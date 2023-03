Waarom moest Dionne Stax uitgerekend nu naar het Hoge Noorden?

Beeld Omroep Max

Lips was verdrietig om het overlijden van Wim de Bie. De talkshows waarin bekende Nederlanders hem lof toezwaaiden, maakten zijn stemming er niet beter op. Hij wilde Bie zien en niet over hem horen praten. Hij wilde Mémien Holboog, Berendien uut Wisp en Tedje van Es.

Maar na een uurtje nostalgisch klikken op YouTube riep de plicht. Dionne Stax zou naar Zweden en Noorwegen reizen om geëmigreerde landgenoten op te zoeken.

Stax was benieuwd naar hun drijfveren, vertelde ze in het openingsshot. Dat was Lips ook, maar dan naar die van de programmamakers. Waarom juist op dit moment deze zoektocht? Was er sprake van een trend? Een massale vlucht voor het oprukkende subtropische klimaat?

Lips wist dat Het Hoge Noorden eerder op de Vlaamse televisie had gelopen, maar waarom was er een Nederlandse versie nodig? Lips bleef drie kwartier lang zoeken naar urgentie en actualiteit. Ondertussen zag hij Stax vier obligate portretjes maken, alle gefilmd in Boer zoekt vrouw-stijl.

In Noorwegen, waar Rob en Astrid een schapenboerderij dreven, volgde zelfs de onvermijdelijke stalscène met lammetjes die om de presentatrice heen dartelden. Twee andere koppels kondigden aan een camping of een B&B te willen beginnen. Ik vertrek, dacht Lips meteen. Again!

Ineens moest hij aan een van De Bies beste creaties denken: Frank van Putten, de eeuwig thuiswonende zoon van de in geruite broekrok gehulde Carla. Er bestond toch een sketch waarin hij ook naar Scandinavië wilde? YouTube bracht soelaas.

Frank wilde naar Finland, vertelde hij toen zijn moeder even weg was. Niet voor de rust of de natuur, maar: “Om op elanden te jagen en die te roosteren in het openhaardvuur. Waarvoor mijn blonde vriendin ligt. Op haar buik. Te wiebelen met haar lange blote benen.” Lips playbackte het slot mee: “Maar ik heb geen blonde vriendin. Ik heb alleen mijn moeder. En daar ben ik voor behandeld.”

