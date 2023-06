Mitchell Esajas en Jessica de Abreu staan op de barricades tegen racisme: ‘De slavernij werd afgeschaft, de ongelijkheid bleef’

Geliefden en strijdmakkers: Mitchell Esajas (34) en Jessica de Abreu (33) ontmoetten elkaar op de Vrije Universiteit, nu staan ze samen op de barricades tegen racisme. ‘Keti Koti kan pas een feest zijn als we allemaal gelijkwaardig zijn.’

Op de Zeeburgerdijk in Amsterdam-Oost bevindt zich het Hugo Olijfveldhuis, de thuishaven van Vereniging Ons Suriname. Buiten is het warm, binnen is het stoffig. Mitchell Esajas en Jessica de Abreu eten fruit uit een plastic bakje. Om hen heen staan dozen. Het pand wordt verbouwd, dus ze zijn druk met de tijdelijke verhuizing van The Black Archives, een gigantische verzameling boeken, knipsels, foto’s en artefacten over de zwarte geschiedenis, slavernij, racisme en het koloniaal verleden.

Een poging, zegt Esajas, om de ver­borgen en verzwegen geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden zichtbaar en toegankelijk te maken. “Zodat we via educatie kunnen bijdragen aan een meer gelijkwaardige samenleving.”

Esajas en De Abreu zijn de medeop­richters en beheerders van het archief, dat voortbouwt op de collectie van de in Suriname geboren socioloog Waldo Heilbron, die op de Universiteit van Amsterdam onderzoek deed naar postkolonialisme en de erfenis van de transatlantische slavenhandel. Ze kennen elkaar van de Vrije Universiteit, van de New Urban Collective, in 2011 opgericht voor zwarte studenten en studenten van kleur.

Sindsdien zijn ze geliefden en strijdmakkers, onder meer voor de anti-zwarte­piet­beweging Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Black Lives Matter (BLM).

Esajas over De Abreu: “Er zijn weinig mensen moedig genoeg om te doen wat zij doet.”

De Abreu over Esajas: “Hij blijft altijd kalm.”

Dit weekend is het Keti Koti, de dag waarop wordt gevierd en herdacht dat de slavernij werd afgeschaft. Officieel in 1863, in de praktijk in 1873, omdat de tot slaaf gemaakten eerst nog tien jaar gedwongen werden gratis voor hun bazen te werken.

“Ik heb een beetje gemengde gevoelens bij het feestelijke karakter van de dag,” zegt Esajas, browline glasses op zijn neus, net als de Amerikaanse activist Malcolm X. “Op 1 juli heeft de overheid de slavernij afgeschaft, maar de overheid kan niet bepalen of jij vrij bent, dat kun je alleen zelf. De slavernij werd afgeschaft, maar de ongelijkheid bleef.”

De Abreu: “Keti Koti is een dag om te herdenken. We kunnen pas vieren als de samenleving niet meer racistisch is en we allemaal gelijkwaardig zijn. Ik hoop dat we ooit tot op dat punt kunnen komen.”

Hun beider moeders kwamen, onafhankelijk van elkaar, in de jaren zeventig vanuit Suriname naar Nederland om hier te werken in de gezondheidszorg. De moeder van Esajas belandde in Slotervaart, die van De Abreu in de Bijlmermeer, waar ze terechtkwam in het gekraakte Gliphoeve. Surinamers hadden de grotendeels leegstaande flat in bezit genomen omdat Nederland zich volgens hen niet bekommerde om de duizenden Surinamers die hiernaartoe kwamen en hen onderbracht in brandgevaarlijke pensions.

Werd er thuis veel over de slavernij gesproken?

Esajas: “Het was wel een ding. Toen ik klein was sleepte mijn moeder mij elk jaar op 30 juni mee naar de herdenking op het Surinameplein. Ze vond het belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Dat noemde ze bewustwording.”

De Abreu: “Mijn moeder is tien jaar ouder. Ze is van een andere generatie. Ze was huiverig om erover te praten. Just keep yourself silent. Niet opvallen. Over racisme of kolonialisme praat je liever niet, want het kan je kansen in Nederland in de weg staan.”

Esajas: “Mijn moeder kwam uit een heel kerkelijk gezin met 15 kinderen. De Evangelische Broeder Gemeente. De kerk had een dubbele rol. Aan de ene kant leerden de nazaten van tot slaaf via de kerk lezen en schrijven, maar tegelijk werd hen op het hart gedrukt dociel te blijven. Winti werd gezien als afgoderij. Mijn tante moest van opa haar mond met zeep spoelen als ze Sranan Tongo sprak, want dan was je ‘vern*gerd’. Als kleine jongen heb ik proces van bewustwording bij mijn moeder gezien: de nederigheid ontleren en haar eigen cultuur weer omarmen.”

Hij laat een foto zien van 1 juli 1971: een manifestatie in de Brakke Grond. Achter een tafel met sprekers hangt een spandoek met de tekst: ‘Suriname heeft recht op herstelbetaling voor 300 jaar kolonialisme’. De discussie is niet van gisteren, wil hij maar zeggen.

Op een foto uit 1963 loopt een groep Surinamers met spandoeken over het Rokin. “Dat was ook een jubileumjaar,” zegt Esajas. “In Suriname noemen we dat bigi yari. Die worden altijd groter gevierd.”

De Abreu: “We hebben mooie beelden van een stampvol hotel Krasnapolsky uit de jaren vijftig. Daar vierde de Surinaamse gemeenschap toen Keti Koti. Dat is het mooie van onze archieven, dat je de geschiedenis in kunt duiken. Wisten wij veel. Ik dacht dat Krasnapolsky alleen voor de elite was.”

Beeld Nienke Veneboer

Esajas: “Je ziet op de foto’s dat het niet alleen een herdenking was, maar ook een moment om emancipatoire statements te maken.”

De Abreu: “Om het kolonialisme aan te kaarten.”

Op 7 juli starten Esajas en De Abreu bij The Black Archives hun nieuwste tentoonstelling: ‘Geen heling zonder herstel’. Een verwijzing naar de woorden van premier Mark Rutte, die in december namens de Nederlandse staat zijn excuses aanbood en daarbij verzekerde dat er daarmee geen punt werd gezet achter het slavernijverleden, maar een komma.

Esajas: “Excuses blijven leeg als er niet een vorm van herstel volgt. Daar willen we met het publiek over in gesprek: wat betekent herstel precies? Wat is reparatory justice? Hoe zit het met herstelbetaling? Veel mensen denken dan meteen aan individuele financiële transacties: jij bent nazaat, dus krijg je zoveel euro. Terwijl wij denken: het gaat om het wegwerken van achterstanden die uit de slavernij voortkomen.”

Beeld Nienke Veneboer

De Abreu: “Voor mij betekent herstel: een samenleving zonder racisme.”

Esajas: “Denk aan het onderwijs: wanneer worden de slavernijgeschiedenis en het kolonialisme structureel onderdeel van wat kinderen op school leren, inclusief het verzet ertegen? Denk ook aan roofkunst; het Tropenmuseum ligt er vol mee. In het depot staat een embryo op sterk water. Inheemsen in Suriname wachten al honderd jaar op teruggave zodat ze het kindje kunnen begraven.”

De Abreu: “Er zijn thema’s waar we het al tientallen jaren over hebben: onderadvisering in het onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt, etnische profilering en politiegeweld. Ik heb het allemaal gezien en zelf meegemaakt.”

Over herstel praten is belangrijker dan een zak met geld?

Esajas: “Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Er is een bewustwordingsfonds opgezet van 200 miljoen euro. Dat is nog niet veel. Het kabinet heeft laatst een Rembrandt gekocht voor 175 miljoen euro.”

Op voorspraak van zijn moeder, en met de hulp van De Abreu, kreeg Esajas eind april een koninklijke onderscheiding. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een van de jongsten ooit. Voor ‘verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie en de bestrijding van discriminatie en racisme’, aldus de Kanselarij der Nederlandse Orden, die over de lintjes gaat. ­Esajas staat aan de basis, zei burgemeester Femke Halsema toen ze hem in het Concertgebouw de versierselen opspeldde, van een nieuwe generatie activisten, schrijvers, wetenschappers en ondernemers. “Kritisch, idealistisch en vasthoudend.”

Hoe voelt dat: ridder Esajas?

Hij lacht: “Ik moet nog steeds belasting betalen.”

De reacties op het feestelijk gebeuren waren ongekend. Hij was een ‘blankenhater’, een ‘beroepsgekwetste’, een ‘criminele uitvreter’. Maar liefst zes mensen stuurden boos hun lintje terug, omdat ze niet in één adem met Esajas genoemd wilden worden. Dat was voor het eerst in de geschiedenis, liet de Kanselarij weten.

Hij rommelt wat tussen de verhuisdozen en komt aanzetten met een ingelijste verzameling Twitterberichten, deel van een kleine pop-uptentoonstelling in The Black Archives, een paar weken geleden: “Vervloekte zwarte n*ger Esajas, niemand kan jou pakken, maar de vloek pakt jou in de naam van Jezus Christus.”

Waarom hang je dat op?

Esajas: “Ik vind het grappig.”

Ik vind het helemaal niet grappig.

Esajas: “Ik heb misschien een heel aparte manier van humor.”

De Abreu: “Het is een vorm van educatie. Ik kijk niet naar dat soort dingen, maar...”

Denk je dat het helpt om mensen ermee te confronteren?

De Abreu: “In dit land moet je met feiten komen en met voorbeelden. Anders zullen mensen nog steeds aan je twijfelen.”

Esajas: “Er is een spectrum met aan de ene kant mensen die antiracistisch zijn en aan de andere kant mensen die superracistisch zijn. De meeste mensen zitten in het grijze midden en noemen zichzelf neutraal. Als die mensen dit soort uitspraken zien, bedenken ze hopelijk dat er toch iets mis is, als mensen zo reageren. Het is paradoxaal: hoe heftiger de reacties, hoe meer bewustzijn het oplevert.”

Was je verbaasd dat mensen hun lintje teruggaven?

Esajas: “Van een van hen heb ik gisteren nog een berichtje gehad op Facebook. Hij heeft de bevestiging gekregen dat hij zijn lintje terug mag geven.”

De Abreu: “Hij wilde vast dat jij dat ook wist.”

Esajas: “Nou ja, hij heeft me geblokkeerd. Maar ik heb nog een screenshot.”

Het was voor de eerste keer dat het gebeurde.

“Ik ben er wel trots op. Het is toch te belachelijk voor woorden dat volwassen mensen zo hysterisch worden om een lintje. Het is lachwekkend. Aan de andere kant: ik realiseer me heel goed hoe problematisch dat kan zijn.”

En bedreigend.

Esajas: “Jessica heeft twee jaar in een burn-out gezeten.”

Beeld Nienke Veneboer

Hij wijst op een collage uit de tentoonstelling Zwartheid onder ogen komen, die zojuist is afgelopen. Achter glas een gebroken autoruit en een zwarte trui met de tekst: Zwarte Piet is Racisme. De trui is van KOZP-activist Jerry Afriyie, die hem in 2014 droeg toen hij hardhandig werd gearresteerd bij een sinterklaasviering in Gouda. De autoruit zat in Esajas’ auto en sneuvelde in 2019 bij een KOZP-bijeenkomst in Den Haag, toen de groep werd belaagd met zwaar vuurwerk en de politie maar ternauwernood kon ingrijpen. De dag erna begonnen bij De Abreu de paniekaanvallen.

De Abreu: “Ik werd letterlijk aangevallen door boze witte mannen.”

Hoe leer je daarmee om te gaan?

De Abreu: “Niet.”

Maar het gebeurt.

De Abreu: “Het is een lastige vraag. Racisme is net een toneelstuk. Iedereen speelt zijn eigen rol. Geconfronteerd ­worden met racisme is traumatisch, een depressief makende realiteit die je gees­telijke gezondheid flink aantast. Het vechten tegen racisme brengt nog een extra laag met zich mee.”

Esajas: “Het vervelende is: we hebben de afgelopen tien jaar zoveel meegemaakt dat ik er niet eens meer van opkijk. Ik lig er niet meer wakker van. Als ik het me wel zou laten raken, lig ik ook maanden depressief in bed met een burn-out. Mijn copingmechanisme is om het niet persoonlijk te nemen. Ik bekijk het als antropoloog: het is een probleem van mensen die vanuit een gebrek aan edu­catie heel emotioneel en racistisch rea­geren. Die het, net als in de slavernij, normaal vinden om geweld te koppelen aan zwartheid.”

Zie je het als doorwerking van het slavernijverleden?

Esajas: “Kijk naar de reactie die ik heb gehad: ‘Ze hadden jullie nooit vrij moeten maken, je zou nog steeds op de katoen-velden moeten werken, jullie moeten weer gezweept worden.’ Het gebruik van geweld tegen zwarte mensen normaal vinden is van generatie op generatie overgedragen.”

De Abreu: “Dat vreedzame demon-stranten zoveel agressie oproepen, zegt iets over waar we staan.”

Esajas: “Gelukkig hebben we de kracht van het collectief.”

De Abreu: “Tijdens het opruimen kwamen we een kogelwerend vest tegen. In de eerste jaren van KOZP kregen we zulke heftige bedreigingen dat ik voor de mannen op zoek ben gegaan naar steek- en kogelwerende vesten. De politie nam ons niet serieus, dan moet je zelf je maatregelen nemen. Ze hebben ze bij de demonstraties gedragen.”

Esajas: “Better safe than sorry.”

De Abreu, geëmotioneerd: “Met dat lintje komt het weer terug. De doods-bedreigingen waren er eigenlijk altijd. Het klinkt misschien abstract: herstel. Maar het is nodig zodat wij ons weer veilig kunnen voelen.”

Er kwam ook kritiek uit eigen gelederen: waarom een onderscheiding aannemen van de koning? De Oranjes hebben minstens een half miljard euro verdiend aan slavernij en koloniale handel.

Esajas: “Op één dag krijgen drieduizend mensen een lintje. Ik denk niet dat de koning al die dossiers zelf heeft beoordeeld.”

Maar de symboliek zal je niet zijn ontgaan.

Esajas: “Het is ook een vorm van maatschappelijke erkenning en een waardering voor onze beweging. Jarenlang zijn we weggezet als zeurpieten en terroristen.”

De Abreu: “Mitchell heeft zich enorm kritisch geuit over het koningshuis. Ik wist niet helemaal zeker of hij hier volledig achterstond, maar ik dacht: deze ga ik incasseren. De commissies stribbelden na anderhalf jaar nog steeds tegen. We hebben er wel iets mee aangetoond.”

Esajas: “Als mensen boos worden, ga ik er juist mee voor hun neus wapperen.”

Heb je de koning weleens gesproken?

Esajas: “Ik heb hem in januari de hand geschud. Sommige activisten zijn bang dat ik door het systeem word ingekapseld, maar ik weet van mezelf waar ik sta. Zo’n ding gaat mij niet veranderen.”

De Abreu: “Je hebt de koning een boek gegeven.”

Esajas: “Ik heb onderzoek gedaan naar de manier waarop de afschaffing van de slavernij tot stand is gekomen: Waarom vrijheid niet kon wachten. Ik heb gezegd: lees het, ik hoop dat er excuses komen en dat je gaat nadenken over herstel.”

Over de excuses van Mark Rutte op 19 december is een hoop commotie ontstaan.

Esajas: “Het was: wil je excuses? Nou, hier, dan duwen we ze even door je strot. Hoe geloofwaardig is het? Niet zo lang geleden zei Rutte nog in zijn beste steenkolenengels op een persconferentie: My friends on Curaçao, they have no problem with Black Pete. Hij heeft ons jaren gegaslight. Dan is het raar om opeens excuses te maken. Vanuit het niets. Excuses maken is een proces, waarbij nederigheid hoort.”

Er zijn wel gesprekken gevoerd.

Esajas: “Toen de commotie al in volle gang was.”

Ben je bij die gesprekken geweest?

Esajas: “Bij eentje. Rutte was er niet. Er was veel verwarring over minister Franc Weerwind, een Surinaamse nazaat van de slavernij die in Suriname excuses ging aanbieden voor de slavernij. Hoe verzin je het? Sigrid Kaag kwam binnen en zei: ‘Jij bent toch die rapper?’ Nee, zei ik, ik ben archivaris, antropoloog en directeur van een culturele instelling. Het gaat erom dat je vertrouwen creëert bij een gemeenschap die niet veel vertrouwen meer heeft. Ik ben niet gegaan om de excuses aan te horen. Uit persoonlijk protest. Het voelde niet zuiver en integer. Toch is het wel een historische stap.”

De Abreu: “Historischer als er nu wel wat gaat gebeuren.”

Esajas: “Het is een politiek statement, het zijn woorden namens de Nederlandse staat, wat ook weer mogelijkheden schept. Tien jaar geleden was het ondenkbaar geweest.”

Hebben jullie iets zien veranderen in die tijd?

Esajas: “Ik moet zeggen: aardig wat.”

De Abreu: “Eindelijk wordt gesproken over institutioneel racisme.”

Esajas: “Waldo Heilbron schreef mee aan een boek over het slavernijverleden. Dat heette Op zoek naar de stilte. Die tijd is wel voorbij. Ik hou het nauwelijks meer bij: Het Amsterdam Museum met de -‘Gouden Eeuw’ (het museum deed die term in de ban, red.), het Rijksmuseum met de grote slavernijtentoonstelling, de Nederlandsche Bank heeft onderzoek gedaan, verzetsstrijder Anton de Kom heeft eerherstel gekregen en nu doen zelfs de bisschoppen onderzoek naar de rol van de kerk in de slavernij.”

Hoe denk je dat dat komt?

Esajas: “Ik ga zeker niet claimen dat het allemaal door ons komt, maar onze beweging tegen Zwarte Piet heeft een essentiële rol gespeeld. Er is een taboe doorbroken. Het heeft gewerkt als een breekijzer. -Daarom zeg ik ook: die reacties op ons – ‘Ga terug naar je apenland’, het openlijke racisme – niemand kan meer ontkennen wat er in dit land gebeurt. Niemand kan meer zeggen: het valt wel mee, het zijn een paar gekkies, maar eigenlijk zijn wij een tolerant land.”

De Abreu: “Wij hebben ruimte ingenomen. Dat zorgt ervoor dat niemand meer om ons heen kan.”

Dan moet ik toch even denken aan je moeder: hou je liever stil.

De Abreu: “Nederland voelde niet als haar land. Zij durfde haar plek niet in te nemen. Maar wij zijn hier geboren. Dit is ons land. Op school is ons geleerd: kom op voor je rechten, wees maatschappelijk betrokken. Dat is wat we doen.”

Jessica de Abreu 21 juli 1989, Amsterdam 1993-2001 Basisschool De Venser, Diemen

2001-2007 Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Amsterdam

2008-2018 Studies sociale en culturele antropologie, culture organiza­tion and management, leraren­opleiding maatschappijleer, Vrije Universiteit Amsterdam Mitchell Esajas 22 juli 1988, Amsterdam 1992-2000 Basisschool De Zevensprong, Amsterdam

2000-2006 Spinoza Lyceum, Amsterdam

2006-2013 Studies bedrijfskunde en culturele antropologie, Vrije Universiteit Amsterdam

2014-2017 Studieadviseur antropologie, Universiteit van Amsterdam

2023 Ridder in de Orde van Oranje-­Nassau Esajas en De Abreu richtten in 2011 New Urban Collective op. In 2014 raakten ze betrokken bij Kick Out Zwarte Piet en in 2015 richtten ze The Black Archives op. In 2020-2021 werkten ze aan de tentoonstelling Surinaamse School in het Stedelijk Museum. In 2017 kregen ze voor The Black Archives de Black Achievement Award en in 2018 de Amsterdamprijs voor de Kunst. Esajas en De Abreu wonen samen in Zuidoost.