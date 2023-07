Hoe de coalitie uiteindelijk brak: ‘Doe even normaal!’ roept Jetten naar Rutte, maar dan is het kabinet al stuk

Negen maanden lang onderhandelde het kabinet over migratie. Het was trekken aan een paard dat al snel dood bleek. Een reconstructie: over hulpsinterklazen, puzzelen in een Amsterdams restaurant en juristen die het reglement van de ministerraad uitpluizen.

Het blijft stil in de Blauwe Zaal in het ministerie van Algemene Zaken. Het is vrijdagavond, rond 19.30 uur, en Rutte heeft net gevraagd of ‘iemand nog een oplossing of uitweg ziet’. Als de premier dan constateert dat er ‘onoverbrugbare verschillen’ zijn, klinkt er een diepe zucht. Gelatenheid overheerst, zegt een bewindspersoon. “Het was alsof we bijna op de top van de berg waren, alles overzagen en constateerden: hoger dan dit komen we niet.”

Maar dat de top van die berg met deze beklimmers een heikele missie was die het risico van de politieke dood in zich droeg, is dan allang duidelijk.

Buitenslapers in Ter Apel

Het begint allemaal met ‘een praatgroep’, vorig najaar. Na een zomer vol buiten slapende asielzoekers in Ter Apel is het duidelijk: er moeten échte oplossingen komen voor het grote aantal nieuwkomers in ons land.

In de Tuinzaal van het Catshuis buigt zich een klein clubje vakministers onder leiding van minister Dilan Yesilgöz (Justitie, VVD) over migratie: asiel, arbeidsmigratie en studenten uit het buitenland. Het moet vooral niet politiek worden; dat leverde in de ellenlange formatie al zoveel gedoe op. In de ambtswoning van de minister-president spreekt ook ChristenUnie-staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) mee vanwege zijn partijkleur; zo zijn alle vier de coalitiepartijen vertegenwoordigd.

Van buiten Den Haag kijken ook mensen mee: oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, ex-CU-Kamerlid Joël Voordewind, voormalig D66-Kamerlid Maarten Groothuizen en CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers.

Vol goede moed wordt advies aan ambtenaren gevraagd en een groslijst met alle mogelijke maatregelen opgevraagd die ‘binnen alle regels, wetten en verdragen’ iets kunnen doen aan migratie. In die stukken, in handen van deze site, staat onder nummer 2, paragrafen 2.1 en 2.2, wat de val van Rutte IV zal inzetten. ‘Naar een tweestatusstelsel’ en ‘voorwaarden stellen aan gezinshereniging’, genoemd ‘in combinatie met’ elkaar.

Adviezen gewantrouwd

De inhoud van de adviezen wordt gewantrouwd. VVD-minister Dilan Yesilgöz, die maandenlang de migratiegesprekken leidde, mag ze dan wel presenteren als neutraal, bij D66 schrikken ze ‘van de partijpolitieke saus’. Het ministerie van Justitie wordt op asiel al vele jaren bestuurd door VVD’ers. En dat lezen ze terug. De plannen komen erop neer dat het voor sommige asielzoekers moeilijker wordt om hun gezinsleden ook naar Nederland te halen.

Terwijl voor de VVD glashelder is dat dit de enige weg is naar minder asielzoekers, moet de ChristenUnie van die beperkingen niks hebben. Dat is in strijd met hun ‘principes’. Daar is ergernis over, men vindt dat de partij hun principes boven die van anderen plaatst. “Principes heeft iedereen!”

VVD-minister Dilan Yesilgoz van Justitie en Veiligheid aan de telefoon in de Trêveszaal, waar normaal op vrijdag de ministerraad vergadert. Beeld ANP/Phil Nijhuis

De ChristenUnie wil op allerlei punten wel concessies doen én echt ver gaan: beperken wie er bij het gezin behoort bijvoorbeeld – 18-plussers mogen dan niet meer komen, dat zou 1500 mensen per jaar schelen, en detentiecentra openen. Maar de partij stelt ook veel vragen.

Hoorndol wordt Yesilgöz intussen van ‘de waslijst’ die ze telkens krijgt en met ‘engelengeduld’ laat beantwoorden. Een ingewijde zegt: “Reële alternatieven zijn nooit op tafel gekomen. Er kwamen alleen maar voorstellen die tot méér migratie zouden leiden.”

De ChristenUnie voelt ook geen druk om snel tot maatregelen te komen. De ferme taal van de VVD, denken ze, wordt vooral uitgeslagen om de achterban stil te krijgen. “Er zal wel echt iets komen, maar we rekken het wat.”

Onbehagen groeit

D66 en ChristenUnie hebben niet door dat het onbehagen bij Yesilgöz en VVD-fractieleider Sophie Hermans groeit. “Met al die vragen kunnen we nog wel vijf jaar doorgaan,” zo wordt er geklaagd. Ze zien bij D66 en ChristenUnie ‘geen urgentie’.

De bewindslieden zeggen gemaakte afspraken ook weleens af of willen die verzetten. Zo hebben vicepremier Carola Schouten en defensieminister Kajsa Ollongren voorafgaand aan het staatsbanket voor de Franse president Macron afspraken staan voor haar en make-up, die botsen met het migratieberaad. ChristenUnie en D66 doen dat af als ‘nare spin’: als iemand niet kon, was er altijd een vervanger. Toch voelt het voor de VVD als ‘middelvinger’. Yesilgöz veegt wél haar agenda leeg; haar eigen ambtenaren zien haar nauwelijks meer.

De tijd van ‘chitchat tussen hulpsinterklazen’ is voorbij, vindt zij dan, de premier en de vicepremiers moeten zich ermee gaan bemoeien.

De één typeert de overleggen als ‘zakelijk’, in ‘goede sfeer’ weliswaar, maar ‘zeker niet leuk’. De ander schrikt daarvan: de sfeer is toch uitstekend? Hadden ze niet samen gegeten, grappen gemaakt in hun appgroep?

De loopgraven in

In de herinnering van betrokkenen in het migratieberaad zijn er twee momenten waarop het ‘echt niet gezellig’ is. Op 16 mei, als het nieuwste CDA-Kamerlid Bart van den Brink bij talkshow Op1 het ‘tweestatusstelsel’ promoot. Yesilgöz ‘smeekt’ Van den Brink niet te gaan. Als het plan de openbaarheid in gaat, dwingt hij D66 en ChristenUnie om te reageren. Dan, vreest ze, gaan die twee ‘de loopgraven in’. Precies dat gebeurt. “Daarmee verkleinde onze kans van slagen.”

Het andere moment is 1 juni, als Yesilgöz de krant openslaat en leest dat ChristenUnie-leider Mirjam Bikker aan de VVD vraagt om asielzoekers als mensen te zien. Yesilgöz kwam zelf als vluchteling uit Turkije naar Nederland. Ze is woest: “Ík ben hier als vluchteling gekomen,” wrijft ze CU’er Van Ooijen een dag later onder de neus. “Denk je nou écht dat je míj moet uitleggen dat vluchtelingen mensen zijn?!”

Later die maand zit ze nog ‘een hele vrijdag’ met Van Ooijen in een Amsterdams restaurant te ‘puzzelen’: wat zou voor de ChristenUnie dan wel acceptabel zijn? Yesilgöz waardeert het dat de partij tegenover haar nooit een rode lijn heeft getrokken.

Bikker denkt dat wel te hebben gedaan, in een gesprek met Rutte op 13 juni. Hij zou ‘begrip’ hebben gehad voor haar rode lijn. Rutte herinnert zich het gesprek anders, zeggen mensen die ervan weten. Hij hoorde dat gezinshereniging aan banden leggen voor de ChristenUnie ‘heel zwaar’ is. Daar stelde Rutte tegenover dat het voor zijn VVD heel zwaar is als er géén beperking kwam.

‘Niet hard, maar scherp’

Terwijl de bewindslieden richting een akkoord schuifelen, voert de VVD op 3 juni de druk op – van buitenaf, op het partijcongres. Fractieleider Sophie Hermans eist daar dat het kabinet nog voor de zomer met plannen komt om het aantal vluchtelingen te beperken. Zo niet, dan is voor haar een kabinetscrisis geen taboe.

De échte onderhandelingen zijn – na maanden van in cirkeltjes praten – pas de afgelopen anderhalve week. Het loopt compleet uit de hand als Rutte woensdag met een dreigement komt. Als de partijen het niet eens worden, wil hij 7 juli een stemming in de ministerraad. Zijn VVD levert de meeste ministers, en samen met het CDA zouden ze dan een meerderheid hebben en het migratieplan erdoor drukken. Dan zou hij D66 en ChristenUnie dwingen uit de coalitie te stappen. Terwijl Rutte spreekt, kijkt hij Schouten strak aan.

Aanwezigen zien ook verbijstering bij Yesilgöz en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), die zó hard werken om eruit te komen. Maar Yesilgöz wéét ervan. En ze vindt het nodig voor een doorbraak. Ze vindt Rutte ‘niet hard, maar scherp’.

‘Lomp en out of character’

De andere aanwezigen noemden ‘lompe’ Rutte totaal ‘out of character’. “Normaal blijft hij totaal dode paarden nog reanimeren.” Nu was Rutte het die zélf de trekker overhaalde. Dat schiet bij D66-minister Rob Jetten in het verkeerde keelgat: “Doe even normaal!” bijt hij de VVD-leider toe. “Dit kun je na zeven jaar coalitie niet maken.”

Het CDA laat door juristen het reglement van orde van de ministerraad uitvlooien – is er een manier die stemming te stoppen, door een stemming óver de stemming aan te vragen misschien?

Maar zover komt het niet. Donderdagavond maakt Rutte zo’n snelle draai ‘dat de ChristenUnie er duizelig van wordt’: “Ik moet mijn excuses maken, sorry,” noteert één van de aanwezigen. Maar er is al te veel kapot, vindt het CDA. Het woensdagavonddreigement blijft voor hen staan als hét moment waarop het mis ging.

De ChristenUnie wil wel inhoudelijk verder praten. Maar aanwezigen zien al eerder aan het strakke gezicht van Schouten dat zij ‘allang afscheid heeft genomen’. “In haar mimiek zag je: ze heeft een duidelijke grens van de fractie meegekregen.” De andere partijen moeten ‘best hard sjouwen’ om te zorgen dat Schouten opnieuw in gesprek wil met haar fractie.

Het gezicht van ChristenUnie-vicepremier Carola Schouten staat bij het crisisoverleg over migratie op onweer. Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

Dat gesprek is vrijdag kort. Rond 16.00 uur stuurt Van der Burg het uitgewerkte, nieuwe plan. Vóór 17.00 uur belt Schouten al met Rutte: “Het ligt bij ons écht heel moeilijk.’’

Ook dit alternatief, waarbij gezinshereniging tijdelijk kan worden stopgezet, is ‘te zwaar’ voor de ChristenUnie. Het telefoontje van de vicepremier komt zo snel, dat sommigen denken dat de ChristenUnie er niet eens meer serieus naar heeft gekeken.

Het CDA probeert nog van alles. Minister Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge praten in op de VVD: “Pak nou de deal die er al lag.” Dan gebeurt tenminste íets. “Dat was al winst, sinds Fortuyn loopt het politieke midden met een grote boog om migratie heen.” Maar Rutte wil niet.

Powerplay

Sommigen zien in de powerplay van Rutte een bewuste strategie. Hij wil verkiezingen afdwingen, met een kabinetsval over asiel durft zijn VVD wel naar de kiezer. Binnenskamers bestrijdt Rutte dat. “Het is geen partijpolitiek, het is in het landsbelang!” Maar voor één minister klinkt het alsof Rutte vast ‘woordvoeringslijntjes’ oefent voor de verkiezingscampagne.

Als de kabinetsval een feit is, wordt de hele bewindspersonenploeg opgetrommeld voor een extra ministerraad. De gezichten staan strak. Maar premier Rutte is dan alweer jolig en deelt schouderklopjes uit. Als enige is hij bezig met de sfeer. Nu wel.

In de Trêveszaal spreekt Rutte zijn team toe. De Jonge en Jetten zeggen ook nog iets. Bewust. Zij willen dat de notulist opschrijft dat ‘de politieke hoogspanning’ door Rutte niet heeft geholpen. Dan staat dat maar zwart op wit. Dát had de premier in zijn eigen samenvatting van de val onbenoemd gelaten.

Deze reconstructie kwam tot stand na achtergrondgesprekken met tien direct betrokkenen.