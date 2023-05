Live: filmfestival Cannes 2023 | Natalie Portman: vrouwen dienen zich hier anders te gedragen dan mannen

Iedereen is gelijk in Cannes, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Er zijn hier passen in alle kleuren, met en zonder stippen. Ik heb een roze pas met stip; daarmee mocht je voor corona als eerste naar binnen, maar tegenwoordig moet je vier dagen van tevoren eerst online een kaart reserveren, waardoor je dus verzekerd bent van een plek, en mag vervolgens iedereen tegelijk naar binnen. Dat is voor mij niet per se een verbetering.

Sinds twee jaar is er ook een speciale ‘Bazin-pas’ (Bazin in een van de zalen in het festivalpaleis, vernoemd naar de Frans filmrecensent André Bazin), die zonder reserveren toegang geeft tot persvoorstellingen van alle films die meedingen naar een Gouden Palm. Die had ik om ondoorgrondelijke redenen (vond ik althans) niet, dus ik stuurde een mail, en nog een mail naar het hoofd van de persafdeling.

Na nog wat heen en weer gemail mocht ik zeggen naar welke screenings ik wilde, dan zou zij me op een lijst zetten. ‘In principe allemaal,’ antwoordde ik, maar, zo voegde ik eraan toe, ‘het voordeel van die pas is nu juist dat je niks hoeft te boeken en ook geen kaarten hoeft te annuleren als er toch iets tussenkomt’ (In Cannes komt er altijd iets tussen). Afijn, het is geregeld, en volgend jaar zal ze goed naar mijn accreditatie kijken, beloofde ze.

Eens geen drie uur durende films

Vanochtend twee films gezien die nu eens geen drieënhalf uur duurden: Fallen Leaves van de Finse regisseur Aki Kaurismäki en Club Zero van de Oostenrijkse Jessica Hausner. Met lengtes van respectievelijk 1 uur en 21 minuten en 1 uur en 50 minuten zijn het in Cannes een soort ‘ultra shorts’.

Direct na afloop kreeg ik een mail van de publicist: ‘Sorry to be a pest but could you give us a couple of words of reaction for Club Zero? Thank you so much’. Tsja, wat doe je dan. Ik doe daar in principe niet aan mee, maar dit is wel een geschikte publicist, en de volgende keer wil ik weer wat van hem, dus ik antwoordde ‘quirky, funny and intelligent, like most of her films’. Kan je je geen buil aan vallen.

Voor Kaurismäki geldt min of meer hetzelfde: niet wereldschokkend, maar wel goed voor een fijne avond uit. In een van de leukste scènes gaan de hoofdrolspelers – een eenzame vrouw en een alcoholische man – samen naar de film: Jim Jarmusch’ zombiekomedie The Dead Don't Die, waarmee het festival van Cannes in 2019 opende. ‘Hij deed me een beetje aan Bresson denken,’ zegt een filmhuisbezoeker na afloop. ‘Mij meer aan Godard,’ riposteert een ander. De beide hoofdrolspelers vinden ‘m allebei ook heel goed.

Kaurismäki stal zoals altijd de show op de rode loper

Jarmusch was mee op de rode loper, waar Kaurismäki zoals altijd de show stal. Of hij net zo veel had gedronken als zijn hoofdrolspeler, weet ik niet, maar hij zwenkte sierlijk van de ene naar de andere kant van de rode loper, en op een gegeven moment pakte hij de camera af van de cameraman en filmde hij zijn acteurs én de cameraman – tot grote hilariteit van het premièrepubliek, dat de entree van cast en crew in de zaal live kan volgen.

Aan het einde van de middag naar de borrel van het IFFR. Iedereen was er: het compleet vernieuwde team van het festival én scheidend zakelijk directeur Marjan van der Haar (die door directeur Vanja Kaludjerovic terecht nog even in het zonnetje werd gezet), oud-Eye-directeur/nu-ad-interim-Filmfonds-directeur Sandra den Hamer en haar opvolger bij Eye Bregtje van der Haak, filmbons Doreen Boonekamp, Peter Bradshaw van The Guardian (die Steve McQueens Occupied City een paar dagen geleden 5 sterren gaf), filmmakers en producenten uit binnen en buitenland, onder wie Sacha Polak, Laura Hermanides, Reber Dosky, Rodrigo Moreno (Los delincuentes), en tal van anderen.

Op weg naar huis werd ik door een agent nageroepen dat ik mijn licht aan moest doen. Ik moest direct aan festivaldirecteur Thierry Fremaux denken, wiens filmpje op Twitter inmiddels al meer dan een miljoen keer is bekeken, en stapte direct van mijn vouwfiets af, en drukte lukraak op alle knopjes. Gelukkig ging er een lichtje branden.