Essay: ‘Zwart zijn legt je vaak een politieke identiteit op, daarvan wil ik me bevrijden’

Tijdens Keti Koti staan we stil bij het slavernijverleden en de effecten van dat verleden op onze huidige maatschappij. Het gesprek leidt logischerwijs vaak naar racisme en discriminatie en de manier waarop we daar samen mee om moeten gaan.

De tragedie van George Floyd leidde tot een ultieme aanwakkering van dit gesprek. 25 mei 2020 was weer een schrijnend voorbeeld van het feit dat ook vandaag de dag slechts het hebben van een donkere huidskleur in een witte samenleving tot de dood kan leiden. Overal ter wereld werd geprotesteerd. De metaforische witte knie moest voorgoed van de zwarte nek af om eens te kunnen ademen.

Het was vooral rond deze periode en de opkomst van Black Lives Matter dat ik een bepaalde druk voelde om op expliciete wijze trots over en solidariteit met de zwarte community te uiten, om als bewust zwart mens in mijn eigen kracht te gaan staan.

Voorbij de verwachtingen van anderen

Ik vind het fijn om op te gaan in mijn zwarte identiteit: ik speel graag zwarte muziek op de piano, heb zwarte rolmodellen. Aan de andere kant legt zwart-zijn je vaak een politieke identiteit op, positief of negatief, waarvan ik me wil bevrijden. Ik wil voor mezelf bepalen wie ik ben, waar ik heen ga en waar ik bij betrokken ben, voorbij de verwachtingen van anderen op basis van mijn kleur.

Ik voel deze paradox ook als ik denk aan zwarte emancipatie in het algemeen: het belang van het geven van een stem en podium aan de zwarte identiteit, versus het overstijgen van de barrières die cultuur en etniciteit ons soms opleggen. Ik begon onderzoek te doen en maakte kennis met verschillende visies op zwarte emancipatie van zwarte mensen zelf. Ik ontdekte twee zwarte schrijvers die zich, in mijn ogen, allebei op een tegenovergestelde manier probeerden te emanciperen.

Twee emancipaties

Met haar boek Ser mujer negra en España (2018) probeert de Spaanse schrijfster van Equatoriaal-Guinese afkomst Desirée Bela-Lobedde bewustwording en empowerment te creëren rond zwarte identiteit. Ze deelt persoonlijke anekdotes die representatief zijn voor de dagelijkse realiteit van veel zwarte Spaanse vrouwen, met als doel de manier waarop mensen in Spanje zwarte vrouwen zien en behandelen, te veranderen.

In Self-portrait in black and white (2019) pleit schrijver Thomas Chatterton Williams, een zwarte New Yorker, ervoor om niet langer in zwart-wit te denken. Waarom, vraagt hij zich af, zouden we de 19de-eeuwse term ‘race’ met zijn dubieuze en hoogst onwetenschappelijke wortels gebruiken om de huidige positie van etnische minderheden en voormalige afstammelingen van de slavernij, aan te pakken en te verbeteren?

Zich bezighouden met ‘zwart zijn’ en alle implicaties daarvan is volgens Williams niet langer nuttig, maar eerder een belemmering voor het bereiken van politieke emancipatie. Hij vindt dat we de kaders van etniciteit moeten overstijgen, vanuit de wens om een evidente gelijkheid te creëren, in plaats van een gelijkheid gebaseerd op een respectvol bewustzijn van de verschillen.

Zwart zijn is rebellie of juist niet

In lijn met de overtuiging van Russische filosoof Mikhail Bakhtin (1895-1975) dat betekenis nooit vastligt maar veranderd kan worden, probeert Bela-Lobedde aan racisme te ontsnappen door in haar boek een nieuwe betekenis te geven aan haar zwarte identiteit. Door zich woorden en begrippen toe te eigenen en te herdefiniëren bereikt ze emancipatie voor zichzelf en andere zwarte mensen. Ze benadrukt de schoonheid van alles wat anderen als lelijk beschouwen en weerlegt vooroordelen met allerlei voorbeelden en anekdotes: zwarte vrouwen zijn niet dom en arm of wild en exotisch (historisch allemaal veelvoorkomende discoursen), zwarte vrouwen zijn getalenteerd en intelligent, trots en onafhankelijk.

Williams tracht zich ook van racisme te bevrijden, niet door betekenissen te veranderen, maar door de begrippen die betekenis kunnen krijgen ongeldig te verklaren. Williams gaat uit van de veronderstelling dat rassen niet bestaan ​​en dat de codificatie van rassen verderfelijk is. Hij ziet het omarmen van de zwarte identiteit als toegeven aan een onderdrukkend systeem. Waar Bela-Lobedde zwart en mooi is, is hij helemaal niet zwart.

Volgens hem creëren zowel negatieve als positieve connotaties van zwartheid beperkingen die het overschrijden van barrières verhinderen en separatisme versterken. Zwart zijn is volgens Williams door racisme synoniem geworden aan resistente trots, het bestrijden van onderdrukking vanuit een opgekropte woede die geen ruimte laat voor groei en ontwikkeling buiten het fysieke, tijd en plaats. Die rebellie is juist wat Bela-Lobedde kracht geeft: door haar ontwikkeling van nieuwe betekenissen viert zij haar anders zijn en floreert zij in haar bewustzijn van haar etniciteit en de bijbehorende geschiedenis.

Op een eigen manier strijden

Het is belangrijk om de verscheidenheid aan manieren waarop mensen zich in deze wereld identificeren en belichamen in het kader van emancipatie en racismebestrijding meer te onderzoeken en uit te lichten. Door meerdere vormen van emancipatie zichtbaar te maken, verlichten we de druk op individuen in minderheidsposities om zichzelf op een bepaalde ‘juiste’ manier te presenteren, ook als dat niet overeenkomt met hun authentieke gevoelens of gedachten.

Er is niet één juiste weg en het verkennen van verschillende vormen van emancipatie moet dat duidelijk maken. Zo kunnen meer mensen op hun eigen manier strijden voor een wereld zonder racisme, zonder daarbij in- of externe druk te ervaren. Want antiracisme kent geen taboes.

Rosa van der Linden is communicatieprofessional voor de gemeente Amsterdam. Vorige zomer rondde zij de master interculturele communicatie af aan de Universiteit Utrecht.