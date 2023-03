Hoe klinkt toendra? vraagt filmcomponist Hans Zimmer. ‘Dit klinkt als bakkend spek’

Hans Zimmer in de opnamestudio. Beeld NTR

Wat fijn zijn ze toch, die cultuurdocumentaires van Het uur van de wolf. Highbrow en toch behapbaar, en vrijwel altijd interessant. Dinsdag stond een uur lang filmcomponist Hans Zimmer centraal. Hij maakte de muziek voor meer dan 150 films, won meerdere Oscars en is verantwoordelijk voor de meest iconische soundtracks, zoals die van The Lion King, Pirates of the Caribbean en Dune.

Hollywood Rebel, luidde de ondertitel van de docu. Genie, werd hij in de eerste scène genoemd. Daarmee was de toon direct gezet. “Ik zoek iets dat bevroren klinkt, iets toendra-achtigs,” zegt Zimmer, als hij in zijn studio werkt aan de muziek voor de natuurfilm Frozen Planet 2. Als hij iets gevonden heeft dat in de buurt komt constateert hij: “Dit klinkt als bakkend spek.”

Onverstaanbare schreeuw

De geboren Duitser heeft last van het impostersyndroom, vertelt hij. Ondanks zijn legendarische status in Hollywood vreest hij op een dag te worden ontmaskerd, dat ze erachter komen dat hij voor zijn composities vaak niet meer dan één of twee noten eindeloos lang herhaalt. Maar daarmee weet hij wel de spanning tot ongekende hoogtes op te stuwen, blijkt onder meer uit de soundtrack die hij voor The Dark Knight maakte.

Het persoonlijke leven van Zimmer interesseerde Lips dan weer minder, want zo’n enorme ‘Hollywoodrebel’ was hij ook niet. Wel een briljante vakidioot die boeiend kan vertellen hoe muziek bijdraagt aan de sfeer van een film, of zelfs, zoals bij The Lion King, de film kan ontstijgen. Want zeg nou eerlijk, dat verhaal van Simba, Scar en Mufassa is best aardig, maar die onverstaanbare schreeuw aan het begin van The Circle of Life is onvergetelijk, en die komt uit de koker van Zimmer.

