit Zuidoost. Daarmee kunnen net gearriveerde feestvierders zich bij Amsterdam Centraal laten versieren. “Normaal gesproken zijn wij altijd degenen die feesten, en zagen we andere mensen die dit deden, dus nu doen wij het. Het is superleuk om te doen,” zegt Marie Jane. “Het was de bedoeling dat we door de stad zouden bewegen, maar we staan nog steeds hier. We hebben zelfs een rijtje!” zegt Bottelier.

Mariet Dingemans - Marie Jane en Djura.

De Spaanse Pablo (22) is met twintig vrienden op vakantie. Ze verblijven in Rotterdam, maar zijn voor Koningsdag naar Amsterdam gekomen. “Tuurlijk speciaal voor Koningsdag, daar moet je een keer bij zijn.” Plannen? Die hebben ze niet. “We gaan gewoon door de stad lopen en we zien het wel.”