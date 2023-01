De regisseur van Penoza schuwt het grote gebaar niet in De Stamhouder

Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Sallie Harmsen in De Stamhouder. Beeld AVROTROS

Na een week terugblikken had Lips op nieuwjaarsdag zin in een nieuwjaarsduik op televisiegebied. Niet nóg een quiz of show met vaag Bekende Nederlanders maar een serieus brok goed geproduceerd drama. En dus schakelde Lips in voor De Stamhouder.

De achtdelige serie naar het gelijknamige autobiografische boek van Alexander Münninghoff omvat bijna de hele 20ste eeuw en is alleen al om die reden ambitieus te noemen. Regisseur Diederik van Rooijen (Penoza) had een flink budget tot zijn beschikking en hij schuwt het grote gebaar niet. Zijn niet zelden op een drone gemonteerde camera zwiert door het beeld, of het nu een gevechtsscène aan het eind van de Tweede Wereldoorlog betreft of een eerste liefdesnacht anno 1969.

De geliefden zijn de naïeve soldaat Alexander (Matthijs van de Sande Bakhuyzen) en de vrijgevochten Ellen (Sallie Harmsen). Hun prille idylle wordt ruw verstoord wanneer Ellen nazi-parafernalia vindt in het huis van Alexanders oma, waar de jonge soldaat logeert. Ellen wil niets te maken hebben met de zoon van een nazi terwijl Alexander beseft dat hij veel te weinig weet van zijn bruine familiegeschiedenis en bij zijn vader letterlijk verhaal gaat halen.

Lips was geboeid, al moest hij wel even wennen aan de afleidende stuntshots die soms dwars door het plafond gingen en de wel erg naïeve mannelijk hoofdpersoon. En – heel kinderachtig – bij recente historische scènes probeert hij de makers altijd op anachronismen te betrappen. Mochten Nederlandse soldaten in 1969 al lang haar dragen?

Maar het centrale thema – hoe ga je om met je familiegeschiedenis? – is boeiend genoeg en acteurs als Gijs van Scholten Asschat en Marcel Hensema geven de epische serie nog meer kwaliteit. Dus Lips gaat volgende week zeker weer kijken.

