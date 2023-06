De grote vraag die boven Keti Koti hangt: gaat koning Willem-Alexander excuses aanbieden of niet?

Tijdens de viering van Keti Koti in 2020 wordt bij het slavernijmonument in het Oosterpark luid om excuses van koning Willem-Alexander gevraagd. Beeld ANP/Katrien Mulder

Na ruim tweehonderd jaar slavernij lijkt het zaterdag nog maar om één vraag te draaien: doet hij het of doet hij het niet? Het moment is daar ‘om in het reine te komen met ons verleden’, zei koning Willem-Alexander vrijdag na afloop van de jaarlijkse zomerfotosessie. Maar gaat hij tijdens de viering van Keti Koti in het Oosterpark excuses aanbieden voor het slavernijverleden? En voor wat dan precies? Voor de koloniale misdaden van de Nederlandse staat of die van zijn eigen familie?

Er is de laatste jaren in Nederland een waar sorrycircus op gang gekomen. In 2021 boden Amsterdam en Rotterdam excuses aan voor de slavernij, in 2022 onder meer gevolgd door Utrecht, Middelburg, Den Haag en de provincie Noord-Holland, maar ook De Nederlandsche Bank en ABN Amro. In december was het de beurt aan het kabinet, nadat het eerder niet verder was gekomen dan ‘spijt’ en ‘diepe spijt, neigend naar berouw’.

Geen bangerik

Dat er nu ook koninklijke excuses komen, ligt ‘in de lijn der verwachting’, zegt historicus Gert Oostindie, die daar onmiddellijk aan toe wenst te voegen dat hij ‘niet de speechschrijver van de koning’ is en ook niet weet wat Willem-Alexander straks gaat zeggen. Wel geeft hij leiding aan een wetenschappelijk onderzoek (Universiteit Leiden) naar de rol van de Oranje-Nassaus in de koloniale geschiedenis, dat is opgezet op verzoek van de koning zelf.

Oostindie: “Als kroonprins sprak Willem-Alexander in 2002 in Ghana al berouw uit voor het Nederlandse aandeel in de trans-Atlantische slavenhandel. Dat vond hij belangrijk, zoals hij het ook belangrijk vond om in Jakarta excuses aan te bieden voor het Nederlandse geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en publiekelijk kritiek te geven op de rol van zijn overgrootmoeder Wilhelmina bij het wegkijken van de jodenvervolging.”

De koning, wil hij maar zeggen, is geen bangerik als het aankomt op het uitspreken van spijt en het afleggen van rekenschap, ook als het gaat om zijn eigen familie. Met kerst noemde hij de slavernij een ‘misdaad tegen de menselijkheid’, later liet hij tot twee keer toe weten dat premier Mark Rutte ook namens hem zijn excuses maakte.

‘Als excuses leeg zijn, heb je er niets aan’

In dit jubileumjaar, waarin 150 jaar afschaffing van de slavernij wordt herdacht, is de druk op de koning ook groot. Een onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag onder 1500 mensen met een Caribische en Afro-Surinaamse achtergrond, wees begin juni uit dat 70 procent van hen vindt dat Willem-Alexander zich moet verontschuldigen, vooral voor de rol die zijn eigen familie heeft gespeeld. Onlangs werd berekend dat de Oranjes minstens een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale handel. Als zaterdag geen excuses komen, zullen de emoties hoog oplopen, voor zover dat sowieso al niet gebeurt.

De koning staat ervoor open, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International en voormalig voorzitter van het Adviescollege dialoog slavernijverleden. Dat is in elk geval haar stellige indruk na gesprekken met Willem-Alexander en koningin Máxima. “Ze hebben met veel mensen uit de gemeenschappen gesproken. Er was oprechte interesse. Dat heb ik gevoeld. Als excuses leeg zijn, heb je er niets aan.”

Waar Rutte in december nog met harde hand werd aangepakt, omdat het proces eenzijdig werd opgelegd en er vooraf nauwelijks overleg was, zijn voor Willem-Alexander in elk geval de zijden handschoenen uit de kast getrokken. “Excuses van een staatshoofd hebben nog net een grotere symbolische waarde dan die van een premier,” zegt Oostindie. “Maar wat ze vooral waardevol en beladen maken, is dat ze komen – áls ze komen – van het hoofd van de familie Van Oranje-Nassau, die al vanaf de vroege zeventiende eeuw betrokken was bij het kolonialisme en dus ook de slavernij. Ongetwijfeld zullen ze goed vallen.”

Artikel gaat verder onder de foto

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima in 2013 bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Oosterpark, dan 150 jaar geleden. Beeld ANP

Rutte maakte ‘oefenexcuses’

De koning kiest zijn eigen woorden en zijn eigen moment, zegt Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco-commissie. Geen voorwaarden, geen verwachtingen, geen vooraf ingebakken teleurstelling. Maar wat voegen ze nog toe? “Hij spreekt voor het hele koninkrijk,” zegt Ferrier. “Hoe je het wendt of keert: de koning stijgt boven de premier uit. Hij heeft een zware, verbindende rol.”

“De koning geldt als het staatshoofd van alle vier de landen van het koninkrijk,” zegt ook historicus Karwan Fatah-Black. “Dat is een belangrijk verschil met Rutte. Hij belichaamt bovendien de continuïteit van de staat. In politieke zin zou je kunnen zeggen dat de excuses van Rutte oefenexcuses waren. Ze maakten aan de regering en het parlement duidelijk dat het maken van excuses geen polariserende gevolgen heeft, iets waar Rutte wel bang voor is geweest.”

Blijft de vraag: wat daarna? Na Willem-Alexander zijn de excuses wel zo’n beetje op. Na het excuus volgt geen punt, maar een komma, zei Rutte in december. Een zeer bescheiden potje van 200 miljoen euro staat klaar voor het vervolg. “Excuses blijven leeg als er niet een vorm van herstel volgt,” zegt activist Mitchell Esajas, medeoprichter van The Black Archives, het in Amsterdam gevestigde archief rond zwart erfgoed, in een interview met Het Parool.

Onlangs werd hij door de koning benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Begin dit jaar schudde hij hem de hand. “Ik heb onderzoek gedaan naar de manier waarop de afschaffing van de slavernij tot stand is gekomen,” zegt hij. “Het rapport heet: Waarom vrijheid niet kon wachten. Ik heb tegen de koning gezegd: ‘Lees het, ik hoop dat er excuses komen en dat je gaat nadenken over herstel’.”

Wegwerken van achterstanden

Precies dat is waar ze ook op hopen bij het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden En Erfenis (Ninsee), dat de herdenking in het Oosterpark organiseert. Bij de presentatie van de plannen in mei zei voorzitter Linda Nooitmeer dat het belangrijkste is dat er vooral in de periode na de festiviteiten ‘wordt gekeken naar de positie van mensen met Afrikaanse roots’, zowel in Nederland als in Suriname en op de Antillen.

Nooitmeer: “Soms heb ik het idee dat het niet beklijft waar we eigenlijk mee bezig zijn. Het gaat om duurzaam herstel, om het wegwerken van achterstanden. Ik maak me zorgen dat de Afrogemeenschap over een jaar teleurgesteld achterblijft, omdat er ook dan niets voor hen is gebeurd.”