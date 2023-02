Tentoonstelling Vermeer uitverkocht, mogelijk meer kaarten beschikbaar

Het schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer tijdens de opening van de tentoonstelling. Beeld ANP

In totaal gingen er zo’n 450.000 kaarten in de verkoop. “De liefde voor Vermeer is wereldwijd gigantisch,” aldus Dibbits, die Australiërs sprak die speciaal voor de tentoonstelling naar Nederland waren gekomen. “We gaan er nu alles aan doen om het toch nog mogelijk te maken om meer mensen te kunnen ontvangen,” vertelt de directeur. “Maar het is natuurlijk ook een balans, want je wil dat de mensen die naar binnen komen de schilderijen goed kunnen zien.”

Wie wil weten of er nieuwe kaarten beschikbaar komen, kan volgens Dibbits het beste de website van het museum in de gaten houden.

Vermeer in het Rijksmuseum

De tentoonstelling Vermeer, die nog te zien is tot en met 4 juni, opende vrijdag. Niet eerder waren er zoveel werken van de zeventiende-eeuwse meester bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 schilderijen zijn overgekomen vanuit de hele wereld. Ook hangen er zeven werken die niet eerder in Nederland zijn getoond.

