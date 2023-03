Sahil Amar Aïssa heeft met Fight or Flight een knap programma opgetuigd over moeten vluchten

Sahil Amar Aïssa met zus en broer Aelaf en Ashraf terug in Irak. Beeld BNNVARA

Vertrekken of blijven. Het is een keuze die elke vluchteling in ons land een keer heeft moeten maken, maar die in het nieuws van alledag vaak naar de achtergrond is verdwenen. Het besluit is immers allang overschaduwd door een tumultueuze boottocht, een verblijf in een vluchtelingenkamp of een slepende asielprocedure.

Sahil Amar Aïssa (30) heeft rondom die dikwijls levensbepalende keuze een knap programma opgetuigd, constateerde Lips na het zien van de eerste aflevering van Fight or Flight. Aïssa presenteerde al meer maatschappelijk betrokken programma’s, maar dit is het eerste dat hij zelf ontwikkelde.

In Fight or Flight portretteert hij telkens twee mensen die te maken kregen met hetzelfde conflict. De een bleef, de ander vertrok. Dit keer waren het de nu 15- en 18-jarige zus en broer Aelaf en Ashraf die vanuit het Iraakse Mosul voor de dreiging van IS naar Nederland waren gevlucht. De foto’s die Ashraf zelf maakte van de opblaasboot die hen wegvoerde van de vallende raketten toonden hoe dicht de twee langs de rand van de dood waren gevaren.

Vanuit een galerijflat in Soest blikten ze terug op wat tot negen jaar geleden een vrolijke jeugd was. Ze voetbalden toen met hun neef Azeez. Die was in Mosul achtergebleven, overleefde en legde nu in vloeiend Engels uit dat hij fotografeerde om de wereld te laten zien dat er nog steeds mensen leefden tussen de brokstukken van de oorlog. Puin waar nog steeds bommen en beenderen werden gevonden.

De twee verhalen omstrengelden elkaar ontroerend. Aïssa had soms de beelden iets meer mogen laten spreken, maar het idee was prachtig. Net als de ontmoeting tussen de familieleden die volgde. Daar renden de drie weer lachend achter een bal aan door het Iraakse stof. Even leek het alsof er niets was gebeurd.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.