Onderweg naar het filmfestival in Cannes: ‘Iedereen die wat voorstelt is daar aanwezig’

Duizenden journalisten en filmliefhebbers verzamelen zich volgende week in Cannes voor de wereldpremières van topfilms. Jan Pieter Ekker, chef kunst van Het Parool, is er aanwezig en gaat verslag doen.

Zeg Jan Pieter, waarom is het filmfestival van Cannes zo belangrijk?

“Het is het grootste filmfestival ter wereld, waar elk jaar de belangrijkste films van het nieuwe filmseizoen in wereldpremière gaan. Films van Champions Leaguekwaliteit worden er vertoond, als je het ergens mee wil vergelijken. En Cannes heeft echt de naam het belangrijkste filmfestival ter wereld te zijn, dus iedereen die wat voorstelt in de filmwereld is er ook aanwezig. Het gevoel dat het belangrijk is, wordt alleen maar versterkt als je daar bent.”

Hoeveel films kijk je in zo’n week?

“Zelf kijk ik er drie of vier per dag en heel soms zelfs vijf. Maar er worden meer dan honderd films vertoond in elf dagen tijd en het is natuurlijk onmogelijk om die allemaal te bekijken. Je moet echt goed plannen en bedenken wat je wilt zien. Vorig jaar hoorde ik op een gegeven moment dat ik Aftersun moest zien, een kleine film van een onbekende Schotse regisseur in het kleinste parallelprogramma. Dan moet je je hele schema ombouwen. Maar dat was het waard, want ik heb begin dit jaar een voorpremière van die film kunnen organiseren voor Het Parool, en het werd een van de best bezochte en gewaardeerde arthousefilms in Europa.”

Het is dus hard werken?

“Ja, want tussendoor heb je nog interviews, persconferenties, lunches en afspraken met mensen die je tegenkomt. En dan moet je ook nog stukken schrijven. Iedereen denkt altijd dat het alleen maar fantastisch is als je naar het filmfestival van Cannes gaat. Dat is het óók, maar je bent ook wel weer blij als je naar huis kunt.”

En op welke films ga je dit jaar letten?

“Ik hoop op nieuwe pareltjes à la Aftersun, maar daar hoor je pas over tijdens het festival. Dat vind ik het leukst in Cannes; dat je er films ziet van makers die je pas de komende jaren goed gaat leren kennen. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar een aantal grote films, zoals de nieuwe Indiana Jones en Asteroid City, de nieuwe van Wes Anderson, waarin zoveel sterren zitten dat ze nauwelijks op de rode loper passen.”

Welke Nederlandse films draaien er?

“Er draait maar één echt Nederlandse film: De bezette stad van regisseur Steve McQueen. Niet in de Gouden Palm-competitie, maar wel in het prestigieuze hoofdprogramma. Dat is voor het eerst sinds Alex van Warmerdams Borgman in 2013, dus heel bijzonder. McQueen is een Britse regisseur die al een tijd in Amsterdam woont. De bezette stad is opgenomen op allerlei plekken in Amsterdam die een rol hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij duurt vierenhalf uur, dat is een eeuwigheid in Cannes, want dan mis je twee andere films, maar ik ga hem zeker zien. Vorig jaar ben ik bij de opnames geweest; toen had ik al het gevoel dat het heel bijzonder zou worden.”

Waarom is het belangrijk dat Het Parool bij dit filmfestival is?

“Ik kan daar veel makers spreken over de films die de rest van het jaar in première gaan. Je komt terug met een stapel interviews die je later kunt uitwerken en publiceren. Ik heb nu al twintig interviews staan. Dat is niet altijd makkelijk, want er lopen drieduizend journalisten rond die allemaal dezelfde mensen willen spreken.”