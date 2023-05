Steve McQueen toont de sporen van de Tweede Wereldoorlog in een schitterende ode aan Amsterdam

In een van de mooiste scènes in ‘Occupied City’ ligt er sneeuw op de driehoekige helling op het Museumplein. Beeld A24/New Regency

Bienvenue à tous! Klokslag 10 uur stapt festivaldirecteur Thierry Frémaux het podium van de Salle Debussy op voor de wereldpremière van Steve McQueens Occupied City, op het filmfestival van Cannes. Frémaux haalt herinneringen op aan 2008, toen McQueens speelfilmdebuut Hunger in de tweede competitie Un certain regard werd vertoond – en uiteindelijk bekroond werd met de Caméra d’or, de prijs voor het beste debuut, en de Fipresci Award, de prijs van de internationale filmkritiek.

Vervolgens kondigt hij McQueen aan, die zijn microfoon een dubbele salto laat maken als hij het podium betreedt. “Ik stond hier vijftien jaar geleden ook met Thierry en Michael Fassbender. Er werd een traantje weggepinkt, het was prachtig,” zegt de Brits-Amsterdamse regisseur, die dezer dagen bezig is met de postproductie van Blitz, zijn speelfilm over een jonge vrouw tijdens de Duitse bombardementen op Londen. “De eerste keer is altijd het mooist. Het was zo bijzonder... Ik zei tegen Thierry: de volgende keer in de Gouden Palm-competitie, maar raad eens, het kwam er niet van. Nooit. Geeft niet. Maar zo is het gegaan, we zouden het onder ons houden, toch, Thierry?”

‘Jouw stad, toch?’

Daarna roept McQueen zijn vrouw Bianca Stigter en producente Floor Onrust (door McQueen verhaspeld tot ‘Unrest’) naar voren, waarna Onrust de rest van de aanwezige crew introduceert. “Dit was het,” zegt McQueen vervolgens, maar Frémaux heeft nog een vraag: “Deze stad, Amsterdam, is jouw stad, toch?” “Dat klopt,” antwoordt McQueen. “Ik woon daar inmiddels 27 jaar.” “En was dat de reden waarom je deze film wilde maken?” wil Frémaux ook nog weten. “Als kunstenaar en filmmaker liggen de onderwerpen soms voor de deur. Je hoeft niet altijd ver te reizen om iets nieuws te zien. Dit verhaal lag letterlijk voor het oprapen. Dus hier staan we dan: Occupied City.”

“Oké, merci beaucoup,” zegt Frémaux, maar dan is het McQueen die toch nog iets wil zeggen: “Mijn excuses, maar ik heb nog een heel belangrijke mededeling: de film duurt vierenhalf uur en er is een pauze van 15 minuten. Er zijn toiletten aan beide kanten van de zaal en ook nog drie buiten de zaal; een aan de linkerkant en twee rechts. Dankuwel.” McQueen en Onrust staan erbij te gebaren als pursers en stewardessen die de nooduitgangen van het vliegtuig aangeven.

De Brits-Amsterdamse regisseur Steve McQueen tijdens het filmfestival van Cannes. Beeld Mike Coppola/Getty Images

Geen gewone boekverfilming

Dan is het tijd voor Occupied City. In voice-over noemt de Brits-Amsterdamse stemacteur Melanie Hyams een Amsterdams adres, om vervolgens droog te vertellen wat zich op dat adres heeft afgespeeld. Dat zijn vaak ijzingwekkende verhalen, die samen een indruk geven van de extremen van het leven in Amsterdam in de vijf jaar van bezetting, vervolging, collaboratie en verzet.

Waar zetelden de Duitse instanties? Waar waren de gaarkeukens? Waar moesten Joden de gele sterren kopen? Waar werd het ondergrondse Parool gedrukt? Wat gebeurde er met De Nachtwacht? Bij de antwoorden op al die vragen zijn beelden te zien van de betreffende plekken anno nu – ruim honderddertig straten, parken, pleinen, huizen en musea verspreid over de stad.

Dat werkt verwarrend; waar beeld en geluid normaal gesproken hetzelfde verhaal vertellen en elkaar bij voorkeur versterken, worden hier twee verhalen verteld die bijna constant botsen. Occupied City is dan ook geen gewone boekverfilming. ‘Informed by’ staat er op de aftiteling; Stigters monumentale boek Atlas van een Bezette Stad - Amsterdam 1940-1945 is slechts het beginpunt.

Geen seconde te lang

Het 35mm-camerawerk van tweevoudig Gouden Kalf-winnaar Lennart Hillege is fraai, zo fraai dat je soms vergeet te luisteren. In een van de mooiste scènes ligt er sneeuw op de driehoekige helling op het Museumplein. Continu komen er sleetjes naar beneden en proberen kinderen glijdend en glibberend weer naar boven te komen – de oorlog is dan even heel ver weg.

De flarden muziek van de Britse componist Oliver Coates (die ook de subtiele soundtrack van de filmhuishit Aftersun verzorgde) dragen bij aan de sfeer. Ook de montage door Xander Nijsten, die 130 uur gefilmd materiaal tot een ritmisch geheel comprimeerde, verdient alle lof. 4,5 uur lijkt een lange zit, maar is geen seconde te lang; de indringende verhalen rechtvaardigen de lengte volledig.

Opnamen tijdens corona

Maar Occupied City is niet alleen een schitterende evocatie van de sporen van de Tweede Wereldoorlog, het is ook een ontroerende ode aan Amsterdam, die herinneringen oproept aan Johan van der Keukens magnum opus Amsterdam Global Village uit 1996 (‘Speciale dank aan de stad Amsterdam en zijn inwoners’ staat er op de aftiteling). Het is ook een bijzonder tijdsbeeld.

De opnamen vonden voor het grootste deel plaats tijdens corona. In een leeg cafetaria staat de televisie aan als premier Rutte de avondklok aankondigt: “We maken met 17 miljoen mensen iets mee dat ongekend is, iets dat groter is dan we ooit in vredestijd hebben meegemaakt, en toch slaan we ons er doorheen.”

Er zijn beelden van de Dodenherdenking op de bijna lege Dam, en van ‘koffiedrinkers’ die op het Museumplein bijeenkomen om te demonstreren tegen de maatregelen van het kabinet. ‘Vrijheid boven alles’ staat er op een bord. Er is een lange sequentie waarin ouderen in de Rai hun coronaprik krijgen – op de geluidsband klinkt David Bowies Golden Years.

Maar er is meer dan corona, veel meer: er zijn beelden van de klimaatmars en van Femke Halsema, die excuses maakt voor de betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij en de wereldwijde handel in tot slaaf gemaakten. De camera is erbij als Peter R. de Vries wordt herdacht in Carré en staat op het Centraal Station als daar de eerste treinen met Oekraïense vluchtelingen arriveren – in 1942 vertrokken daar de treinen naar het doorgangskamp Westerbork. Zo is Occupied City niet alleen een film over het verleden en het heden, maar zetten de botsende scènes je ook aan het denken over de toekomst; hoe zullen we straks terugkijken op deze periode?

Ingemonteerde pauze

Er wordt nog gewerkt aan een versie met een Nederlandse voice-over. Dat is een goed idee; de (straat)namen in de internationale versie klinken vaak alsof ze door de TomTom zijn ingesproken. Wanneer Bezette stad in Nederland te zien is, is nog niet bekend.

De versie die in Cannes werd vertoond, was overigens ook een speciale, vertelde producent Onrust daags na de première. Omdat er zoveel bezoekers waren en maar zo weinig toiletten, duurde de ingemonteerde pauze in Cannes geen kwartier maar twintig minuten. “Steve houdt alles onder controle,” aldus Onrust.