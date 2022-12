Het ego van dokter Diederik Gommers? Emma Wortelboer wilde er graag alles van weten

Diederik Gommers en Emma Wortelboer reden door het grensgebied tussen Kosovo, Albanië en Montenegro.

Het blijft een effectief concept: je stopt twee televisie-ego’s in een auto, laat ze over smalle, hoge, glibberige wegen rijden en kijkt wat er onderweg gebeurt. Zondagavond was het programma De gevaarlijkste wegen van de wereld alweer toe aan zijn zevende seizoen. Het waren intensivist Diederik Gommers (58) en presentatrice Emma Wortelboer (26) die de aftrap mochten geven in de ‘vervloekte bergen’, het van God vergeten grensgebied tussen Kosovo, Albanië en Montenegro.

Wortelboer, het is haar in de loop der jaren al op heel wat afgunstige kritiek komen te staan, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze er intens van geniet tot de rangen van het BN’erschap te zijn doorgedrongen.

Dat ligt voor Gommers, ’s lands lievelingsdokter geworden als het gezicht van het Outbreak Management Team tijdens de coronapandemie, een stuk ingewikkelder. Avond aan avond was hij te zien in de talkshows, maar hij bleef stug volhouden: van hem hoefde het allemaal niet.

Lips keek met bewondering toe hoe Wortelboer op de eerste dag van hun samenzijn als een mes door de boter sneed toen ze haar reisgenoot confronteerde met zijn eigen ijdelheid. Of het geen kick gaf, voor even de baas van het land te kunnen spelen? “En speelt ego dan ook een rol, op een bepaalde manier?”

“Nee, eigenlijk niet,” zei Gommers. “Nou,” antwoordde Wortelboer vilein. “Je hebt er ook van genoten en je hebt ook gewoon je kans gegrepen.”

Daar hing opeens de grote vraag in de lucht: wilde Gommers ook zo graag bekend zijn?

Drie dagen met ontberingen verder bekende hij dat zijn kinderen het vreselijk hadden gevonden dat hij hun anonimiteit te grabbel had gegooid. Het was de dure plicht geweest die hem riep. Akkoord, dacht Lips. Helaas kwamen we aan de vraag waarom Gommers nu dan zo gretig met Wortelboer in een auto stapte niet meer toe.

