Historische televisie: Trump komt naar buiten en gaat weer naar binnen

Beeld CNN

Het was dinsdag D-day voor Donald Trump: de voormalige president van de VS moest in een rechtbank in New York opdraven om 34 aanklachten aan te horen.

Bij EenVandaag kwam Amerikaverslaggever Tom van ’t Einde met een voorbeschouwing: onder spannende muziek legde hij tussen een wirwar van rode draden uit in welke mogelijke rechtszaken Trump nog meer verstrikt kan raken. Het was net Homeland. Voormalig Amerika-correspondent Tom Kleijn mocht vervolgens bij Khalid & Sofie ‘circus Trump’ duiden. “Het is history in the making!”

Lips ging er dus eens goed voor zitten. Hij schakelde over naar RTL Nieuws waar Erik Mouthaan voor de rechtbank in Manhattan stond. Maar nét toen hij zijn zegje wilde doen, werd de verbinding verbroken.

Lullig natuurlijk, maar het grote CNN deed het intussen niet veel beter. Omdat de rechter geen camera’s in de rechtszaal toestond zag Lips twee uur lang een gang in beeld met wetsdienaars die aan het wachten waren. Ondertussen probeerden de commentatoren te voorspellen door welke deur Trump zou komen. Het was weliswaar ‘live, inside Manhattan criminal court’ maar het was niet bepaald Law and Order.

Na bijna een uur kwam Trump door de ene deur naar buiten en verdween hij binnen een seconde door een andere deur naar binnen. Dat ‘hoogtepunt’ werd ontelbare malen herhaald én geanalyseerd door bloedserieuze CNN-commentatoren: “Hij moest zelf de deur openduwen, dat is waarschijnlijk voor het eerst voor hem.”

Toen er vervolgens er een paar foto’s uit de rechtszaal vrijkwamen, werd daar weer een kwartier over gespeculeerd: “Hij ziet er geërgerd uit, maar niet of hij zich zorgen maakt.”

Na twee uur vertrok Trump, zonder spektakel of persverklaring. Een tikje teleurgesteld zette Lips een aflevering Succession op om alsnog zijn dosis Newyorkse mediamachtsspelletjes binnen te krijgen.

