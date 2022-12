De haarspecial was vintage Andere Tijden: zolang er haar is, is er hoop

Han Lips schrijft elke dag over wat hij ziet op tv. Vandaag: Andere Tijden.

Soms bekruipt Lips het gevoel: was het vroeger nou allemaal ook zo erg? Tijd voor Andere Tijden. Maandagavond ging het over haar. Haar op je hoofd, om precies te zijn. In beeld verscheen een jongeman in zwart-wit. “Goedemiddag,” zei hij beleefd, “ik heet u welkom op deze eerste persconferentie van de Stichting Pro Lang Haar.”

Hij had een heus experiment opgezet om te onderzoeken ‘hoever de discriminatie zich al uitstrekte’ en was met zijn lange haren op verschillende bedrijven afgestapt. “Ik sprak met twee woorden, liet schitterende getuigschriften zien, maar werd niet aangenomen, omdat mijn haar dus te lang was.”

Zijn motto: beter langharig dan kortzichtig.

Hij zal er niet te veel over uitweiden, maar onwillekeurig dacht Lips aan zijn eigen haar, of wat daar nog van over is. Maar zijn humeur knapte er toch zienderogen van op. Dat moet Peter Muller zijn geweest, wist Lips. Van het weekblad Hitweek (‘Weest lullig, lees Hitweek’ voor slechts ‘30 sentjens’).

Het was, het kan niet vaak genoeg gezegd, weer een uitermate vrolijke, onderhoudende en leerzame aflevering van het geschiedenisprogramma dat in Hilversum sinds jaar en dag tot de favoriete doelwitten behoort van zenderbonzen met bezuinigingsdrift.

Lips zag in hoog tempo suikerspinnen en vetkuiven langskomen, roze hanenkammen en rode pruiken, indrukwekkende afrokapsels en scherp gesneden scheidingen. Prostituees en voetbalvrouwen die een en dezelfde kapsalon deelden. Nozems, dijkers, pleiners en, ook dat nog, Haagse matjes. Hij zag de betonnen bol die het hoofd van koningin Beatrix tooit en de dreadlocks van Ruud Gullit. Haariconen, herkenbaar aan hun silhouet.

Haar, aldus Andere Tijden, is een onlosmakelijk onderdeel van je identiteit. Je kunt ermee protesteren, je ermee afzetten tegen eerdere generaties, ermee laten zien wie je bent en waar je voor staat.

Zolang er haar is, is er hoop, dacht Lips, voorzichtig over zijn hoofd wrijvend.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.