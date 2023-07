Door vergiffenis te vragen maakte de koning van Keti Koti een historische gebeurtenis: ‘Hij snapt waar het om gaat’

Koning Willem-Alexander bood in het Oosterpark zijn excuses aan voor het slavernijverleden. Beeld ANP

Het hoge woord is eruit: koning Willem-Alexander heeft zijn excuses aangeboden voor het slavernijverleden. “Vandaag sta ik voor u,” zei hij tot de Afro-Caribische gemeenschap die zich in het Oosterpark had verzameld voor Keti Koti, waar werd herdacht dat 150 jaar geleden de slavernij in praktijk werd afgeschaft. Een druilregentje kon de spanning niet wegnemen. Optochten vanaf het Waterlooplein en het Amstelstation waren al de hele ochtend onderweg geweest naar het park. Vanaf het Museumplein keken ook nog eens honderden mensen mee via grote schermen.

“Op 19 december heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebuit en mishandeld. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd.”

Historisch

Verwacht werden de woorden al wel. Niet het vervolg over de stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau. “Voor hun overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad tegen de menselijkheid,” sprak Willem-Alexander, “vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis.”

Zo werd de 21e nationale herdenking bij het monument van Erwin de Vries, een heel bijzondere editie. Een historische zelfs, volgens veel aanwezigen. “Indrukwekkend,” vond Dagmar Oudshoorn, voormalig voorzitter van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. “De koning heeft laten zien dat hij snapt waar het om gaat. Hij heeft niet zomaar excuses gegeven, zoals Mark Rutte dat in december deed, maar om vergiffenis gevráágd.”

‘Ik heb ook mensen zien huilen’

Een zelfverzekerd optreden was het van de koning, krachtig en zonder haperingen. Nog voordat hij één woord had gesproken had hij zijn eerste applaus al binnen, niet alleen in het Oosterpark, maar ook op het Museumplein. “Hij maakte het persoonlijk,” zei Joyce Sylvester, voorzitter van de staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. “Daardoor voelden de mensen zich gezien, gehoord en begrepen.”

Organisator Linda Nooitmeer, voorzitter van het NiNsee (het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) vond het optreden ‘mooier dan verwacht’. “Hij raakte me. Ik heb ook mensen zien huilen.”

Activist Mitchell Esajas, mede-oprichter van The Black Archives in Amsterdam, is tevreden: “De koning heeft zich nederig getoond.”

Wat nu?

De koning heeft, zegt Oudshoorn, gedaan wat een koning moet doen: verbinden. Hij riep de aanwezigen op ‘hun hart open te stellen’ voor de mensen die het aanbieden van excuses na zo’n lange tijd maar onzin vinden. “Maar die wél samen willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Respecteer dat er verschillen zijn in beleving, achtergrond en voorstellingsvermogen.”

Blijft de vraag: wat nu? “De koning,” viel Esajas op, “sprak tot twee keer toe over ‘heling, verzoening en herstel’. Dat opent de deur tot debat.”

In haar eigen speech wond Nooitmeer er geen doekjes om waar dat debat over zou moeten gaan: materiële genoegdoening. Vrij vertaald: geld om achterstanden weg te werken en discriminatie te bestrijden.

“We moeten ons realiseren dat het niet alleen om immateriële genoegdoening gaat,” zei ze na afloop. “Die heeft de koning vandaag in ruime mate gegeven. Maar laat het geen taboe zijn dat er aan herstel ook een prijskaartje hangt. Dat gesprek moeten we nu gaan voeren. Het proces van heling is vandaag niet geëindigd, maar juist begonnen.”

Voorwerk

Aan gesprekspunten voor dat debat is geen gebrek. Bijvoorbeeld de verhouding van het leed van de tot slaaf gemaakten en de ontberingen van de contractarbeiders die na de afschaffing van de slavernij het werk op de plantages overnamen. Of de noodzaak van herstelbetalingen en de hoogte van dat bedrag. Of de minder bekende slavernij onder Nederlandse vlag in landen als Brazilië, Zuid-Afrika en Indonesië. Of de inrichting van het nationaal slavernijmuseum dat in Amsterdam moet verrijzen, en de perspectieven die daar aan bod moeten komen.

Maar ook voor die moeilijke debatten lijkt de weg geëffend, nu het staatshoofd een belangrijk gebaar heeft gemaakt en een oproep aan allen heeft gedaan om samen naar dat verleden te kijken. In de afgelopen jaren is al veel voorwerk verricht door schrijvers en onderzoekers. In navolging van Amsterdam hebben veel gemeenten en provincies inmiddels onderzoek laten uitvoeren naar het eigen aandeel in slavenhandel en slavernij. Wie de hele stapel wil lezen, heeft aan een enkel jubileumjaar zeker niet genoeg.