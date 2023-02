Meer tickets voor Vermeer-tentoonstelling na stormloop op kaartjes

Het schilderij ‘Het glas wijn’ in de ‘Vermeer’-tentoonstelling in het Rijksmuseum. Beeld ANP

“We hebben het afgelopen weekend gezien dat het op bepaalde tijden rustiger is en we meer bezoekers kunnen toelaten. Uitgangspunt blijft dat een prettig bezoek aan de tentoonstelling nog steeds mogelijk is,” laat een woordvoerder van het museum weten.

Nu er extra kaarten beschikbaar zijn, is de site van het Rijksmuseum af en toe tijdelijk overbelast. ‘Probeer het op een ander moment opnieuw,’ valt er dan te lezen op de website.

De tentoonstelling Vermeer is nog te zien tot en met 4 juni. Niet eerder waren er zo veel werken van de 17de-eeuwse meester bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 schilderijen zijn van over de hele wereld samengebracht in Amsterdam. Zeven daarvan zijn niet eerder in Nederland getoond.

