Privéfilmpjes van Nobelprijswinnares Annie Ernaux: moeder met schrijfzucht in de jaren 70

The Super-8 Years.

Het waren de kinderen van David Ernaux-Briot, de jongste zoon van schrijfster Annie Ernaux, die de oude Super 8-filmpjes van hun vaders jonge jaren wilden zien. En vooral ook beelden van hun overleden grootvader, van wie hun oma in de jaren tachtig was gescheiden.

Maar Philippe Ernaux is amper te zien op de filmpjes van het jonge gezin in Annecy, waar het naartoe was verhuisd toen hij de post van plaatsvervangend secretaris-generaal kreeg op het stadhuis. Hij wierp zich vooral op als cameraman toen ze een Bell & Mitchell Super 8-camera hadden gekocht – van alle nieuwe consumptiegoederen die in de jaren zeventig de markt overspoelden was dat hun grote wens geweest, meer dan een vaatwasser of een kleurentelevisie.

Ernaux doceerde op de middelbare school, hun oudste zoon Eric was zeven, David drie. De eerst onwennige beelden, een haast geacteerde thuiskomst van school en de supermarkt. Het interieur, zorgvuldig gekozen antieke stukken, luxueus behang: de ouders zijn nog jonge dertigers, vers toegetreden tot de bourgeoisie.

Phillippe filmt Annie die huiswerk nakijkt, lang bruin haar dat het tere, bleke gezicht accentueert. Ze was een jonge moeder, verscheurd door het verlangen te schrijven, zegt Ernaux in haar voice-over bij beelden van een kerstdag in 1972, waarop twee drukke jongetjes koortsachtig hun cadeautjes openen. In dat Annecy met zijn bergen, zijn eindeloze winters en zomers vol toeristen, waaraan ze eerst een hekel hadden gehad, maar waarvan ze waren gaan houden.

Persoonlijke roman

Bij het terugkijken van die beelden tijdens Super 8-sessies die David voor de familie had georganiseerd, waren al die oude gevoelens bovengekomen. Hoe ze stiekem schreef aan een roman over haar leven, over hoe ze door scholing en culturele ontwikkeling het arbeidersmilieu was ontstegen waarin ze was opgegroeid. Dat ze dit in het geheim deed, was omdat ze het niet tegen haar man kon zeggen, laat staan tegen haar inwonende moeder met haar gebloemde jasschort – beiden herkenbaar aanwezig in haar schrijven.

Tijdens de sessies nam David het commentaar van zijn moeder op – zij als het familiegeheugen – en ze werden zich bewust van zowel de cinematografische als de universele waarde van het materiaal. Meer nog dan het beoogde cadeau voor de familie is Les Années Super 8 een portret van een manier van leven, van de hogere middenklasse jaren zeventig. Intiem en persoonlijk, en tegelijk een indringend tijdsbeeld.

