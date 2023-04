Mitchel uit Mitchel aan de Maas komt binnen als een dubbele espresso

“Poepscooter 1 voor poepscooter 2, over!” Beeld SBS

Hij haalde elke talkshowtafel door zijn razendenthousiaste vlogs van het sneeuwruimen bij nacht en ontij, maar in het dagelijks leven is Mitchel Viljeer teamleider bij de Rotterdamse gemeentereiniging. Ook in zijn eigen docusoap is hij altijd opgewekt, ultrapositief, een rasoptimist en een blij ei. Toepasselijk gezegd: een opgeruimd type.

Bij SBS6 hebben ze hem meteen maar op primetime geprogrammeerd en Mitchel komt bij de kijker binnen als een dubbele espresso. In zijn Rotterdamse restaurant vroeg Herman den Blijker het hem maar gewoon op de man af: “Ben je in een bad met speed gevallen?”

Mitchel is zo’n vakidioot die uit rijden gaat met een zuigwagen voor hondendrollen en door een walkietalkie een collega oproept: “Poepscooter 1 voor poepscooter 2, over!” Lips kan daar erg vrolijk van worden. Of bij het verkruimelen van een gedumpte partij laminaat in de vuilniswagen: “Dit is buitenspelen voor grote jongens!”

Voor De Kuip bij Feyenoord-Ajax: “Het staat recht omhoog, dat kippenvel!” Over Koningsdag in Rotterdam: “Ik hoop een high five van de koning te krijgen!”

Mitchel stak zich in de bekende oranje hesjes, toen hij tijdelijk zonder werk zat. “Buren dachten: heeft ie een taakstraf, of zo?” Door zijn vlogs wilde hij de gemeentereiniging in het zonnetje zetten. “Dit minderwaardige werk, of hoe sommigen daar ook naar kijken.” Mede door de voice-over van John Buijsman dreigde voor Lips na een uurtje ratelen van Mitchel wel een overdosis Rotterdams, maar de Maasstad kan zich geen betere ambassadeur wensen.

De kijkcijfers staan nog wel in schril contrast met die van Martien Meiland, die een dag eerder op hetzelfde tijdstip en dezelfde zender gemakkelijk twee keer zoveel kijkers trekt door de godganse dag steen en been te klagen. Lekker dan, dacht Lips. In plaats van een positivo ziet Nederland liever een zeikerd.

