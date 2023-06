Minder hitte, maar rest van de week blijft warm en zonnig

Drukte op het strand van Zandvoort afgelopen weekend. Beeld ANP

De warmte van afgelopen weekend zet maandag door. In Amsterdam wordt het maandag 29 graden, in De Bilt tikt het kwik de 31 aan. Voor alle provincies behalve Friesland, Groningen en Drenthe geldt maandag nog een hitteprotocol. Dit houdt onder andere in dat weggebruikers die met pech langs de weg komen te staan, direct worden geholpen.

De rest van de week daalt de temperatuur gestaag, meldt Weeronline. Zo wordt er in Amsterdam dinsdag 27 graden verwacht en gaat er vervolgens elke dag een graad van af. Warm blijft het dus wel, en de zon schijnt nog volop. Vrijdag zou de laagste temperatuur zijn: 23 graden. In het weekend gaat de temperatuur weer wat omhoog.

Regen staat deze week nog niet op de planning, waardoor woensdag ‘zeer waarschijnlijk’ het recordaantal dagen zonder neerslag in De Bilt wordt gebroken, meldt Weeronline. Het record komt uit 2007, toen het 32 dagen achter elkaar droog bleef. Volgende week neemt de kans op neerslag iets toe.

