The Zone of Interest, over nazi’s als doodgewone mensen, grote favoriet voor Gouden Palm in Cannes

The Zone of Interest en Indiana Jones and the Dial of Destiny beleefden hun wereldpremière op het festival van Cannes. In de eerste film zijn de nazi’s doodgewone mensen, in de tweede groteske, constant schreeuwende monsters. ‘Het is heel comfortabel om het kwaad te demoniseren.’

Op het festivalpaleis en zo’n beetje iedere straathoek in het regenachtige Cannes is het campagnebeeld met het stralende gezicht van de Franse vedette Catherine Deneuve te zien. Een ander opvallend, minstens zo opmonterend affiche is dat van La Semaine de la Critique, een van de kleinste parallelfestivals van het festival van Cannes. Daarop staan de hoofdrolspelers van Aftersun, de grootste ontdekking op de editie van vorig jaar: de Britse acteur Paul Mescal (die een Oscarnominatie verdiende met zijn rol) en de geweldige nieuwkomer Frankie Corio.

“Iedereen is op zoek naar de nieuwe Aftersun, maar die is er niet,” aldus Pim Hermeling, directeur van de Amsterdamse distributeur September Film. Vorig jaar kocht Hermeling het speelfilmdebuut van de Schotse regisseur Charlotte Wells op de laatste dag van het festival. Het was een gouden greep: de kleine film trok inmiddels al meer dan 120.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen.

Hermeling kocht in de eerste festivalweek al meerdere ‘kleine’ films, waaronder Terrestrial Verses van de Iraniërs Alireza Khatami en Ali Asgari en Goodbye Julia, het speelfilmdebuut van de Soedanese regisseur Mohamed Kordofani. Maar om de grootste hit van deze editie wordt nog gestreden: The Zone of Interest van de Britse regisseur Jonathan Glazer, die furore maakte met Sexy Beast, Birth en Under the Skin. Het is een zeer losse bewerking van het gelijknamige boek van de Britse schrijver Martin Amis, die op de dag van de première op 73-jarige leeftijd overleed (In Nederland bij Atlas Contact verschenen als Het interessegebied). Na de wereldpremière volgde een minutenlange staande ovatie; het Amerikaanse vakblad Variety sprak van een ‘Cannes Sensation’, Screen Daily gaf de hoogste score: 4 sterren. Halverwege het festival geldt de film als als de grote favoriet voor de Gouden Palm.

Doodgewone nazi's

Het is terechte lof: The Zone of Interest is een angstaanjagende, bijzonder vormgegeven, onderkoelde film over het dagelijks leven van Obersturmbannführer Rudolf Höss en zijn verwende vrouw Hedwig (‘de koningin van Auschwitz’; een indrukwekkende rol van Sandra Hüller). Met hun vijf kinderen wonen zij letterlijk onder de rook van Auschwitz, in een kast van een huis in de prachtige natuur. Een stenen muur scheidt het paradijsje van de hel. Die hel blijft onzichtbaar; Glazer focust op de alledaagse rituelen van de familie Höss. Rudolf leest de kinderen voor als ze niet kunnen slapen, Hedwig leert ze alles over de planten in de tuin.

In The Zone of Interest zijn de nazi’s doodgewone mensen, geen groteske, constant schreeuwende monsters. Waarmee nog maar eens duidelijk wordt dat het mensen waren die andere mensen iets aandeden. “Het is heel comfortabel en geruststellend om het kwaad te demoniseren,” zei Glazer op een persconferentie. “Maar het waren mensen zoals jij en ik, dat is juist de grote tragedie. We denken maar al te graag dat wij zelf niet zo zijn, maar ik ben daar niet al te zeker van.”

Auschwitz-Birkenau

De film is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau. Directeur Piotr Cywiński prijst de manier waarop Glazer te werk is gegaan. “Toen ik hem vroeg wat voor film hij wilde maken, antwoordde hij: ‘Dat weet ik niet. Daarom ben ik hier.’ Het was het begin van een lange en bijzondere samenwerking. Jonathan heeft heel veel research gedaan en we hebben uren gediscussieerd. We hebben in het verleden onze medewerking verleend aan meerdere producties, maar ik heb nog nooit een film over Auschwitz gezien die zo grondig is geresearcht als deze.”

Aan het einde van The Zone of Interest wordt ook het museum zelf getoond. “Jonathan wilde dat per se. In het begin was ik er niet van overtuigd dat het een goed idee was, maar toen ik de film zag, moest ik toegeven dat het nog maar eens duidelijk maakt dat het niet lang geleden was. En niet ver weg. En dat het nog steeds iets zegt over de mensheid anno nu. Het gaat over ons. Bij geschiedenis denk je snel aan Caligula; aan gebeurtenissen van 2000 jaar geleden. Maar dit is niet 2000 jaar geleden. Dit gaat over ons. En het is iets waar we aandacht aan moeten blijven geven – de herinnering moet overgedragen worden.”

Cartoonesk geweld

In Indiana Jones and the Dial of Destiny, een film waar ook op voorhand reikhalzend naar werd uitgekeken, spelen nazi’s ook weer een prominente rol. Schreeuwende nazi’s, alleen de Nederlandse, 2 meter 18 lange acteur en bodybuilder Olivier Richters houdt de hele film zijn kaken stijf op elkaar.

In de spectaculaire proloog moet Indiana Jones (de 80-jarige Harrison Ford, die voor aanvang van de wereldpremière een ere-Gouden Palm kreeg voor zijn grote bijdrage aan de filmindustrie, is met de computer verjongd) in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog een nazitrein die met kunstschatten op weg is naar Hitler zien te stoppen.

Het restant van de door de James Mangold geregisseerde film speelt in 1969; de Amerikanen hebben net een succesvolle maanlanding achter de rug, die mede mogelijk is gemaakt door een naar de VS gevluchte naziwetenschapper die in de proloog het loodje gelegd leek te hebben. Deze Jürgen Voller (een tikje eendimensionale Mads Mikkelsen) heeft echter grotere plannen: een uitvinding van Archimedes zal van hem geen koning, geen keizer en ook geen führer maken, maar god.

In Indiana Jones and the Dial of Destiny zit van alles wat met name The Temple of Doom (uit 1984) zo bijzonder maakte, maar dan net te veel, te weinig of te lang aaneen: cartoonesk geweld, zeeslangen en andere vieze beesten, explosies, achtervolgingen, exotische oorden en nog meer achtervolgingen en explosies. De ene krasse knar na de andere legt het loodje. Behalve Indy; hij is dan wat roestig, hij is schier onkwetsbaar.