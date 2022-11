Oude ‘antisemitische filmbeelden’ in aangepaste vorm op Idfa vertoond

Het materiaal dat in ‘R21 aka Restoring Solidarity’ voorbijkomt is een potpourri over de Palestijnse vrijheidsstrijd.

Op een regenachtige dag worden ergens in een huis in Tokio filmblikken met 16mm-films opgestapeld en in de kofferbak van een auto geladen. De blikken gaan via Brussel naar Gent, waar ze worden gedigitaliseerd en bestudeerd. R21 aka Restoring Solidarity presenteert een selectie van die films.

De ontluikende strijd voor Palestijnse zelfbeschikking tussen 1960 en 1980 werd wereldwijd met bijzondere belangstelling gevolgd door radicale bewegingen, ook in Japan. Dat land had in 1951 het Veiligheidsverdrag met de Verenigde Staten ondertekend, waarin het na de oorlog ontwapende Japan de VS toestond troepen in het land te stationeren om het te kunnen verdedigen. Protesten tegen het verdrag werden onderdrukt. Na de Tweede Wereldoorlog stonden linkse studenten kritisch tegenover de inmenging van de VS in Oost-Azië.

Potpourri

Het materiaal dat in R21 aka Restoring Solidarity voorbijkomt is een potpourri over de Palestijnse vrijheidsstrijd. Er zitten interviews bij met PLO-leiders, ooggetuigenverslagen over vernietigde steden en het leven in vluchtelingenkampen, fictieve experimentele films en gesprekken met mensen die huis en haard verloren. Er komen beelden voorbij van het bloedbad van 1972 op de luchthaven van Lod – het huidige Ben Gurion nabij Tel Aviv – waar drie Japanners 26 mensen vermoordden uit naam van de Palestijnse strijd.

Soms is het lastig om te weten waar je nu precies naar kijkt, want het materiaal wordt in de oorspronkelijke context gepresenteerd.

Documenta 15

Afgelopen zomer was R21 aka Restoring Solidarity onderdeel van Documenta 15, de grote kunstmanifestatie in Kassel, maar dan onder de titel Tokyo Reels. Na klachten oordeelde een speciale commissie dat de film moest worden teruggetrokken vanwege eenzijdige negatieve beeldvorming over Israël – wat natuurlijk nogal voor de hand ligt als het gaat om historisch, pro-Palestijns propagandamateriaal.

Volgens de commissie mondt die beeldvorming echter herhaaldelijk uit in openlijk antisemitisme. Zo wordt Israël ervan beschuldigd een ‘fascistisch’ karakter te hebben om een genocide tegen de Palestijnen uit te voeren – en daarmee wordt het land gelijkgesteld met nazi-Duitsland.

Van dat laatste is in de huidige vertoning echter geen spoor meer terug te vinden. Een woordvoerder van Idfa bevestigt dat de film inderdaad anders is dan de versie die op Documenta 15 te zien was, maar dat het programmateam van Idfa niet precies weet wat is aangepast.

R21 aka Restoring Solidarity, Mohanad Yaqubi is tijdens Idfa diverse keren te zien. Bekijk hier het programma.