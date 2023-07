Voorlopig geen asielmaatregelen, verkiezingen mogelijk 15 november

Jan Paternotte (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de val van het kabinet. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Dat bleek tijdens het debat over de val van het kabinet in de Tweede Kamer. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans verwacht niet dat de zogeheten spreidingswet door de Tweede Kamer wordt behandeld. “Het is geen geheim dat we daar grote moeite mee hebben,” zei Hermans op vragen hierover van JA21-voorman Joost Eerdmans. De VVD vindt dat een wet zonder instroombeperking niet goed is, aldus Hermans.

Nu het kabinet geklapt is omdat de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet tot overeenstemming konden komen over een pakket maatregelen om grip op migratie te krijgen, komen er volgens Hermans voorlopig ook geen maatregelen om die asielinstroom te verlagen. De fractievoorzitter zegt daarmee indirect dat als de spreidingswet tóch zou worden behandeld, haar partij tegen zou stemmen. Daarmee staat de VVD-fractie lijnrecht tegenover haar eigen staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel. De bewindsman antwoordde vrijdagavond nog ‘natuurlijk’ op de vraag of hij hoopt dat de Kamer de veelbesproken wet steunt. En: “Ik heb die wet gewoon keihard nodig.”

Spelverruwing

Demissionair minister-president Rutte haalde hard uit naar D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Volgens hem is de D66’er al dagen ‘consequent bezig de indruk te wekken dat de VVD kinderen uit oorlogsgebieden zou willen tegenhouden’. Rutte doet dat af als ‘de grootst mogelijke nonsens’. Hij sprak van een ‘frame’ en noemde dat ‘beneden het niveau van de heer Paternotte’. Volgens de VVD-leider maakt Paternotte ‘zich daarmee schuldig aan spelverruwing’.

Paternotte verweet Rutte op zijn beurt ‘grote woorden’. De coalitiepartijen werden het vorige week niet eens over maatregelen om de asielinstroom omlaag te brengen. VVD en CDA wilden de lat voor gezinsleden van oorlogsvluchtelingen om ook naar Nederland te komen hoger leggen. ChristenUnie en D66 wilden dat juist niet.

De demissionaire premier zegt begrip te hebben voor de grens die regeringspartner ChristenUnie heeft getrokken als het gaat om beperkingen op gezinshereniging. Maar zijn eigen partij kon er niet mee leven als zo’n beperking zou uitblijven. “Waarom is die opvatting minder waard?” vroeg hij zich hardop af.

Prinsjesdag

De Kamer gaat zich niet eind deze maand, maar pas na de zomerstop buigen over welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Op deze dossiers zal het inmiddels demissionaire kabinet dan nauwelijks nieuw beleid maken. De Kamer zal hierover ook geen grote debatten voeren. De besluitvorming vindt plaats in de week van 12 september. Kamervoorzitter Bergkamp had eerder voorgesteld om op 27 juli te stemmen over de onderwerpen.

Demissionair premier Rutte zelf noemde specifiek de steun aan Oekraïne, de afhandeling van het toeslagenschandaal en de aardbevingsproblematiek in Groningen als dossiers die niet gehinderd mogen worden door de kabinetsval.

Ook Prinsjesdag gaat gewoon door. Ook is er een mogelijke datum voor de Tweede Kamerverkiezingen in zicht: woensdag 15 november. Zowel gemeenten als de Kiesraad opperen half november als goed moment. En omdat Nederland altijd op een woensdag naar de stembus gaat, lijkt de 15de de meest logische datum.