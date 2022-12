Dit zijn de beste albums van 2022

Het concertleven kwam hortend en stotend weer op gang in 2022, de stroom nieuwe albums was groot als altijd. Voor wie het allemaal niet kon bijbenen: dit waren de hoogtepunten.

1. Stromae: Multitude

Dat Stromae zijn zelfgekozen pensioen ophief, hoorde bij het beste muzikale nieuws van het jaar. Op Multitude brengt hij het geluid van iemand die het gevecht met zijn demonen is aangegaan en glansrijk als winnaar uit de boksring stapt. Duisternis en licht wisselen elkaar in zijn teksten in hoog tempo af. Net als zijn muzikale gedaanten. Wat Stromae misschien wel als beste ter wereld kan, is het laten botsen van stijlen. Stromae rijdt je als een formule 1-coureur in sprinttempo langs alle uithoeken van zijn mogelijkheden. Klassiek klavecimbel, rap, baile funk en dan een refrein dat zo lijkt weggeplukt bij Jacques Brel. Om duizelig van te worden, maar dan wel op een gelukzalige manier. Lees onze recensie van Stromae: Multitude terug.

2. Rosalía: Motomami

Ze debuteerde in 2017 als zangeres die de flamenco nieuw leven inblies, maar tegenwoordig is de uit de buurt van Barcelona afkomstige Rosalía vooral in de weer met pop en r&b. Ze zingt nog altijd in het Spaans en is een grote ster in de Verenigde Staten, waar men het doorgaans niet zo heeft op popmuziek in een andere taal dan het Engels. Motomami, haar derde album, bevat spectaculaire muziek waarop het goed dansen is, maar die ook thuis overtuigt. Tekenend voor haar status in de nieuwe wereld: Pharrell Williams is een van de producers van Motomami, The Weeknd zingt een stukkie mee (in het Spaans!). Lees onze recensie van Rosalía: Motomami terug.

3. Paolo Nutini: Last Night In The Bittersweet

Acht jaar en twee maanden liet Paolo Nutini voorbijgaan voor hij zijn album Caustic Love opvolgde. Het wachten was niet voor niets. Last Night in the Bittersweet blijkt een geestverruimende trip van festivalrock, soul, blues en psychedelica met enkele adembenemend goede liedjes erop. Soulballad Through the Echoes bijvoorbeeld. Boven summiere instrumentatie toont Nutini (35) wat een belachelijke goede zanger hij is. Ook memorabel: Shine a Light. Onderkoeld gespeeld, maar aanvankelijk met een dreigende ondertoon. Een glorieus refrein transformeert die schaduw echter naar de volle zon. Zo blijkt Nutini’s vierde zijn beste werk tot nu toe. Lees onze recensie van Paolo Nutini: Last Night In The Bittersweet terug.

4. Froukje: Uitzinnig

Het was – alwéér – het jaar van Froukje Veenstra. Ze toerde door Nederland, stond op Pinkpop en Lowlands en leverde met Uitzinnig een formidabel minialbum af. Daarop perfectioneerte ze de formule waarmee ze doorbrak: koele, stuwende elektro met warmbloedige en vindingrijke teksten. Absoluut prijsnummer blijkt het duet met die andere Nederlandse popvrouw van het jaar: S10. Die werd op eigen kracht elfde op het Songfestival en zingt met Froukje Zonder gezicht, een duet voor de pophemel. Als er over twee decennia op de radio terugbliklijstjes worden samengesteld met de beste songs van de twenties, staat Zonder gezicht daar zonder twijfel in. Lees onze recensie van Froukje: Uitzinnig terug.

5. Kendrick Lamar: Mr. Morale & the Big Steppers

De verwachtingen waren hooggespannen voor Mr. Morale & The Big Steppers. Kendrick Lamar – door zijn fans in staat geacht ooit een Nobelprijs te winnen – volgde zijn veelgeprezen Damn op met een ambitieus dubbelalbum, dat alle uiteinden van zijn muzikale spectrum belichtte. Een ontdekkingsreis langs diepe rouw (United in Grief) en verrassende gastoptredens. Dat van Beth Gibbons van Portishead maakt de meeste indruk. Aan haar zijde durft hij ook een jeugdtrauma waarbij een familielid hem ‘aanraakte’ te benoemen. Minder fijnzinnig gaat het er helaas aan toe op de track Auntie Diaries, waarin Lamar veelvuldig rapt over ‘faggots’ en Caitlyn Jenner een ‘hij’ noemt. Lees onze recensie van Kendrick Lamar: Mr. Morale & the Big Steppers terug.

6. Lucky Fonz: Hemellichamen

Lucky Fonz is fan van Bob Dylan, maar houdt ook veel van gabbermuziek. Die uitersten komen samen op Hemellichamen, het voorlopige hoogtepunt in het toch al zo rijke oeuvre van de Amsterdammer. Singersongwritersmuziek en bonkende elektronische tonen zijn hier, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is, de beste vrienden. De muziek van Praat erover klinkt bijna carnavalesk, maar de tekst is zo serieus als wat. Lucky Fonz’ dwingende advies aan de luisteraar: wees open over je eventuele psychische problemen – hij weet er als ervaringsdeskundige alles van. Lees onze recensie van Lucky Fonz: Hemellichamen terug.

7. Taylor Swift: Midnights

Op haar tiende studioalbum – haar vijfde in vijf jaar, haar opnieuw opgenomen vroegere werk nog niet eens meegerekend – stuurt Taylor Swift haar geluid voor de zoveelste keer een nieuwe richting op. Na de – ook al zeer geslaagde – akoestische folkpop van Evermore en Folklore kiest ze nu voor moderne elektropop. De inhoudelijke themas’s bleven wel hetzelfde. Swift schrikt er nooit voor terug haar ziel op tafel te leggen. Verbroken relaties, de pijn van het opgroeien en andere levenstwijfels domineren de donkere teksten die fraai samenvallen met de instrumentatie van priemende synthesizerbeats. Lees onze recensie van Taylor Swift: Midnights terug.

8. Tim Knol: Lightyears Better

De paden op, de lanen in! Afvallen door veel te wandelen heet bij ons thuis inmiddels de methode-Knol. Het zal in Nederland lang zoeken zijn naar een muzikant die de afgelopen jaren lopend zo veel kilometers aflegde als singer-songwriter Tim Knol. Goed voor het lichaam, maar zeker ook voor de geest. Hoe het nu met hem gaat? Nou, Lightyears Better dus. En dat is af te horen aan het album met die titel. Americana op zijn Nederlands, gebracht met een nog grotere zelfverzekerdheid dan voorheen en overtuigend in echt elke song. Ook heel fijn, al helemaal live, is Knols huidige begeleidingsgroep The Wandering Hearts. Lees terug: Tim Knol van Tim Knol: Lightyears Better over het album.

9. Benjamin Herman: True Love’s Flame

Jazz waar ook popliefhebbers wat mee kunnen. Hoogtepunt op dit album van saxofonist Benjamin Herman is een gloedvolle cover van At Last I Am Free, oorspronkelijk een zeldzame ballad in het repertoire van discogroep Chic, maar vooral bekend geworden in de versie van avantgardemuzikant Robert Wyatt. Verder heeft True Love’s Flame vooral filmische muziek te bieden: bewerkingen van bestaande stukken uit films van David Lynch en Roman Polanski, maar ook eigen composities voor (nog) niet bestaande films. Luisteren jullie hier ook eens naar, filmregisseurs van Nederland. Lees onze recensie van Benjamin Herman: True Love’s Flame terug.

10. Angel Olsen: Big Time

All The Good Times heet het nummer waarmee singer-songwriter Angel Olsen haar zesde en verreweg beste album opent. Het eventuele vermoeden dat achter die titel een vrolijk liedje schuilgaat, wordt al binnen enkele maten om zeep geholpen. Het hele album Big Time is een serieuze aangelegenheid, waarop verdriet een voorname inspiratiebron is. Kort na elkaar verloor Olsen beide ouders en er liep wel meer niet lekker in haar leven. Ze schrijft en zingt het van zich af in meer dan weemoedige songs, die met één been in de country staan en met het andere in de folk. Lees onze recensie van Angel Olsen: Big Time terug.

De beste klassieke optredens van 2022 1. Joey Roukens: Bosch Requiem, November Music (Muziekgebouw aan ‘t IJ) Joey Roukens schreef voor November Music het jaarlijks Bosch Requiem. Een perfecte balans tussen moderne en traditionele muziek. In zestig minuten lijken we door een gehele levenscyclus te reizen, maar we beginnen aan het eind in plaats van het begin. Van donkere, grimmige sferen bewegen we richting een hoopvol slot, in de vorm van een wiegeliedje. Een schot in de roos. 2. KCO/Monteverdi Choir/Gardiner: Brahms’ Gesang der Parzen (Concertgebouw) Een prachtig concert is een feest, maar voor echte meerwaarde kan één schitterend moment genoeg zijn – genoeg voor de geest, voor de week, voor alles. Bij John Eliot Gardiner, het Monteverdi Choir en het Concertgebouworkest was er zo’n moment. In de slotzin van Brahms’ Gesang der Parzen vibreerde een klank die je rillingen gaf, een zuiver zuchten van het Engelse koor. Goddelijk. 3. Danish String Quartet: Der Tod und das Mädchen (Muziekgebouw aan ’t IJ) Ze waren tieners en hielden van klassieke muziek, van het een kwam het ander. De strijkers leerden Haydn studeren en werkten aan hun intonatie. Het Danish String Quartet is nu niet meer weg te denken van de wereldpodia. In Amsterdam speelden de mannen Schuberts Der Tod und das Mädchen, intens, direct en met grote diepgang. De top van het strijkkwartetspel. 4. Iván Fischer: Entrée Essentials, Beethovens Vijfde Symfonie (Concertgebouw) Ta-ta-ta-taaaaa! “U krijgt nu muziek die u bang maakt,” aldus Iván Fischer. Vol enthousiasme begeleidde hij een zaal gevuld met publiek onder de 35 door Beethoven’ Vijfde. De zaal hing aan zijn lippen. Alsof de praatjes tussendoor niet vermakelijk genoeg waren, was ook het orkest in topvorm. Na afloop werd in alle hoeken van het gebouw geborreld en gedanst. Jongeren interesseren voor klassieke muziek? Entrée heeft de succesformule. 5. The Underground: NITE (Bostheater) Club Guy & Roni, NNT, Slagwerk Den Haag en Asko|Schönberg bundelden hun krachten voor The Underground. Een multidisciplinaire voorstelling waarin het publiek ogen tekort kwam. De nihilistische hoofdpersoon werd ijzersterk vertolkt door Sanne den Hartogh, omringd door extravagante, gekostumeerde musici en energieke dansers. Samen vormden ze een collectieve middelvinger tegen de conformistische maatschappij. Extra bonuspunten voor de opzwepende muziek van Brendan Faegre.

