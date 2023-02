Sander Veeneman fotografeert mensen als het melkmeisje: ‘Veel dichter bij Vermeer kom je niet’

Fotograaf Sander Veeneman in de nagebouwde keuken van het schilderij Het melkmeisje. Beeld Mariet Dingemans

“Dit is dé melkkan,” zegt Sander Veeneman, terwijl hij in de nagebouwde keuken van Het melkmeisje staat. Net als bij de kan op Het melkmeisje sluit het handvat op de hals van deze kan aan met een klein driehoekje. Die stond geëxposeerd in het Vermeer Centrum Delft, omdat het een vaas uit die stad moet zijn van (in ieder geval) dezelfde serie. “Veel dichter bij Vermeer kom je niet.”

Twee jaar geleden begon Veeneman met het nabouwen van het decor van Het melkmeisje in zijn fotostudio in de Nieuwe Leliestraat, die inmiddels is uitgegroeid tot 17de-eeuws museum. Kostuums, kasten, schilderijen, bijbels, vaasjes en kisten; hij weet over elk voorwerp wat te vertellen en banjert enthousiast door de ruimte. De kaarsen in de antieke kandelaars branden en voor deze gelegenheid zet hij de vioolmuziek op de achtergrond wat zachter.

Veeneman stond bekend om zijn journalistieke portretfotografie. Voor onder meer Het Parool fotografeerde hij atleten en beroemdheden als Herman Brood en Nelson Mandela. Twee jaar geleden koos hij voor een nieuwe sector: kunstgeschiedenis.

“Na het doneren van mijn rechternier aan mijn zieke broer stortte ik in. Ter revalidatie ben ik heel veel gaan wandelen door Amsterdam. Ik woonde er al 35 jaar. Maar als je hier aan het slenteren bent zonder doel zie je veel meer. Er zit zoveel historie in deze stad. Op een avond suggereerde een vriendin dat ik misschien iets met toeristen moest doen. Ik heb haar keihard uitgelachen; en dan zeker mensen als het melkmeisje portretteren! Die nacht kon ik niet slapen; eigenlijk was het een geniaal idee.”

Tot in het kleinste detail

Veeneman ging naar het Rijksmuseum om Het melkmeisje te bestuderen. “Ik dacht: zo moeilijk kan het toch niet zijn. Een tafel met wat broden en kannen voor een grijze oude muur. Ik nam me voor om het binnen een week af te hebben, maar heb er een jaar over gedaan. Ik wilde het decor tot in het kleinste detail namaken en na het vinden van de originele melkkan en andere 17de-eeuwse objecten sla je snel door.”

Bij het namaken van het schilderij keek Veeneman als fotograaf naar het schilderij. Zo kwam hij erachter dat een aantal dingen niet klopt of in elk geval anders was. “Er komt veel te weinig licht door het raam om het meisje zo in het zonlicht te laten baden. Eigenlijk was ze nauwelijks te zien. Ook de muur is op sommige plekken lichter dan het raam. Het mag, het is de dichterlijke vrijheid van een schilder, maar het klopt niet.”

Ook de vloer moest tien graden schuin, de muur tien centimeter naar beneden en de ruiten in het raam scheef om de keuken als die van het schilderij te maken. Veeneman heeft de camera op een vast punt neergezet en probeerde van alles met de verhoudingen van het decor, tot aan de kleine gaatjes in de muur, kloppend te maken.

Fouten en aanpassingen

Het is nog steeds onduidelijk hoe Vermeer Het melkmeisje precies heeft gemaakt. In september ontdekten onderzoekers van het Rijksmuseum, het Mauritshuis en de Universiteit van Antwerpen met moderne infraroodtechnieken dat Johannes Vermeer (1632-1675) oorspronkelijk een andere compositie op het oog had voor het schilderij; Vermeer schilderde aanvankelijk een rek met kannen op de achtergrond.

De fouten en aanpassingen zijn volgens Veeneman bewust gemaakt om zoveel mogelijk aandacht naar de melk te laten gaan. “Het is het enige wat beweegt in het stille beeld. Vanuit de fotografie en film heb ik geleerd dat de aandacht van het menselijk oog herhaaldelijk van de rechterbovenhoek naar de linkeronderhoek gaat. Zo ook op dit schilderij: de arm van het meisje leidt het oog van de kijker naar de kan. Ook vanuit het raam, de rok, de ogen, het kistje en de manden gaan er allemaal aandachtslijnen naar de melk. Daardoor blijft de focus daar. Ik vind het echt wonderschoon.”

In de televisieserie De Nieuwe Vermeer, waarin kunstenaars de zes verdwenen Vermeer-schilderijen weer tot leven brengen, ontvangt Veeneman twee schilders om ze over deze ontdekkingen te vertellen. Toch reikt zijn interesse verder dan Vermeer: Veeneman maakte ook andere 17de-eeuwse schilderijen als De Nachtwacht na. Hiervoor trommelde hij zijn hele straat op en fotografeerde ze in de Westerkerk - de plek waar Rembrandt begraven ligt.

Sfeer, Bijbelse taferelen en lichtspel

“Hiervoor wist ik niets van 17de-eeuwse kunst, ik vond het oubollig. Maar toen ik er meer aandacht voor had, was ik verkocht. De sfeer, de Bijbelse taferelen en vooral het lichtspel zijn voor een fotograaf ontzettend inspirerend.”

Dat sommige mensen zijn fotostudio vergelijken met die voor toeristen in Volendam, vindt hij onterecht. “Er komen hier niet alleen toeristen maar ook kunstliefhebbers. Het is echt een beleving, mensen raken regelmatig geëmotioneerd als ze het resultaat zien. Je komt even heel erg in de buurt van een kunstenaar in een historische tijd. Maar ja, ik wil er niet meer tegen vechten. Kom maar hier en je ziet het wel.”

The Milkmaid Project is te bezoeken op Nieuwe Leliestraat 14H en te zien in De Nieuwe Vermeer op 12/2.