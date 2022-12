Dit zijn de beste films van 2022

Er werden het (bijna) afgelopen jaar bijna 400 films en documentaires uitgebracht. Er moesten dan ook heel wat darlings gekilld worden om tot een afgewogen Top 10 te komen.

1. L’événement van Audrey Diwan

Met haar tweede film als regisseur sleept Audrey Diwan ons mee in de ervaring van een jonge studente die in het Frankrijk van de jaren zestig met groeiende wanhoop zoekt naar een manier om haar ongewenste zwangerschap te beëindigen. Het is een verfilming van de autobiografische roman van Annie Ernaux, die dit jaar de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg. Waar Ernaux’ boek in het hoofd van hoofdpersoon Anne kruipt, maakt de even rauwe als meeslepende film je deelgenoot in haar volledige fysieke ervaring. Die uitzonderlijk vormvaste invulling leverde Diwan de Gouden Leeuw op, de hoofdprijs van het filmfestival van Venetië. Lees onze recensie van L’événement terug.

2. Moonage Daydream van Brett Morgen

De ultieme film maken over een figuur zo veelvormig en lastig definieerbaar als David Bowie is wellicht onmogelijk, maar Brett Morgen komt behoorlijk dichtbij in deze caleidoscopische wervelwind van beelden. Hij maakt een documentaire die de essentie van Bowie benadert. Een opwindende collage van archiefbeelden waarin de chaos expres niet beteugeld wordt. Waarin identiteit nooit stolt, maar altijd in beweging blijft. Wat vrijheid geeft, maar soms ook gevaarlijk doet dolen, als een astronaut die is losgeraakt van het moederschip. Moonage Daydream is een ontroerende, overweldigende ode aan Bowie. Lees onze recensie van Moonage Daydream terug.

3. Drive My Car van Ryûsuke Hamaguchi

Haruki Murakami’s korte verhalen blijken uitermate geschikt voor filmbewerkingen. In 2018 was er al het fraaie Burning, gebaseerd op Murakami’s Barn Burning. Ryûsuke Hamaguchi’s intertekstuele bewerking Drive My Car vertaalt de melancholieke sfeer van Murakami’s werk naar beeld, juist door het verhaal uit te rekken en ruimte te geven aan wat niet gezegd wordt. In een veertig minuten durende proloog schetst Ryûsuke Hamaguchi het trauma van het plotselinge verlies van een ontrouwe echtgenote. In de daaropvolgende twee uur ontleedt hij deze emoties voorzichtig, laagje voor laagje. Een loom maar rijk verhaal over relaties, identiteit en performativiteit. Lees onze recensie van Drive My Car terug.

4. Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson groeide op in de San Fernando Valley bij Los Angeles waar hij Boogie Nights en Magnolia opnam. In zijn speelse terugkeer naar de eindeloze buitenwijken anno 1973 debuteert Cooper Hoffman (de zoon van wijlen Philip Seymour Hoffman) naast rockmuzikant Alana Haim. Hij is een 15-jarige tv-acteur met kapsones, zij een 28-jarige wijsneus die zijn romantische avances op de koop toe neemt wanneer ze samen in de waterbeddenhandel gaan. Andersons gefictionaliseerde filmbiografie van voormalig kinderster annex Hollywoodproducent Gary Goetzman kan bogen op een fantastisch herschapen tijdsbeeld, virtuoos camerawerk en een heerlijk broeierige sfeer. Lees onze recensie van Licorice Pizza terug.

5. The Souvenir Part II van Joanna Hogg

Joanna Hoggs film is een vervolg dat ertoe doet. Een vervolg dat nieuwe lagen toevoegt en reflecteert op deel 1. Waar Hogg in dat deel haar relatie als filmstudent met een oudere intellectueel reconstrueerde, laat ze in dit tweede deel die filmstudent hetzelfde doen. Het levert een tweeluik op dat een complexe en sensitieve reflectie is op hoe we belangrijke gebeurtenissen in ons leven verwerken. Vertaald in een vorm die nooit simpelweg autobiografisch is, maar zich constant beweegt in de ruimtes tussen herinnering en verbeelding, tussen het reconstrueren van het verleden en de onmogelijkheid daarvan. Lees onze recensie van The Souvenir Part II terug.

6. There Is No Evil van Mohammad Rasoulof

In dit vierluik korte verhalen over de doodstraf richt Rasoulof zijn even compromisloze als empathische blik op de trauma’s en gewetenswroeging van vier beulen. Achter dat kwaadaardige woord blijken doodgewone ambtenaren of dienstplichtige soldaten te schuilen. De vier korte verhalen staan los van elkaar en zijn toch op indrukwekkende wijze verweven – vragen die door het ene segment worden opgeworpen, worden beantwoord in het volgende. There Is No Evil won in 2020 de Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn en kreeg extra urgentie toen Rasoulof begin juli werd gearresteerd bij de oplaaiende protesten in Iran. Lees onze recensie van There Is No Evil terug.

7. Triangle of Sadness van Ruben Östlund

Inktzwarte sociale komedie waarin Ruben Östlund zijn giftige pijlen richt op de oppervlakkige modewereld en de superrijken, onder wie een aristocratische Britse wapenhandelaar en een Russische oligarch die in kunstmest handelt en diens strakgetrokken vrouw, die op een luxe cruise belanden en eindigen op een onbewoond eiland. Triangle of Sadness werkt onvermijdelijk op de lachspieren, maar snijdt ondertussen netelige kwesties aan over genderverschillen, het verwenste patriarchaat en de gapende kloof tussen arm en rijk. Bekroond met de Gouden Palm op het festival van Cannes – Östlunds tweede na The Square – én publieksfavoriet op het Parool Film Fest. Lees onze recensie van Triangle of Sadness terug.

8. Three Minutes - A Lengthening van Bianca Stigter

Het is de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en een groepje Joodse inwoners van een Pools dorpje kijkt naar de camera. Three Minutes - A Lengthening onthult de rijkdom van een op het oog onbenullig filmpje dat alleen gewicht krijgt door de gruwelen die op het moment van filmen nog niet zijn gebeurd. Het contemplatieve visuele essay benut het vermogen van cinema om met de tijd te spelen door een filmpje van drie minuten uit te rekken, terug te spoelen, te herhalen en zo de tijd even stil te doen staan. Zo brengt regisseur Bianca Stigter een bitterzoete ode aan de kracht van kijken. Lees onze recensie van Three Minutes - A Lengthening terug.

9. Memoria van Apichatpong Weerasethakul

In de eerste film die de Thaise filmmaker annex mysticus Apichatpong Weerasethakul buiten de eigen landsgrenzen opnam, is de benige, bijna doorzichtige Tilda Swinton perfect gecast als vrouw wier leven om onduidelijke redenen uit het lood raakt nadat ze een mysterieus geluid heeft gehoord – diepe dreunen die niemand anders lijkt te horen. In het ruim twee uur durende Memoria volgen scènes (en genres) die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben elkaar in een loom tempo op. Of er een verband is, en wat dat dan precies is, is aan de kijker. Lees onze recensie van Memoria terug.

10. Dinner in America van Adam Carter Rehmeier

Aan tafel in de Verenigde Staten? Niet doen! Het is vragen om smerig fabrieksvoedsel en ondraaglijke gesprekken over God, vaderland en burgerlijk fatsoen. Dinner in America is een woest uitgeschreeuwd punklied van zanger Simon (Kyle Gallner) aan het slot van deze kostelijke zedenkomedie, waarin hij drie keer een gezinsdiner saboteert en drie keer buiten de deur schranst. Simon is boos maar hij heeft gelijk en het is een goede jongen, die zich liefdevol over de onzekere Patty (Emily Skeggs) en haar medicatie ontfermt. Schrijver en regisseur Adam Carter Rehmeier pakt goed gek uit met deze universele punkfilm. Die tafel staat overal. Lees onze recensie van Dinner in America terug.

Op zoek naar nog meer eindejaarslijsten? Ga naar ‘het beste van 2022-overzicht’