Geen zender maakt zo ambitieloos tv als Veronica op vrijdagavond

Veronica is de onderkant van de onderkant van de televisiemarkt, Lips blijft er tijdens een rondje hersenloos zappen zelden ook maar een minuutje hangen. Amerikaanse comedy’s, belegen films en vooral oeverloos veel docudramatisch geweld en andere narigheid. Om over Veronica Offside nog maar niet te spreken. Naar hoe het gesteld is met het mensbeeld van de vasthoudende Veronicakijker, durft Lips eigenlijk niet te gissen.

De vrijdagavond, ooit toch een beetje het paradepaardje van de zendgemachtigde, is verworden tot een optocht van deprimerende programma’s. Het hoofdgerecht van de ranzige televisieavond werd deze keer gevormd door Overtreders en Hufters op beeld. Voor wie er daarna nog niet genoeg van had, waren als toetje twee afleveringen van Dashcam disasters geprogrammeerd.

Overtreders gaat nog nét niet door de ondergrens. Het programma toont onopgesmukt wat handhavers in allerlei steden meemaken op een werkdag. Alcoholisten, zwartrijders en relationele conflicten: Lips zag het toch al niet opzienbarende genre van mee-met-de-arm-der-wet vaker en beter uitgevoerd. Het is kort en nimmer spectaculair, maar lijkt wel een waarheidsgetrouw beeld te geven van het hopeloze gedoe waar handhavers dagelijks mee te maken hebben.

Hufters op beeld is, hoewel voor wat kijkcijfers betreft een hoogtepunt voor de Veronicavrijdag, tv-technisch echt bedroevend: dit tijdslot kan niet anders dan door een prehistorisch algoritme in elkaar zijn gedraaid. Schokkerige filmpjes gemaakt met Amerikaanse telefoons, stokoude dashcambeelden vanaf een politiemotor en beveiligingscamera’s, het is allemaal geknipt, geplakt en tot televisieprogramma gepromoveerd.

Van half negen ’s avonds tot half een ’s nachts is het dood, verderf, alcoholisme en een onuitputtelijke hoeveelheid blikschade aan elkaar geplakt. Niet iedere zender hoeft per se de hele tijd hoog van de toren te blazen, maar zo weinig ambitieus als Veronica ziet Lips ze eigenlijk nooit.

