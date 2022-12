In de meeste galeries viel dit jaar niet zo veel te beleven, op de kunstbeurzen en in musea des te meer. Dit waren de beste exposities van 2022.

1. Koos Buster: The Ministry of Ceramic Affairs (Gallery Vriend van Bavink)

2022 was hét jaar van de zelfbenoemde minister van Keramische Zaken. Zijn lang gekoesterde wens om een Canta op levensecht formaat te kleien ging eindelijk in vervulling. Als Monument voor de vertrekkende Amsterdammer stond het Ferrarirode invalidewagentje, inclusief keramisch pakje peuken en I love my Canta-sticker, afgelopen mei op de pont tussen de Zamenhofstraat en het Azartplein. Rond diezelfde tijd stelde Buster een blij makende tentoonstelling samen met hedendaagse hoogtepunten in zijn geliefde medium: van een keramische fotosaurus en meterslange containerschepen tot een gekleide flipperkast en bewakingscamera’s.

2. Hockney’s Eye (Teylers Museum)

David Hockney legde ruim twintig jaar geleden een bommetje onder de kunstgeschiedenis door in zijn boek Secret Knowledge (2001) te stellen dat kunstenaars sinds de renaissance gebruik hebben gemaakt van twee apparaten, de camera obscura en de camera lucida. Dat zou hen geholpen hebben om de vertaalslag te maken van drie naar twee dimensies. Teylers Museum, dat zulke optische hulpmiddelen in de verzameling heeft, laat zien hoe Hockney ook andere technieken heeft omarmd om kunst te maken. De laatste jaren werkte hij bijvoorbeeld met een iPad. Nog te zien t/m 29 januari.

Teylers Museum laat zien hoe Hockney ook andere technieken heeft omarmd om kunst te maken. Beeld Bastiaan Van Musscher

3. Kunstbeurzen, zoals PAN, Big Art en Unfair

Nadat het door corona twee jaar behelpen was, keerden de kunstbeurzen dit jaar op volle kracht terug. Met verrassende werken van sprankelende talenten op Unfair, een rauwe locatie, hoge kwaliteit kunst en uitgekiende inrichting op Big Art in de Bijlmerbajes. De PAN viel op door de evenwichtige mix van modern design, Aziatische objecten, oude meesters en een keur aan andere objecten. Niet alleen interessant voor mensen met een dikke portemonnee, er was ook ‘gewoon’ heel veel moois te zien.

4. Golden Boy Gustav Klimt (Van Gogh Museum)

Het Van Gogh Museum en Museum Belvedere in Wenen hebben zeven jaar onderzoek gedaan naar de inspiratiebronnen van Gustav Klimt. Die liggen onder andere bij de Romeinse voorstellingen van de Nederlands-Britse schilder Lawrence Alma-Tadema en bij de slaoliestijl van Jan Toorop. Ook zijn de penseelvoering en de composities van Van Gogh te herkennen. De tentoonstelling laat zien dat Klimts glinsterende beeldtaal bol staat van de symboliek. Zijn werken gaan vaak over het leven en de dood, strijd en de liefde, al heeft Klimt zich nauwelijks over de precieze betekenis uitgelaten.

De tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt toont tientallen topstukken van de Oostenrijkse kunstenaar. Beeld Privécollectie,/HomeArt

5. Sweet Harmony: Out of the Underground (Het HEM)

Geen betere plek voor deze tentoonstelling dan de voormalige schietbaan in de kelder van het HEM. Je daalde af naar de nachtcultuur van de jaren tachtig en negentig toen house zijn intrede deed en clubs als de legendarische RoXY een vrijplaats vormden voor queers, nachtvlinders, kunstenaars en andere buitenbeentjes. Kostelijke stukjes documentaire, foto’s van RoXY-hoffotograaf Cleo Campert en werk van veejaypionier Gerald van der Kaap werden gecombineerd met partypissoirs van Thomas van Linge en ander hedendaags werk. Het is om dit soort exposities dat het HEM gemist wordt nu het twee jaar dicht is voor renovatie.

6. Clara de neushoorn (Rijksmuseum)

Neushoorn Clara was een instant sensatie toen ze in 1741 vanuit India naar Nederland werd vervoerd. Zeventien jaar lang maakte Clara een tournee door Europa, want niemand had ooit een neushoorn gezien. Dat wil zeggen, er was in 1515 heel even een exemplaar in Lissabon. Albrecht Dürer maakte er een prent van, zonder het echte dier te hebben gezien. Door Clara verandert het beeld van een neushoorn van een dier met een ridderharnas naar een wezen van vlees en bloed. Nog te zien t/m 15 januari.

Het Rijksmuseum maakte een tentoonstelling rond de beroemde neushoorn Clara. Beeld Olivier Middendorp

7. Guido van der Werve: Tastbare Futiliteit (Eye Filmmuseum)

Videokunstenaar Guido van der Werve bouwde in de afgelopen bijna twintig jaar een imposant oeuvre op waarin hij de mens – zichzelf – afbeeldt als een nietig wezen tegenover een overrompelende natuur. Onder de noemer Tastbare Futiliteit toonde Eye op uiterst geserreerde wijze een groot aantal hoogtepunten – én een voorproefje van zijn nieuwe speelfilm. Dat dat bepaald geen sinecure is, maakte de overzichtstentoonstelling van Hito Steyerl duidelijk, die gelijktijdig in het Stedelijk Museum stond. Daar werkte de enorme hoeveelheid – op zichzelf zeer interessante – videowerken ontmoedigend, in Eye versterkten ze elkaar juist.

8. Minne Kersten: Constant Companion (Annet Gelink Gallery)

Kraaien en raven spreken al eeuwen tot de verbeelding van schrijvers en kunstenaars. Als symbool van het unheimische, voor de duistere kanten van het leven. Minne Kersten maakte een prachtige film met een raaf in de hoofdrol. Het dier bevindt zich in een ruimte die hij verkent en een beetje overhoop haalt. De raaf is van zeer dichtbij gefilmd in een set die door de kunstenaar zelf werd gemaakt. Vier uur lang werd het interieur verkend door de raaf, Kersten bracht dat terug tot zes adembenemende minuten.

Minne Kersten maakte een prachtige film met een raaf in de hoofdrol. Beeld Minne Kersten

9. 31553580 (obsessie) voor Nummers & Schema’s (Museum van de Geest)

Van boodschappenlijstjes tot complexe schema’s om vriendschapsrelaties te rangschikken. Iedereen gebruikt opsommingen om grip te krijgen op het leven en de wereld, maar de diversiteit is waanzinnig. Dat maakt deze tentoonstelling tegelijkertijd zo vanzelfsprekend en zeer verrassend. In een mooi samenvallen van vorm en inhoud is de presentatie zelf opgebouwd als schema met de kunstwerken en artefacten in een raster. De veelheid laat zien dat lijstjes en schema’s verschillende functies kunnen hebben: bezwering, ordening, geheugensteuntje, wensgedachte, betekenisgever, chaosfilter en wat al niet. Nog te zien t/m 27 augustus 2023

10. Lindokuhle Sobekwa: Umkhondo. Tracing Memory (Huis Marseille)

Lindokuhle Sobekwa’s solo als onderdeel van The Beauty of the World so Heavy was zijn eerste museale tentoonstelling en zijn Europese debuut, en sloeg in als een bom. De pas 27-jarige Zuid-Afrikaan maakt autobiografisch getint werk – onder andere over de mysterieuze verdwijning van zijn zus, de drugsverslaafden in zijn township en de verarmde witte arbeiders in een nabijgelegen stadje. Het wordt echter nergens sentimenteel of documentair. In het persoonlijke verhaal weet hij met precies de juiste distantie altijd een poëtische laag te raken. Een talent van wereldformaat waar we hopelijk nog veel van gaan horen.