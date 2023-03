In Je zal het maar hebben laveert presentator Jurre Geluk net als zijn voorgangers met succes tussen licht en donker

Jurre Geluk (r) samen met Damiano (l) in Je zal het maar hebben. Beeld BNN VARA

Je zal het maar hebben: Lips vroeg zich af of er een programma bestaat waarvan de naam beter de lading dekt. Het is precies wat je denkt, ook nu weer, bij de aftrap van seizoen 22. Bij Jowy, die het syndroom van Cantú heeft en daardoor overbehaard is. En al helemaal bij Damiano en zijn zus Serena, die lijden aan de ziekte van Huntington: een gruwelijke mix van ALS, alzheimer en parkinson. Net als hun inmiddels overleden broer zullen ze er niet oud mee worden.

Presentator Jurre Geluk erheen. Net als zijn voorgangers is ook hij behelsd met het talent om steeds te laveren tussen de moeilijke, soms hárde vragen, en het lichte, hoe ondraaglijk dat tweede soms ook voelt. Dé Je zal het maar hebben-truc: meedoen. Lips zag Geluk zittend in de douche zijn benen scheren terwijl hij Jowy naar haar haargroei vroeg, gewoon omdat zij hetzelfde deed. Jowy steunkousen aan, Geluk ook.

In de tuin bij Damiano en Serena communiceerde hij via een spraakcomputer, net als zij. En even later ging hij aan het bier, samen met Damiano en zijn vrienden. Hoe die ermee omgingen dat hun vriend langzaam aftakelt, wilde hij weten. “Niet aan denken, gewoon heel simpel. Doen alsof er niets aan de hand is.” Ja, knikte Geluk, om dan snel te schakelen naar de sekspop van Damiano. Hij had haar een naam gegeven: Sanne.

Van donker naar licht dus, maar soms was het donker daar te diep voor. Aan de moeder van Damiano, wat ze voelde als ze aan de toekomst dacht. “We hebben toch geen toekomst? Die is er niet.” En dan Damiano, of hij bang is over wat hem nog te wachten staat. Yes, antwoordde hij summier, want lange zinnen lukken allang niet meer. En Lips dacht alweer: je zál het maar hebben.

