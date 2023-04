De magie van bakker Siemon ‘Abel’ de Jong en zijn taarten

Jeffrey kwam jaren geleden voor de eerste keer naar Amsterdam om een taart voor zijn oma te bakken. Beeld VPRO

Het nieuws dat bakker Siemon de Jong (61) na twintig seizoenen stopt met Taarten van Abel haalde zelfs het NOS Journaal, tot verbazing van de geboren Monnickendammer zelf. De Jong, alias Abel, bakte twee decennia taarten met kinderen en liet zijn jonge bakgenootjes vooral vrijuit praten.

Zondagavond werd in de allerlaatste jubileumaflevering van Taarten van Abel teruggekeken op taartenbakkertjes die inmiddels groot waren. Dat was leuk, al zaten de meesten vorige week woensdag al bij Khalid & Sophie, waardoor veel verhalen al bekend waren.

Jeffrey kwam jaren geleden voor de eerste keer naar Amsterdam om een taart voor zijn oma te bakken. Die had een nieuwe heup gekregen en Jeffrey vertelde hoe hij de macht over haar rolstoel was verloren zodat ze van een duin af rolde. Daar werd Jeffrey op school niet mee gepest, wél met dat hij iets dikker was. De inmiddels volwassen Jeffrey over zijn bakgesprek: “Ik voelde me echt gehoord en begrepen, en dat heeft mij ook geholpen met de pesterijen vroeger. Ik voelde me zekerder.”

Dat gold ook voor de twee Marokkaanse meisjes die een taart bakten voor hun klasgenootjes. “Ik werd er zelfverzekerder van en minder angstig,” vertelde de nu ook volwassen Nouhad. Ook de slechtziende Sandra houdt warme gevoelens over aan haar taartavontuur met De Jong. “Hij durfde alles te vragen en daardoor durfde ik ook antwoord te geven.”

De Jongs geheim? “Ik nam alles wat ze zeiden voor waar aan.” Dat hij stopt vindt Lips reuze jammer, maar hij begrijpt het wel: “Na driehonderdnogwat afleveringen ben ik bang dat ik mezelf ga herhalen en dat de magie verdwijnt.” Al was die magie toch echt nog duidelijk voelbaar in de terugblik waarmee Abels jarenlange taartavontuur werd afgesloten.

