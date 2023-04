Sinds een paar weken mag Freek Vonk de zaterdagavond op NPO 1 vullen met Freeks Saturday Night Safari (FSNS), een soort dierenquiz voor alle leeftijden. In deze Waku Waku voor jong en oud behandelt de immer energieke Vonk elke week een ander ecosysteem middels ‘te gekke colleges en prikkelende vragen’. De Amazone en de prairie waren al aan bod gekomen, en zaterdagavond was het tijd voor Antarctica. “Een woestijn van ijs, want er valt zelden neerslag,” aldus Vonk, op een virtuele ijsschots. En: “groter dan heel Europa.” Waarmee Lips meteen twee mooie triviafeitjes had meegepikt.

Omdat de zaterdagavond niet compleet is zonder quiz, is FSNS ook een spelprogramma waarin de prijs de Gouden Johan is, genoemd naar de huisvaraan van Vonk. Het team van André Dongelmans neemt het elke week op tegen dat van Lisa Loeb, die, sinds ze De slimste mens won, alle quizzen afloopt – ze zat zaterdagavond na FSNS ook in The Connection. Dongelmans had Nathan Rutjes meegenomen, de vrolijke voetballer die met zijn matje zelf wel wat wegheeft van een uitgestorven diersoort.

Rutjes zei liefhebber te zijn van koude streken maar veel wist hij er desondanks niet over. Zo dacht hij dat het dikste ijs op Antarctica 50 meter was (dat is bijna 5 kilometer) en dat de penis van een zeeolifant 200 kilo woog (die weegt ‘slechts’ 2 kilo).

Alle vragen stonden in dienst van de Grote Freek Vonk Show die in de ronde genaamd ‘holy moly’ een overenthousiast filmpje toonde waarin hij zwom met orka’s. Zijn opgewonden toontje deed Lips onwillekeurig aan Lucky TV denken.

Toch was het een leerzame zaterdagavond in huize Lips. Want wist u dat er op Antarctica door opwarming van de aarde elke minuut ruim honderd Olympische zwembaden aan smeltwater de oceaan in stromen? Holy moly!

