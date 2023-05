Van der Gijp leek de deceptie van het eerste bezoek van Mark Rutte nog niet te hebben verwerkt

In de rubriek Han Lips kijkt tv schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hun opvalt op tv. Vandaag: Vandaag Inside met Mark Rutte.

Het duurde niet lang of aan tafel van Vandaag Inside kwamen de collega’s van Op1 ter sprake. Gemaakt voor ‘suffig publiek’ was de consensus onder de vaste tafelbezetting. “Kijken alleen de happy few naar,” vond Johan Derksen. Mark Rutte nam het, niet voor het laatst, op voor de underdog: zeker met vriend Jort Kelder als presentator is Op1 hartstikke leuk, vond hij.

Wat niemand zei, maar wat wel zo was: de gemiddelde uitzending van het inderdaad soms enigszins uitgeblust ogende Op1 is in elk geval stukken leuker dan wat de stamgasten van VI maandagavond op de mat legden.

Met een voor het programma als droomduo geldend koppel te gast – de premier, met aan de toog volkszanger en rechts geweten Gerard Joling – slaagden Genee, Van der Gijp en Derksen erin een werkelijk bloedsaai uur televisie te produceren.

Van der Gijp leek de deceptie van het eerste bezoek van Rutte – hij vond dat de minister-president veel te hard werd aangepakt – nog niet te hebben verwerkt en hield vrijwel de hele uitzending zijn mond. Genee had behalve het praten richting een paar lollig bedoelde filmpjes en een tenenkrommende grap met een paar reiskoffers – voor als Rutte wilde opstappen – amper inbreng.

Joling dan? Ook hij leek zijn avond niet te hebben. Verder dan wat lukrake oprispingen over de asielproblematiek (“Er komt zoveel rottigheid naar binnen. Ik zou de grenzen gewoon eens 2,5 jaar dichtgooien.”) kwam hij niet. En zelfs een lekker dubbelzinnige cafégrap wilde hem maar niet te binnen schieten.

Eigenlijk was alleen Derksen aan het woord. Die bereed zijn vertrouwde stokpaardjes en zocht het in hyperbolen. Hij noemde Nederland ‘een land in grote nood’, Frans Timmermans ‘een gevaarlijke man die helemaal is losgeslagen’ en had daarbij niet één feit of cijfer paraat om de premier echt uit te dagen.

Zo werd Rutte opnieuw glansrijk winnaar van de avond. Hij opereerde zoals we hem kennen: goedlachs, met kennis van zaken (valt extra op als je de enige bent aan tafel) en zonder ook maar een foutje te maken. Hij had zelfs een grapje paraat over de instart van de tien(!) minuten reclame. “Jullie salaris moet ook betaald worden natuurlijk.”

Geen wonder dat hij de uitnodiging voor een derde bezoek alvast met een grote glimlach accepteerde.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.