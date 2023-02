Hebben we eindelijk een realityserie over ambtenaren, zeggen ze amper wat

'Hallo, welkom, gaat u zitten.' In de serie Burgerzaken zijn het vooral de burgers die de show mogen stelen. Beeld KRONCRV

Je denkt: nu hebben we alle beroepsgroepen wel een keer gezien in een realityreeks en dan komt NPO 1 met de serie Burgerzaken, over ambtenaren op het gemeentehuis. Nou ja, beter laat dan nooit. Erg spannend klonk het niet, maar dat was misschien ook maar een vooroordeel dat het overheidspersoneel is opgedrongen door verwende burgers die zich gedragen als klanten die geen strobreed in de weg mogen worden gelegd.

KRO-NCRV kondigde ook nog eens aan dat deze serie gaat over hardwerkende ambtenaren, alsof daar een wezenlijk onderscheid te maken valt met andere ambtenaren.

Aan het loket in Den Haag waren warme menselijke verhalen opgeduikeld, over Nathalie bijvoorbeeld. Zij liet zich uitschrijven in het gezelschap van haar nauwelijks volwassen kinderen. Die blijven hier terwijl ze zelf verhuist naar Curaçao om dichter bij haar moeder in Venezuela te gaan wonen.

In Den Bosch was de speech van een jongetje het hoogtepunt van de huwelijksplechtigheid van zijn moeder. In tranen vertelde hij dat hij zo blij is met haar nieuwe man die als een vader voor hem is, terwijl hij dacht dat stiefvaders altijd maar boos zijn.

Adri heeft autisme en was flink van de kaart toen zijn papieren werden gestolen tijdens een groepsreis in Frankrijk. Daarom was zijn moeder meegekomen naar het loket voor een nieuw bromfietscertificaat, maar, zo vertelde ze trots, hij kan behoorlijk goed voor zichzelf zorgen.

De rol van de ambtenaar beperkte zich tot de vraag of Adri toch een fijne vakantie had gehad. En zo ging het bij elke reportage. Nadat de burger een mooi verhaal had afgestoken, wenste de ambtenaar hem een fijne dag en dat was het dan. Hadden de ambtenaren eindelijk hun eigen serie op televisie, waren het toch weer hun klanten die de show stalen. Arme ambtenaren.

