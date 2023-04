Koningsdag kouder dan nieuwjaarsdag: winterjas ‘zeker aan te raden’

Mooi was die tijd: Koningsdag zonder winterjas. Beeld Amaury Miller

De dag begint erg koud met een temperatuur net boven het vriespunt. Lokaal kan het zelfs gaan vriezen. Voor feestvierders die al tijdens Koningsnacht de straat opgaan, is het dus helemaal belangrijk om zich goed warm aan te kleden. Handschoenen en een muts zullen geen overbodige luxe zijn. Maar voor wie het positief wil bekijken heeft die kou natuurlijk ook een voordeel: je bier blijft in ieder geval lekker koel en ook in je bacardi-cola hoef je geen ijsblokjes te doen.

Later in de ochtend is er wat ruimte voor de zon en kan de wollen sjaal weer af, maar richting de middag zal de bewolking toenemen. De temperatuur zal in het noorden tussen de 11 en 14 graden liggen en in het zuiden is het niet veel warmer met een maximale temperatuur van 15 graden. Het iconische beeld van een hossende menigte in oranje T-shirts zal dus niet op de grachten te zien zijn. Normaal is het op Koningsdag rond de 17 graden.

In de tweede helft van de dag neemt de kans op regen toe, maar blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen wel droog.