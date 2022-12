Indrukwekkende productie, André Rieu. Maar wat een vreselijk kitscherige muziek

André Rieu: Welcome to my world.

Als het over André Rieu gaat hoor je te zeggen dat je zijn muziek weliswaar vreselijk vindt, maar dat je wel respect hebt voor wat ie neerzet. Dan nog over hoe leuk Maastricht is en over de on-Nederlandse sfeer die daar hangt (‘Ze kleden zich er ook een stuk netter!’) om tot slot nogmaals duidelijk te maken dat je die walsen van Strauss echt verschrikkelijk kitscherig vindt.

Hoe graag Lips er ook een contraire mening op na zou houden, dat is ook ongeveer wat hij over André Rieu te melden heeft. En toen moest hij nog beginnen aan het zoveelste seizoen van Welcome to my world, een serie die het midden houdt tussen een realityserie en een promotiefilm. De Nederlandse voice-over is van Ivo Niehe, verder wordt er Engels gesproken: beide zaken zeggen iets over de status van Rieu.

Lips zag Rieu en zijn orkest, (inclusief die doedelzakspeelster die zo op Rita Verdonk lijkt) zich opmaken voor een concert in Colombia. Het bleken beelden te zijn uit 2019. Voorafgaand aan de show maakte Rieu een wandeling door de stad en kwam, heel toevallig, een grafittikunstenaar tegen die bezig was met het maken van een enorme afbeelding van de violist. Rieu bekeek het glunderend.

“En om Bogotá iets terug te geven, geef ik ze walsen en sneeuw,” zei Rieu. Dat liep anders dan gepland, want vlak nadat een bak kunstsneeuw over het publiek was uitgestort viel de stroom uit. Paniek, maar gelukkig was er een jongetje met een fluit die een mopje met Rieu mee mocht spelen. In no time deed alles het weer en stonden er wederom ontelbare vrouwen in lange avondjurken te dansen op het podium.

Indrukwekkende productie hoor, dacht Lips. Maar wat een vreselijk kitscherige muziek.

