Live: filmfestival Cannes 2023 | Vrouw gekleed in Oekraïense kleuren voert actie met nepbloed op rode loper

Gisteravond werd op Twitter ineens in hoog tempo een filmpje gedeeld onder festivalgangers. Festivaldirecteur Thierry Fremaux was te zien, voor het Carlton Hotel kreeg hij het aan de stok met een politieagent die hem had gesommeerd niet op de stoep te fietsen. De teneur van de lange lijst comments: een festivaldirecteur moet niet denken dat hij boven de wet staat, schande!

Een festivaldirecteur is ook maar een mens, dacht ik. Zelf rijd ik – ik zal het maar eerlijk toegeven – hier ook weleens over een stoepje en ik snijd ook weleens een bochtje af. Want ik heb hier altijd haast – dat komt waarschijnlijk omdat je zo ontzettend vaak en lang moet wachten.

Neem de persconferentie van Killers of the Flower Moon, met Martin Scorsese, Robert De Niro, Leonard DiCaprio en Lily Gladstone. Die zou om 13.15 uur beginnen en dan moet je om 12.30 uur toch echt wel in de rij staan, wil je een plek hebben waarop je ook nog iets kunt zien. Om 12.50 uur zat ik (op mijn favoriete stoel, ja, ik ben een gewoontemens), om 13.05 uur meldde de gespreksleider dat het hele gezelschap nog niet gesignaleerd was bij de photocall, dus dat we vermoedelijk iets zouden uitlopen. Vanaf 13.30 uur veranderden zijn sporadische meldingen in een soort liveblog waar Scorsese cum suis zich bevond, weer wat later probeerde hij de stemming erin te houden met steeds slechtere grappen. Om 13.45 uur waren ze er dan eindelijk.

AFP - Martin Scorsese

Chief Standing Bear legde uit dat Killers of the Flower Moon gaat over vertrouwen en verraad en zei dat hij ervan overtuigd was dat Scorsese de Osage-stam níet zou verraden. DiCaprio legde uit waarom Scorsese de grootste is, Scorsese (die in 1976 de Gouden Palm won met Taxi Driver, met Robert De Niro in de hoofdrol) zei dat hij de bestseller van David Grann heel goed vond, maar dat hij het toch over een compleet andere boeg heeft gegooid omdat hij geen film wilde maken over witte good guys die de boel komen redden.

De Niro vertelde dat hij helemaal niets van zijn personage begrijpt. “Hij moet charmant zijn geweest, maar hij verraadt iedereen. Ik heb mijn best gedaan te doorgronden wat hem drijft, maar ik snap hem niet goed.”

Volgens De Niro heeft de dood van George Floyd blootgelegd hoeveel institutioneel racisme er nog altijd is in de VS. “Daar past dit verhaal ook in. Wat is er allemaal gebeurd waar wij geen weet van hadden… denk aan de Black Wall Street Massacre. Institutioneel racisme is een groot gevaar. Kijk naar – ik ga de naam van die man niet noemen, maar stel je nou eens voor dat hij slim was geweest. Mensen geloofden echt dat hij een goede job deed.” Even later noemde hij de naam van Trump toch, het leverde De Niro een groot applaus op.

Toen het na een minuut of veertig weer voorbij was, werden de journalisten gesommeerd te blijven zitten, zodat Scorsese en de anderen rustig konden vertrekken. Nóg langer wachten, dat viel niet in goede aarde; er werd geduwd en gescholden, want iedereen heeft altijd haast in Cannes.

Ook om de zaal binnen te komen, trouwens. Ik glip ook weleens halverwege (of vrijwel voorin) een rij in en daarom zie ik het ook altijd als anderen het doen. En daar kan ik dan heel slecht tegen – niets menselijks is mij vreemd…

Palm voor Sandra Hüller

Mijn films van vandaag: Banel & Adama, het speelfilmdebuut van de jonge Senegalees-Franse Ramata-Toulaye Sy. Het is de enige debuutfilm in de Gouden Palm-competitie, maar het kleine, lieve filmpje was beter op zijn plek geweest in de tweede competitie Un certain regard of in een van de parallelprogramma’s. In May December van Todd Haynes speelt Natalie Portman Hollywood-actrice Elizabeth Berry, die naar de kust van Maine afreist om zich voor te bereiden op haar rol als Gracie Atherton-Yoo (gespeeld door Julianne Moore). Zij belandde 20 jaar geleden in de gevangenis, nadat ze een kind had gekregen van een 13-jarige jongen. Beide actrices zijn goed, maar het best is Charles Melton die de jongen als dertiger speelt.

AFP - Ramata Toulaye Sy

Firebrand is een feministisch historisch drama van Karim Aïnouz, over Katherine Parr (Alicia Vikander), de zesde vrouw van de paranoïde katholieke vorst Hendrik VIII (Jude Law), die probeert haar echtgenoot te bekeren tot het protestantisme. De beste film die ik vandaag zag, is Anatomie d’une chute van de Franse regisseur Justine Triet. Een Duitse schrijfster wordt verdacht van de moord op haar man, die onder mysterieuze omstandigheden voor hun Franse chalet is aangetroffen. Veel tekst en veel rechtbank, maar wel weer met een schitterende hoofdrol van Sandra Hüller. Zij mag wat mij betreft de prijs voor de beste actrice krijgen voor haar aandeel in Anatomie d’une chute én The Zone of Interest.

En ik mag nu, geloof ik, ook zeggen dat ik niet zo onder de indruk was van Black Flies van Jean-Stéphane Sauvaire. Het is een soort variatie op Martin Scorsese's Bringing Out the Dead, met Tye Sheridan als een naïeve rookie op een ambulance en Sean Penn als cynische, door het leven getekende ambulancebroeder, in de krochten van New York waar geen normaal mens rondloopt. “Wij beslissen wie leeft en wie niet.”

Je vraagt je af wat Sean Penn weet van Thierry Fremaux. Elke film waarin hij meedoet belandt in de Gouden Palm-competitie.