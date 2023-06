Heri heri ter ere van Keti Koti vanuit de koninklijke keuken: ‘Overleven betekent niet dat je niet lekker kon eten’

In Amsterdam vinden vrijdag en zaterdag 7000 gratis heri heri maaltijden hun weg om de viering van Keti Koti kracht bij te zetten. De koning stelde zijn keuken in het Paleis op de Dam ervoor ter beschikking.

Normaal kookt Wilco Arts het eten voor de koning en koningin. Eenvoudige, doch voedzame maaltijden. Stukje vlees, stukje vis, af en toe vegetarisch. Nu staat hij in zijn keuken, in de kelder van het Paleis op de Dam, heri heri in bakjes te stapelen, te midden van Surinaamse en Antilliaanse collega’s. Cassave, zoete aardappel, bakbanaan, bakkeljauw met bovenop een gekookt eitje en een toefje selderij.

Ruikt lekker, zegt hij. Het is zijn eerste kennismaking met de Surinaamse keuken, maar of hij straks Willem-Alexander en Máxima een bordje gezouten vis gaat voorschotelen, hij weet het nog zo net niet. Misschien als klein hapje. Hoe zal hij het zeggen? “Onze keuken is iets minder krachtig qua smaak.” En weg is hij weer.

Heri heri, het traditionele feesteten uit Suriname, dat in Nederland vooral bekendheid geniet als maaltijd voor Keti Koti, de dag waarop de slavernij werd afgeschaft. Voor de vierde keer op rij organiseert creatief bureau KIP Republic van de tweelingzussen Ayra en Ira Kip ‘Free Heri Heri for all’: vrijdag en zaterdag worden in het hele land gratis maaltijden verstrekt, in Amsterdam gaat het om 7000 porties.

Overleven met goed eten

Krachtvoer voor tot slaaf gemaakten, zegt de Haagse freelance chef en barbecuepitmaster Bryan Barron. Rijk aan koolhydraten en met makkelijk te verbouwen ingrediënten. Machtig genoeg om een dag op te kunnen werken. Eten voor op de plantages. De geschiedenis van de slavernij op je bord, aldus Ayra Kip.

Barron, grijnzend: “Dat je dagelijks bezig was met overleven, betekende nog niet dat je niet lekker kon eten.”

Dit jaar heeft Willem-Alexander zijn keuken opengesteld, deel van een koninklijke campagne om meer openheid te betrachten over het koloniale verleden van Nederland en de Oranjes. Het paleis, toen nog het stadhuis van Amsterdam, werd in al zijn grootsheid bekostigd met de inkomsten van overzeese handel, onder meer in slaven. De koning, zegt Claudia Hörster, directeur Koninklijke Verzamelingen, wil nu graag de gelegenheid bieden om in zijn huis ‘het gesprek met elkaar aan te gaan en verbinding te bevorderen’.

‘Dit voelt niet als werk’

Uit een grote bak met kokend water staat ondertussen Gino Gebhard stukken cassave te scheppen. Hij werkte negen jaar als patisseriechef in het Conservatorium Hotel en nu mag hij vele kilo’s aardappels koken. Zelf maakt hij eigenlijk nooit heri heri, zegt hij. “Het is eten dat je moeder voor je maakt.”

Uniek vindt hij het wel om in de keuken van het paleis te staan. Eentonige arbeid, in vier dagen tijd 7000 keer dezelfde maaltijd in elkaar draaien? Het voelt niet als werk, zegt hij. “Het voelt als thuiskomen bij je familie.” Chef-kok Nikita Tjon-Affo moet lachen: “Eigenlijk horen wij hier als nazaten te staan. Dankzij de slavernij is dit gebouw er gekomen. Het is onze investering.”

De maaltijden die in het Paleis op de Dam worden gekookt, zijn voor iedereen op vrijdag en zaterdag op meerdere plekken in de stad op te halen.