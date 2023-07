Voor de vroege vogels: hier drink je om 7 uur al een kop koffie in Amsterdam

In een grote stad als Amsterdam zou je misschien verwachten dat je op veel plekken terecht kunt om 7 uur ‘s ochtends, maar dat blijkt toch even zoeken te zijn. Deze cafés openen doordeweeks om 7 uur hun deuren voor koffie en ontbijt.

1. De Koffiesalon

7 dagen per week, van 7 tot 7 open: dat is de Koffiesalon. Met verschillende locaties in de stad bedient de salon veel vroege vogels van vroege bakkies koffie. Je kunt er ook terecht voor een croissant of klein ontbijtje. Bij de locatie in de Utrechtsestraat hebben ze een fijne, laptopvrije leestafel voor een rustige start van je dag.

Utrechtsestraat 130 (Centrum)

Eerste Constantijnhuygensstraat 82 (West)

Spuistraat 281 (Centrum)

Schiphol Plaza

De Koffiesalon in de Utrechtsestraat. Beeld Jennifer Gijrath

2. White label west

De locatie van white label coffee op de Jan Evertsenstraat is doordeweeks om 7 uur open. De jonge bewoners van de Baarsjes weten hun weg hierheen te vinden: hier moet je zijn voor een goede kop koffie met een ontbijt uit het vuistje, zoals een croissant of een stuk vijg- en dadelbrood.

Jan Evertsenstraat 136 (West)

3. Cafecito

In het strakke design van Cafecito aan de Van Baerlestraat waan je je in een Scandinavische espressobar. Binnen is een beperkt aantal zitplaatsen, maar de kans dat het vol zit om 7 uur is klein. Bij mooi weer kun je op het terrasje zitten. Zoetekauwen kunnen zich hier uitleven met de (meestal vegan) cakejes, zoals een citroen en honingcakeje of die met blauwe bessen.

Van Baerlestraat 83 (Zuid)

Beethovenstraat 19 (Zuid)

Nassaukade 330h (West)

4. Wakuli

Het nog relatief jonge koffiemerk Wakuli heeft inmiddels twee locaties in de stad waar je vanaf 7 uur kunt genieten van goede koffie. En dan niet alleen goed van smaak, ook goed voor de boeren en de planeet. Dat is de missie van Wakuli, waarover ze je graag vertellen in de koffiebar.

Linnaeusstraat 237a (Oost)

Jan Pieter Heijestraat 76 (West)

Wakuli. Beeld Jakob van Vliet

5. Café Americain

Het iconische café Americain staat ook voor je klaar in de vroege uurtjes. Strijk neer aan de leestafel voor de ochtendkrant of sluit aan bij het ontbijtbuffet (26,50 euro) dat van 7.00 tot 11.00 uur is geopend. Je kunt ook a la carte bestellen.

Leidseplein 28 (Centrum)

6. Café Jansen

Op de plek waar voorheen de Bijlmerbajes stond is café Jansen geopend en je kunt er al vroeg terecht voor een kop koffie. Vanaf 8 uur serveren ze ook een uitgebreid ontbijt met yoghurt en granola, french toast en eieren op verschillende manieren bereid.

Bijdorpplantsoen 10 (Zuidoost)

7. Bar Kantoor

Bij Bar Kantoor in het Westerpark kom je verschillende vroege vogels tegen: hotelgasten die vroeg op pad gaan, wandelaars en mensen die graag in alle vroegte hun laptop openslaan. Ook in het weekend zijn ze om 7 uur geopend.

Haarlemmerweg 8 (West)

Bar Kantoor. Beeld Jesper Boot

8. Caffè Belmondo

Als je vroeg de trein moet hebben vanaf Amsterdam Zuid kun je van te voren een Italiaanse koffie drinken bij Caffè Belmondo, met een verse smoothie of een sapje.

Zuidplein 18 (Zuid)

9. Coffee & Coconuts

Je ochtend starten in een relaxte strandsfeer? Dan moet je bij Coffee & Coconuts zijn. Vooral de vestiging aan de Ceintuurbaan is de moeite waard, een voormalige bioscoop die is omgetoverd tot hippe koffietent waar je ook je laptop mag openslaan. De locatie in de Pijp is ook in het weekend om 7 uur open, die op de Zuidas is in het weekend gesloten.

Ceintuurbaan 282-284 (Zuid)

Gustav Mahlerplein 20 (Zuid)

10. Kaldi

Op de Utrechtsestraat kun je ook terecht bij Kaldi om 7 uur. Wil je liever thuis koffiedrinken maar is de koffie op? Dan scoor je bij Kaldi ook bonen, gemalen koffie en andere benodigdheden voor een bakkie pleur thuis.

Utrechtsestraat 129 (Centrum)