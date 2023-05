Voor het eerst in 15 jaar documentaires genomineerd voor de Gouden Palm: is dit een opleving van het genre?

Op de 76ste editie van het filmfestival van Cannes zijn er twee documentaires geselecteerd in de hoofdcompetitie. Bijzonder, want de laatste documentaire in de competitie was in 2008. Luidt dit een opleving van het documentairegenre in?

Dit jaar dingen er eindelijk weer eens documentaires mee naar de Gouden Palm. De laatste documentaires die werden geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het festival van Cannes waren Michael Moores politieke documentaire Fahrenheit 9/11 – die de Gouden Palm ook won – negentien jaar geleden, en de geanimeerde oorlogsdocumentaire Waltz with Bashir van Ari Folman, vijftien jaar geleden.

Op de 76ste editie van het festival van Cannes zijn er meteen niet één, maar zelfs twee documentaires in de hoofdcompetitie te vinden: Youth (Spring) van Wang Bing, tevens de enige film van een Chinese maker in de hoofdcompetitie, en Four Daughters van Kaouther Ben Hania (The Man Who Sold His Skin), een van de zeven films van vrouwelijke filmmakers in de hoofdcompetitie (een recordbrekend aantal).

Cannes volgt hier een bredere trend. Vorig jaar won de documentaire All the Beauty and the Bloodshed van Laura Poitras de Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië. Die keuze kwam toen als een verrassing, niet omdat Poitras’ film over de fotograaf en activist Nan Goldin geen prijswaardige film is, maar omdat documentaires traditiegetrouw ondergewaardeerd zijn in het festivalcircuit. Venetië werd gevolgd door Berlijn, waar de Franse documentaire Sur l’adamant afgelopen februari de Gouden Beer kreeg.

Betekenen die winnaars op twee van de belangrijkste filmfestivals een opleving van het documentairegenre? En kan het filmfestival van Cannes, nog steeds het belangrijkste van de filmfestivals, straks aansluiten in het rijtje van festivals die een documentaire met de hoofdprijs bekroonden?

Chinese sweatshops

Youth (Spring) geeft een uniek kijkje in het leven van jonge migrantenwerkers in een aantal Chinese sweatshops voor kinderkleding. De documentaire, die zo’n drieënhalf uur duurt, dompelt de kijker onder in de beleving van de werknemers, die in studentikoze slaapzalen naast het naaiatelier wonen. Door het soms desoriënterende camerawerk en doordat de film bijna volledig gefilmd is in door tl-lampen verlichte gebouwen, recreëert Youth (Spring) de verstikkende en vervreemdende ervaring van een sweatshop.

Bovenal richt Bing zijn aandacht op de opbloeiende liefde tussen de werknemers, die met elkaar flirten door elkaar te plagen, te beledigen en te slaan. In deze scènes klinkt de treurigheid door waar de titel op doelt: deze jongeren spenderen hun jeugd achter naaimachines, in kamers zonder buitenlicht.

Intergenerationeel trauma

Minder conventioneel, maar net zo aangrijpend is het ambitieuze Four Daughters (Les Filles d’Olfa), een fascinerende studie naar radicalisering en intergenerationeel trauma. Four Daughters gaat over de Tunesische Olfa, moeder van vier dochter van wie er twee verdwijnen. De film onderzoekt niet wat er precies gebeurd is – Olfa weet waar haar dochters zijn – maar geeft inzicht in de redenen voor hun verdwijning.

Op een manier die doet denken aan de documentaire The Act of Killing uit 2012 – over de massamoorden in Indonesië in 1965-1966 – gebruikt de film het naspelen van echte gebeurtenissen als een instrument om de waarheid aan het licht te brengen. De twee dochters worden gespeeld door acteurs. In de heftigste scènes wordt Olfa ook gespeeld door een acteur. Dat staat haar toe om te kijken naar hoe het verleden zich heeft ontvouwd en zo te reflecteren op haar eigen rol in de verdwijning van haar dochters.

Youth (Spring) en Four Daughters zijn allebei maatschappelijk relevante films die de filmtaal volledig beheersen. Vooral Four Daughters, die een complexe vertelstructuur moeiteloos op de kijker overbrengt, overtuigt. De jury, onder leiding van Ruben Östlund (die vorig jaar de Gouden Palm won met zijn Triangle of Sadness), heeft zijn waardering voor politieke films al uitgesproken. Zo zou het best kunnen dat dit jaar een documentaire er met de hoofdprijs vandoor gaat.