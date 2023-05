Live: filmfestival Cannes 2023 | Regisseur McQueen bedankt Amsterdam voor inspiratie

Maandagavond in Cannes aangekomen en maar direct begonnen om een schema voor de komende elf dagen op te stellen. Dat valt niet mee; je kunt vier dagen van tevoren kaarten reserveren, maar het persvoorstellingenschema is onoverzichtelijker dan ooit. En je moet kaarten ook weer op tijd annuleren, anders volgen er represailles.

Ik dacht rustig aan het festival te kunnen beginnen, toen ik tegen tienen nog een appje kreeg: of ik de volgende ochtend om 9 uur kon komen kijken naar Lost in the Night van de Mexicaanse regisseur Amat Escalante, met wie ik op basis van zijn eerdere films Sangre, Los Bastardos en Heli al een interview had vastgelegd.

De volgende ochtend fluks mijn badge (roze met stip; prima) opgehaald en naar de film. Daar was het een complete chaos. “First I take priority badges, than invites,” gilde een dame die met haar scanner liep te zwaaien om de opdringende meute op afstand te houden. “Ik sta op een lijst,” probeerde ik. Ze reageerde niet, ze bleef alleen maar roepen: “First I take priority badges, than invites.”

Afijn, Escalante liet Mexico maar weer eens zien als de hel op aarde, waar de rijken kunnen doen wat ze willen en een mensenleven niks waard is. Na afloop even afgesproken met Paroolcollega Roosje van der Kamp, om onze half-affe schema’s naast elkaar te leggen, daarna met Paroolcollega Tim Wagemakers gebeld over de ‘contourenbrief’ van de Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani – lastig, het leven schijnt buiten Cannes gewoon door te gaan.

In mijn appartementje een docu over Michael Douglas gekeken, die een ere-Gouden Palm krijgt, en tien minuten Ajax. Daarna door naar Black Flies van Jean-Stéphane Sauvaire, met Sean Penn als cynische, door het leven getekende ambulancebroeder in de krochten van New York. Verder mag ik er nog niks over zeggen, want ik heb een embargo ondertekend.

Dat komt overigens door diezelfde Sean Penn; sinds er in 2016 in Cannes voor de officiële première al gehakt was gemaakt van zijn (verschrikkelijke film) The Last Face wil het festival van Cannes géén recensies meer die het feestje kunnen verpesten.

En toen was het tijd voor de rentree van Johnny Depp op de rode loper. Hij was er echt, voor de openingsfilm Jeanne du Barry, maar die had ik in Nederland al gezien, dus snel terug naar mijn appartementje om verder te puzzelen op mijn schema voor de komende dagen. Nog een reden dat dat niet meevalt: veel films duren drie uur of langer. Maar Martin Bril zei het al: je mist meer dan je ziet.