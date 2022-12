Dit zijn de beste voorstellingen van 2022

Hoewel de theaters pas eind januari weer voorzichtig open mochten, hebben de meeste een flinke inhaalslag gemaakt. Voorstellingen over het menselijke leven in al zijn eenvoud en complexiteit sprongen eruit. Meer van dit in 2023 graag! Dit waren de beste voorstellingen van 2022.

Toneel en musical

1. De jaren, Eline Arbo/ Het Nationale Theater

Wat regisseur Eline Arbo, vanaf volgend jaar lid van het artistieke team van ITA, voor elkaar weet te krijgen met De jaren is ongehoord. Onweersproken de theatersensatie van het jaar. Zo liefdevol, scherp en ontroerend is de bewerking van het gelauwerde persoonlijke boek van Annie Ernaux, dit jaar ook nog eens Nobelprijswinnaar van de literatuur, dat tranen vloeiden bij jong en oud. Arbo wist vijf generaties actrices te laten schitteren in een voorstelling over het verhaal van de helft van de mensheid: die van de vrouw, maar eigenlijk gewoon van de mens an sich.

2. Slachthuis V, Erik Whien / Theater Rotterdam

Erik Whiens voorstelling over de dood, over oorlog, over eenzaamheid, maar dan luchtig en speels, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Kurt Vonnegut. Bram Suijker speelt de hoofdrol, bijna slapstickachtig, geestig, maar ook gedragen. Er wordt geen woord te veel gezegd of een beweging te uitbundig gemaakt. Het is een verhaal over de afschuwelijke uitwassen van oorlog, maar ook over hoe cyclisch het leven is.

3. The Gift, Alexandra Broeder / Tijd van de Wolf i.c.m. Frascati Producties

De 22-jarige Anouk van Kampen wil dood. Dat is de kern van Alexandra Broeders indrukwekkende The Gift, waarin ze Anouk aan het woord laat en vervolgens in gesprek gaat met haar en wisselende deskundigen. Anouks doodsverlangen is iets waar je van alles tegenin wil werpen. Dat ze nog zo jong is, dat het leven nog voor haar ligt, dat het misschien heus nog wel goedkomt. Maar het knappe van de voorstelling is dat het je voorbij die neiging brengt en uitnodigt om daadwerkelijk te luisteren naar de doodswens van deze jonge vrouw.

4. Falsettos, Opus One

Falsettos (Broadwaypremière in 1992) is de autobiografische musical van schrijver-componist William Finn, die tijdens zijn huwelijk beseft dat hij toch echt meer homo dan hetero is. Totdat aids na de pauze een grauwsluier over het verhaal laat neerdalen is Falsettos een buitengewoon grappig inkijkje in het liberaal Joodse leven in New York in de jaren tachtig, met Ad Knippels als de humorspil met kleine opmerkingen en gebaartjes. Door het corona- en apenpokkenvirus kreeg Falsettos een extra actuele lading, maar ook zonder die actuele bijgedachte was deze kleine, uiterst smaakvol aangeklede musical hét hoogtepunt in het niet al te rijke musicalseizoen.

5. Anders is een hele normale Zweedse voornaam, Artemis en Bambie

De wonderlijk mooie mime-jeugdtheatervoorstelling van Artemis en Bambie, waarin drie personages hun weg proberen te zoeken in een wereld waarin alle dingen anders heten dan zij (en wij als publiek) verwachten. Daardoor moeten ze steeds op zoek naar het juiste gebruik van de dingen, en dat geeft je echt het gevoel dat dit personages zijn die zich anders voelen. Bovendien levert dat grappige verwondering op en echte ontroering.

6. Bloodscent, Gavin-Viano / Frascati Producties:

Gavin-Viano gaat stekelige onderwerpen nooit uit de weg. Bloodscent handelt over seksueel trauma. Over de onwil om dat trauma onder ogen te komen en hoe het toch altijd weer opduikt vanachter de gordijnen. Gavin-Viano is ook iemand die brutaal durft te zijn in zijn theatertaal. Die durft te smijten met bloedrood licht en andere uitgesproken vormkeuzes. In Bloodscent creëert hij zo een poëtisch en rauw universum waarin een jonge vrouw, aangezet door haar voorouders, de confrontatie aangaat met haar trauma. Met als spil de charismatische hoofdrol van Princess Isatu Hassan Bangura.

7. De wildernis, Wende

Zoals Wende Snijders zichzelf telkens opnieuw kan uitvinden, dat doen slechts weinigen haar na. Daarbij gaat ze altijd tot het uiterste. Voor De wildernis zat ze drie dagen lang ziels alleen op een berg in Frankrijk. Daaruit volgde dit spectaculaire theaterconcert, rauw en eerlijk, met teksten van tijdgenoten met een heerlijke pen, van Marjolijn van Heemstra tot zangeressen Froukje en S10. Gelaagd, herkenbaar, resonerend. Zoals Wende in een van de nummers zingt: ze is ‘meer dan goed genoeg’.

8. Ik zeg toch sorry, Aluin & Raymi Sambo

Deze voorstelling met onder meer Raymi Sambo legt bloot hoe lang er al voorbij is gegaan aan het onrecht van de slavernij en het kolonialisme. Na 150 of 160 jaar zwijgen en wegkijken is daardoor het gesprek erover nog altijd zeer pijnlijk – er mist een informatieslag, er mist een gevoel dat dit een gedeelde geschiedenis is en dat die geschiedenis heel sterk bepaalt hoe ongelijk de wereld van vandaag is ingericht.

9. The Prom, De Graaf & Cornelissen Entertainment

Slechts een jaar nadat Netflix de musical The Prom had uitgebracht, was de Nederlandse theaterversie al te zien. Een lesbische leerling in het conservatieve Indiana, mag van de ouderraad haar vriendin niet meenemen naar het eindexamenfeest. Vier Broadwaysterren op hun retour gaan onder leiding van een arrogante diva dat vuurtje flink opstoken om er zelf beter van te worden. Voor Nederland werd het een wedstrijdje Meryl Streep – Pia Douwes, waarin de magistrale Douwes haar Amerikaanse collega de hielen liet zien. De opgewekte, veelkleurige muziek, van bubbelgum tot pseudogospel, houdt de tamelijk hysterische musical perfect op de been.

10. Oscar, Scapino Ballet en Blaudzun

135 jaar na de opening van circustheater Carré stelde Scapinochoreograaf Ed Wubbe een hommage aan de circusondernemer en paardendresseur Oscar Carré samen, met muziek van Blaudzun. Ofschoon de verhaallijn voor het publiek dat de biografie van Carré vooraf niet had gelezen, wat vaag bleef, waren de beelden van de ‘dansende paarden in perfecte formatie’ wonderschoon. De ballads en uptempo rocknummers van Blaudzun, die aanvankelijk huiverig was om in een ‘circusvoorstelling’ te staan, zorgden voor de dynamiek en kleur die deze show, die alleen in Carré te zien was, sprookjesachtig maakten.

Cabaret

1. Thuis praat ik bijna nooit, Daniël Arends

Daniël Arends gebruikt een bekend verhaal, zijn adoptiegeschiedenis, om nieuwe vragen te stellen. Waarom ervaart hij grappen daarover niet als beledigend en zijn andere mensen zo makkelijk te kwetsen? Dat lijdt tot een even geestige als intelligente analyse van de huidige maatschappij, waarin lompe opmerkingen meer ophef veroorzaken dan écht, maar beter verhuld racisme.

2. Restante, Jan Beuving

Een witte, hoogopgeleide man hoort anno 2022 niet in God te geloven. Toch bleef Jan Beuving de kerk grotendeels trouw toen hij carrière maakte in een seculiere wereld. Restante vertelt een ontroerend verhaal over de menselijke geest: niets gaat ooit echt voorbij. Er blijven altijd restjes vroeger over. De voorstelling heeft een bijna gewijde sfeer en zit vol prachtige taal.

3. Voor iedereen beter, Richard Groenendijk

Grote bek, klein hartje. Dat is op niemand zo van toepassing als op Richard Groenendijk, die zich voor de zoveelste keer één van de beste entertainers van Nederland toont. Hij fileert collega’s met snoeiharde grappen, maar kijkt ook meer dan ooit naar binnen. Een prachtig zelfportret van iemand die levenslang strijdt tegen arrogantie.

4. BloodBitches, Nina de la Parra

Wat gebeurt er als je Nina de la Parra vertelt dat ze te grof is? Dan schrijft ze de beste conference van het jaar, een tirade op orkaankracht over de gruwelen van menstruatie en andere vrouwelijke ongemakken. Maar BloodBitches bevat ook een ontroerende lijn over haar vriendschap met saxofoniste Sanne Landvreugd.

5. Nieuwe dromen, Alex Roeka

Weemoed en sombere gedachten zijn bij Alex Roeka nooit ver weg, maar dit keer brengt hij ook stampende liederen die het dak van de theaters blazen. Bovendien vertelt hij geestige verhalen uit zijn persoonlijke oude doos. Nieuwe dromen groeit zo ongemerkt uit tot een aangrijpende, abstracte theaterbiografie vol mooie contrasten.

Dans

1. Joy Enjoy Joy, WArd/waRD

Na een duistere voorstellingenserie over verlies en dementie focust Ann Van den Broek op een heel ander deel van het emotionele spectrum. Haar ode aan de vreugde bruist en sprankelt. De strenge Vlaamse choreografe slaat echter niet door naar plat positivisme. Decor en dansers zijn voortdurend in beweging, alsof ze draadloos in verbinding staan met de puls van het leven.

2. A Divine Comedy, Florentina Holzinger

In haar uitzinnige versie van Dantes Goddelijke Komedie belijdt de Oostenrijkse Florentina Holzinger haar bekende voorliefdes: uitdagend fysiek theater, feministisch vrouwelijk naakt en kwistig gespetter met lichaamssappen. Deze verpletterende verbeelding van hel, hemel en vagevuur is heftig, scabreus én hilarisch. De 79-jarige balletlegende Beatrice Cordua ontroert als Dantes muze in een rolstoel.

3. Birds, DOX & Productiehuis Theater Rotterdam

Geïnspireerd door zijn eigen verblijf in een gesloten instelling maakte choreograaf Dalton Jansen een indringende jongerenvoorstelling over het leven in de jeugdzorg. Een stevige tekst met de flow van spoken word is gelijkwaardig aan de dans: een soepele mix van modern en hiphop. Het pleidooi voor hervormingen in de jeugdzorg komt hard binnen.

4. Het Barre Land, ISH Dance Collective & Amsterdam Sinfonietta

De morele woestenij die T.S. Eliot in 1922 beschreef in zijn baanbrekende gedicht The Waste Land komt met een 21ste-eeuwse urgentie tot leven in een meeslepend totaalspektakel. De intuïtieve reis van ontreddering naar hoop wordt voortgestuwd door een langs de muziekgeschiedenis rauzend orkest, soepele hiphopdansers en luchtacrobaten die een loopje nemen met de zwaartekracht.

5. Part, OFFprojects & Ragazze Quartet

Een spannend opgebouwde zoektocht die begint in het donker, in een unheimisch geluidsdecor, mondt uit in een vloeiende groepschoreografie op Ludwig van Beethovens Vijftiende Strijkkwartet. Choreograaf Amos-Ben-Tal, geluidskunstenaar Salvador Breed en de strijksters van het Ragazze Quartet demonteren de compositie om het voor de ogen en oren van het publiek weer glorieus in elkaar te zetten.