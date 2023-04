Die nationale paniek om Mia en Dion en het Songfestival mag echt wel een tandje minder

RTL Boulevard wist wel raad met Mia en Dion: 'Zangless is more'. Beeld RTL

Alleraardigste reacties voor Joost Prinsen na zijn rentree vorige week bij Met het mes op tafel. De oerpresentator en medebedenker van de quiz is op 80-jarige leeftijd voor twee weken terug omdat zijn opvolger Herman van der Zandt even uit de roulatie is. Zijn buurman had een kaartje in de bus gedaan: “In het dagelijks leven zie je er zo broos uit, maar niets is minder waar.”

Het was een wereld van verschil met de kaart die Rudi Carrell eens kreeg, volgens Prinsen: “Gisteren zag ik uw laatste show. Tenminste, dat hoop ik.”

Dat is het soort reacties dat Mia en Dion bekend voorkomt nu hun eerste optredens als Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival hopeloos de mist ingingen. In Shownieuws zijn ze twee avonden op rij tot de enkels afgezaagd. Bij RTL Boulevard was het oude vertrouwde en toch doorgaans mild-kritische motto onder in beeld: ‘Opdionderen’ en ‘Zangless is more’.

Laat op de avond bij RTL4 fronste Beau zijn voorhoofd in het standje ramp-van-nationale-omvang. Beau zag ‘een combinatie van leedvermaak, paniek en mededogen’ door het land trekken. Het was de conclusie van een dodelijk ernstige analyse met Songfestivalkenners en oud-deelnemers, maar ook Dolf Jansen die hardop meedacht waar het was misgegaan en hoe we dit in het vervolg kunnen voorkomen.

Mia en Dion haalden zelfs het deftige NOS Journaal waar een ‘prestatiepsycholoog’ zich boog over de vraag of de massale kritiek in hun hoofden gaat zitten. Oud-deelnemer Douwe Bob analyseerde: het kan nog goed komen. Gelukkig maar!

Lips slaat nog weleens een Songfestival over en weet niet beter of de Nederlandse inzending wordt aangewezen tijdens de wekelijkse klaverjasavond van Cornald Maas, Sander Lantinga, Daniël Dekker en Jan Smit. Sinds wanneer nemen we dit zo serieus?

