Fleur Jongepier vertrok halverwege bij Op1 en liet Gordon verbouwereerd achter

Ongemakkelijker kan het niet worden, dacht Lips toen hij maandagavond, op de verjaardag van Sinterklaas, omroep Max-baas Jan Slagter aan zag schuiven bij Op1 met een plakbaard voor en een mijter op zijn kop. Dat was gerekend buiten de komst van Gordon, een dag later bij Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink van de Evangelische Omroep.

Ruim een jaar geleden was de lachende televisiepersoonlijkheid vrijwillig in ballingschap gegaan in Dubai, hoofdstad van het gelijknamige emiraat en geliefde pleisterplaats van internationaal gezochte criminelen. Gordon was moe van alle negatieve aandacht die hem ten deel was gevallen in ons land. Hij was, aldus de redactie van Op1, bijna helemaal gestopt met drank, drugs en sociale media.

Maar nu was Gordon terug. Met maar liefst twee programma’s: eentje over mensen die niet kunnen koken (lachen) en eentje over mensen met downsyndroom (lachen).

Gordon mocht ook komen uitleggen wat hij als ‘onze nationale knuffelhomo’ (dixit Van den Brink) te zoeken had in een land waar ze het niet erg op homoseksualiteit hebben. Dat, vond Gordon, was allemaal een beetje overtrokken. Zolang je je aan de regels hield was er niets te vrezen en hand in hand over straat, daar hield hij toch niet van.

“We zijn zo woke met zijn allen,” zei Gordon. Wij hadden toch ook slaven gehad? Nou dan? Liever wilde hij het over leuke dingen hebben. Over mensen die niet kunnen koken bijvoorbeeld. Of mensen met downsyndroom. Die zijn tenminste oprecht, eerlijk, puur en lief.

Filosoof Fleur Jongepier, in hetzelfde programma aanwezig om te vertellen over ervaringen met grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit, kon het niet langer aanhoren, stond op en zei op kalme toon: ik vertrek. “Heb ik iets verkeerd gezegd,” stamelde Gordon verbouwereerd. Fleur Jongepier is een held, dacht Lips. Fleur Jongepier verdient een lintje.

