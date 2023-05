Live: filmfestival Cannes 2023 | Van Occupied City naar Johnny Depp, de overgang was groot voor Jan Pieter Ekker

Vandaag, op de eerste echte festivaldag, was om 10 uur ’s ochtends de wereldpremière van Occupied City. Dat was een ‘besloten voorstelling’, maar toen ik vijf minuten voor aanvang keek of er misschien toch nog kaarten waren, kon ik gewoon naar binnen. Festivaldirecteur Thierry Frémaux haalde voor aanvang herinneringen op aan 2008, toen Steve McQueens speelfilmdebuut Hunger in de tweede competitie Un certain regard werd vertoond – en tot slot werd bekroond met de Caméra d’or, de prijs voor het beste debuut, en de Fipresci Award, de prijs van de internationale filmkritiek.

Hierop kondigde hij Steve McQueen aan, die zijn microfoon een dubbele salto liet maken toen hij het podium betrad. “Ik stond hier vijftien jaar geleden ook met Thierry en Michael Fassbender; er werd een traantje weggepinkt, het was prachtig,” zei de Amsterdams-Britse regisseur. “De eerste keer is altijd het mooist. Het was zo bijzonder… Ik zei tegen Thierry: de volgende keer in de Gouden Palm-competitie, maar raad eens, het kwam er niet van. Nooit, geeft niet. Maar zo is het gegaan, we zouden het onder ons houden, toch, Thierry?”

Vervolgens stelde hij zijn vrouw Bianca Stigter en producente Floor Onrust (‘Unrest’) voor, waarna Onrust de rest van de aanwezige crew introduceerde. “Dit was het,” zei McQueen vervolgens, maar Frémaux had nog een vraag: “Deze stad, Amsterdam, is jouw stad, toch?” “Dat klopt,” antwoordde McQueen. “Ik woon daar inmiddels 27 jaar.” “En was dat de reden waarom je deze film wilde maken?” wilde Frémaux vervolgens weten. “Als kunstenaar en filmmaker liggen de onderwerpen soms letterlijk voor de deur. Je hoeft niet altijd ver te reizen om iets nieuws te zien. Dit verhaal lag letterlijk voor het oprapen. Dus hier staan we dan: Occupied City.”

Meerdere toiletten in de zaal

“Oké, merci beaucoup,” zei Frémaux, maar toen was het McQueen die nog iets wilde zeggen. “Mijn excuses, maar ik heb nog een heel belangrijke mededeling: de film duurt vierenhalf uur en er is een pauze van 15 minuten. Er zijn toiletten aan beide kanten van de zaal en ook nog drie buiten de zaal; een aan de linkerkant en twee rechts. Dankuwel.” McQueen en Onrust stonden erbij te gebaren als pursers en stewardessen die de nooduitgangen aangeven.

Daarna was het tijd voor Occupied City (in Nederland wordt de film te zijner tijd uitgebracht als De bezette stad, met een Nederlandse voice-over). Het is een schitterende evocatie, waarin Stigters verhalen over verraders en oorlogshelden worden geïllustreerd met hedendaagse beelden van de besproken plekken. Ze zijn schitterend geschoten door Lennert Hillege, en ook de montage door Xander Nijsten, die 130 uur film tot een ritmische geheel comprimeerde, verdient alle lof. Geen seconde te lang overigens; de indringende verhalen rechtvaardigen de lengte volledig.

Op journalisten spugen

De overgang was groot, maar na Occupied City moest ik snel door naar de persconferentie van Jeanne du Barry. De eerste rij was in zijn geheel afgezet, iets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt in Cannes. Misschien was het zodat Johnny Depp niet belaagd kon worden, opperde iemand – op de avond van de première was er immers ook al tegen zijn komst gedemonstreerd. Misschien was het zodat Maïwenn niet naar journalisten kan spugen, grapte iemand anders. ‘Orders from above,’ meldde de persdame.

Na een kwartiertje begon Didier Allouch, die was ingehuurd om de persconferentie in goede banen te leiden, zich steeds omstandiger te verontschuldigen, in het Frans en het Engels. Ze komen er bijna aan. Ze zijn er zo, how about some housekeeping? Na een dikke twintig minuten kondigde hij aan dat de persconferentie zo zou beginnen, maar zonder Johnny Depp. De eerste vragen waren dan maar voor Maïwenn. Zij vertelde onder meer dat ze ook wel Franse acteurs had overwogen voor de rol van Louis XV, maar dat die niet wilden of konden en omdat ze toch een acteur moest hebben, hebben ze uiteindelijk maar voor een ‘sexy acteur’ had gekozen.

Toch nog Depp

Na veertig minuten kwam Depp tegen alle verwachtingen alsnog binnenlopen. En hij had er zin in. Hij prees Maïwenn dat ze het had aangedurfd om Louis XV door een ‘Hillbilly from Kentucky’ te laten spelen, en vertelde smakelijk over zijn Franse les (“Mijn Franse lerares liet me de vreemdste bekken trekken, maar ik vind haar nog steeds aardig”) en over de verhalen die de ronde over hem doen: “Het merendeel dat de afgelopen vijf jaar over me is geschreven in de media is fantastische, gruwelijk geschreven fictie.” Zijn aanwezigheid in Cannes ziet Depp niet als een comeback. “Ik woon hier 45 minuten vandaan. Ja, mensen stopten op een gegeven moment om mij te bellen, maar ik ben nergens heen gegaan. Comeback voelt alsof ik me hier moet gaan bewijzen, alsof ik een dansje voor jullie moet gaan doen en dan maar moet hopen dat jullie het wat vinden. Het is een bizar mysterie.”

Oja, ook nog meer films gezien: Anselm is een bijzondere 3D-docu van de Duitse veteraan Wim Wenders (die in 1984 de Gouden Palm won met Paris Texas) over de geweldige, megalomane kunstenaar (en landgenoot) Anselm Kiefer. De dag afgesloten met Monster van de Japanse meester Hirokazu Kore-eda (in 2018 winnaar van de Gouden Palm met Shoplifters; vorig jaar was Broker nog te zien in Cannes), een tedere kruising tussen Rashomon, Jagten en Close. De dag overigens begonnen met een paar baantjes borstcrawl in de Middellandse Zee – toen kon ie eigenlijk al niet meer stuk.