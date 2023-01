Thomas Erdbrink strúíkelt over de hemeltergende verhalen in Onze man bij de Taliban

Onze man bij de Taliban.

Een tien met een griffel, minder kan Lips er niet van maken. Alles aan Onze man bij de Taliban klopt. Schitterende beelden van een fascinerend en fotogeniek, maar vooral ijzingwekkend land. Een presentator die weet waar hij het over heeft en die in ieder gesprek precies de juiste toon vindt. Maar vooral hartverscheurende verhalen over de inwoners van Kabul na de komst van de taliban.

Jaloersmakend, is het woord dat zich steeds opdrong bij het kijken naar de nieuwe serie van Thomas Erdbrink – waarvan zondagavond de eerste van vier afleveringen werd uitgezonden. Het gemak waarmee de gewezen Irancorrespondent van The New York Times contact legt met de mensen die hij her en der tegenkomt. Je kan toevallig tegen hemeltergende verhalen aanlopen in een land als Afghanistan, maar bij Erdbrink krijg je het gevoel dat hij er continu over struikelt. Keepersgeluk is een kwestie van afdwingen, dat kan niet anders.

Bij een garage kwam Erdbrink bijvoorbeeld een man tegen die in de laatste dagen van de VS in Afghanistan een baby van een maand oud op straat zag liggen. Het noopte hem zijn vlucht af te breken om voor het jongetje te zorgen. Als Erdbrink later nog eens bij de man langsgaat, blijkt het jongetje inmiddels bij eigen familie te zijn ondergebracht en voedt de man de jongste van zijn drie dochters op als het jongetje dat hij heeft moeten afstaan. “We noemen haar Mohammed.” Lips kon er bijna niet naar kijken omdat het alles zegt over leven in een religieuze dictatuur.

Natuurlijk zijn er het afgelopen jaar veel beelden voorbijgekomen uit Afghanistan, dat tragische, ellendige land. Maar hoe vaak heeft Lips niet het gevoel dat alles wat hij ziet de buitenkant is. Erdbrink laat de kijker zien wat er echt gebeurt. Bekijk die serie!

