Live: Keti Koti in Amsterdam | Honderden aanwezigen bij optochten vanaf Stopera en Amstelstation

Op het Surinameplein in Amsterdam-West kwamen vrijdagavond ongeveer driehonderdvijftig mensen bij elkaar vanwege de Dag van Besef. Bij het Monument van Besef, ook wel bekend als de Levensboom, zijn speeches gehouden en bloemen gelegd.

Onder anderen wethouder Touria Meliani (Inclusie) hield een toespraak. Dat zoveel mensen de Ceremonie van Besef bijwoonden liet volgens haar zien ‘hoe belangrijk dit moment is’. “Bewustwording is pas het begin. Het gaat erom wat je daar vervolgens mee gaat doen,” aldus de wethouder. “We blijven hier komen tot racisme en discriminatie definitief zijn uitgebannen.”

ANP

AOW-uitkering Surinamers

Een andere spreker was Joyce Sylvester, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ze stond stil bij de aanbevelingen die een commissie onder haar leiding in 2021 aan het kabinet deed om het AOW-gat op te lossen voor ruim 30.000 Nederlanders van Surinaamse herkomst die van 1957 tot 1975 nog in Suriname woonden. De commissie vond dat zij recht hebben op een volledige ouderdomsuitkering.

“De Nederlandse regering besloot alleen tot schenking van eenmalig 5000 euro, verbonden aan allerlei voorwaarden,” zei Sylvester. Ze zei verdrietig te zijn omdat mensen haar daarom vol woede en haat mailen. Ze riep mensen die boos zijn op contact op te nemen met de Nederlandse overheid. “Ik vraag aan u om uw stem te laten horen.”

Verder werd er gezongen en gebeden. Om 20.00 uur werd er, net als tijdens de Nationale Dodenherdenking, 2 minuten stilte gehouden.

Bato Neti

Bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark is vrijdag vanaf 20.00 uur een wake voor de voorouders, ook wel bekend als Bato Neti. Om 20.15 uur is in Het Concertgebouw in de hoofdstad een herdenkingsconcert, gepresenteerd door FunX-dj Fernando Halman. Daar zal muziek worden gespeeld die in de tijd van de slavernij verboden was.