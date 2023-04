Ra Ra Ramadan: Wie is de moslimste mens?

Ra Ra Ramadan moest vooral een vrolijk programma worden. Beeld NTR

Over alles kan je op NPO3 een quiz maken, van provinciale verkiezingen tot seks, moeten ze bij NTR hebben gedacht, dus waarom niet over de ramadan? En dus was het maandagavond tijd voor de eerste aflevering van de quiz Ra Ra Ramadan (bonuspunt voor wie deze titel verzon).

“Vastenden en niet-vastenden van Nederland, welkom bij Ra Ra Ramadan. De tijd van bezinning en aanbidding – en de tijd waarin je broer bovengemiddeld uit zijn mond ruikt,” grapte presentatrice Nora Akachar. Ze sprak vervolgens de naam van de huisimam Mohamed Abdulahi per ongeluk verkeerd uit, waarop deze op zijn beurt grapte: “Ik ken Hollanders die mijn naam beter uitspreken.” Hij hield de punten bij, hoewel hij vrijwel blind is: “Ik zie niks, maar houd alles in de gaten.”

“De sfeer zit er goed in” zei de presentatrice ten overvloede. Dat Ra Ra Ramadan vooral een vrolijk programma moest worden bleek al uit de keuze voor de panelleden, waarin vooral veel al dan niet Marokkaanse cabaretiers zaten, zoals Nabil Aoulad Ayad en Soumaya Ahouaoui – sinds kort ook bekend van De Avondshow met Arjen Lubach. Het enige Turkse panellid, acteur Alkan Çöklü, werd door hen geplaagd, net als ‘tatta van dienst’ Kees van Amstel.

Maar dankzij zijn reizen naar onder meer Jemen wist ‘tatta’ Van Amstel verrassend veel vragen goed te beantwoorden en kwam hij als enige niet-moslim zowaar in aanmerking voor de eretitel ‘De moslimste mens’. Zijn team, onder aanvoering van Ouassima Tajmout, was dan ook terecht de winnaar van De Gouden Dadel, na rondes met woordspelerige titels als ‘Ranking de ramadan’ en ‘Islamellen’ (raden naar foto’s over de islam verscholen achter lamellen).

Lips had intussen niet erg veel geleerd over de ramadan, behalve dan dat die vastenmaand een hele vrolijke boel was.

