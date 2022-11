Door deze Idfa-documentaire zou je zelf soep willen gooien op schilderijen

Scène uit The Oil Machine. Beeld -

Kijk om ons heen. De kleding die we aan hebben. Het toetsenbord. Koffiebekers, zonnebrillen, speelgoed. Overal om ons heen zijn producten gemaakt met olie.

De Schotse documentairemaker Emma Davie (57) wijst de kijker in The Oil Machine op onze afhankelijkheid van olie. De documentaire gaat specifiek over het Verenigd Koninkrijk en doet denken aan een Tegenlicht-aflevering, met veel vraag-en-antwoordsessies. Daardoorheen heerst één duidelijke boodschap: de olie-industrie moet stoppen.

Spectaculaire beelden

Economen komen aan het woord en leggen uit dat het de drijvende kracht is achter de Britse economie. Leidinggevenden van oliemaatschappijen (toch vaak mannen) zeggen mee te gaan met de verduurzaming, maar in scènes daarna worden ze gecounterd door wetenschappers. Een netto-nuluitstoot? Nergens is bewezen dat dit werkt, dat het kan, en als het al ooit met olie gaat lukken, is het te laat.

De film is doordrenkt van spectaculaire beelden van een wilde Noordzee. Hoge golven die slaan tegen olieplatforms uit de jaren zestig en nu. De wetenschappers noemen de technologie achter de olie-industrie omslachtig, terwijl duurzame energie makkelijk op te wekken is en het niet moeilijk is om over te stappen. Als we maar willen.

Klimaatactivisten die in beeld komen, doen denken aan de activisten die nu soep over kunstwerken gooien of bij demonstraties op Schiphol staan. Soms worden zij daarna op sociale media of bij programma’s als Vandaag Inside aan de schandpaal genageld. De activisten reizen zelf ook veel, valt dan af te lezen van hun sociale media, dus ze zijn hypocriet.

Hypocriet

Een activist in The Oil Machine verwoordt de dynamiek hierachter: “Als mensen denken dat je hypocriet bent, zullen ze niet luisteren naar je. Dat is precies wat de fossiele brandstofindustrie wil. Het neemt de druk van hen af en komt terecht bij de gewone mens wiens individuele acties in het grote geheel klein zijn in vergelijking met de acties van enorme fossiele brandstofbedrijven. Het wordt tijd dat we praten over een systeemprobleem en niet over een individueel probleem.”

Niet geheel toevallig is The Oil Machine eerder deze maand in het Verenigd Koninkrijk in première gegaan, net voor aanvang van de klimaattop in Sharm-el-Sheikh, Egypte. Aanleiding voor de maker was dat ze tijdens de Glasgow-klimaatconferentie in 2021 bij de Schotse overheid te weinig zelfreflectie zag.

Het gevoel dat na het zien van de film achterblijft, is dat we geen tijd meer hebben om te verliezen. Zoals een bezoeker achteraf zei: “Door deze film wil ik zelf ook soep gooien op kunst.”

The Oil Machine is tijdens Idfa op 16/11 om 12.15 uur te zien in Tuschinski en on demand. Bekijk hier het programma.