De korte vragen van Coen Verbraak zijn dit keer niet hinderlijk aanwezig

Israël bestaat volgende maand 75 jaar en daarom sprak Coen Verbraak met ruim twintig Nederlandse joden over het beloofde land. Of Israël dat is, was dan weer niet voor iedereen een uitgemaakte zaak.

Ze komen uit alle schakeringen van Joods Nederland – van jong tot stokoud, van religieus tot ongelovig en van progressief tot conservatief. Deels gaat het om BN’ers die we hierover al vaak hebben gehoord, zoals rabbijn Raphael Evers, schrijver Arnon Grunberg en de afgelopen maart overleden televisiemaker Harry de Winter, maar juist de onbekende, tot diep in Israël zelf bezochte geïnterviewden maken deze serie de moeite waard.

Mirjam Reijnen woont sinds 2018 op 500 meter van de Gazastrook en al in de eerste week schoten de Palestijnen brandbare projectielen over de grens. Kon ze meteen aan de bak met wat ze had geleerd als brandweervrouw in Rotterdam. Er eindigde al eens een mortiergranaat in de huiskamer.

Gevaarlijk? “Je hoeft hier dan weer niet bang te zijn dat een vrachtwagen je kind overrijdt. Kinderlokkers en diefstal heb je hier ook niet.” Reijnen koos op latere leeftijd voor het jodendom en verkaste met man en drie kinderen naar een kibboets. “Ik had het gevoel dat ik daar op mijn plek zou zijn.”

De in Amsterdam-Zuid opgegroeide Abel Bolink (20) koos vrijwillig voor de Israëlische krijgsdienst. Hij voelt zich altijd al verbonden met het land en wil iets terugdoen. Hoe ferm hij ook vertelt over de gevaren en de zware trainingen, hij kan Verbraak op de dag af vertellen hoe lang hij nog te gaan heeft.

Het komt allemaal boven tafel door de korte, trefzekere vragen van Verbraak. Die waren bij zijn eerdere interviewseries nogal eens hinderlijk aanwezig, maar door de overvloed aan gesprekspartners kan hij ze nu vaak weglaten in de montage. Een aanrader, met nog vijf afleveringen te gaan.

